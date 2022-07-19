«Авито»: ущерб от создания единого оператора цифровой рекламы — десятки миллиардов рублей

Фото: кадр прямого эфира

В Государственной думе обсуждается законопроект о создании единого оператора цифровой рекламы. Ущерб от создания единого оператора цифровой рекламы будет колоссальным. Десятки миллиардов рублей — лишь налоги в бюджет, заявил в эфире «Реального времени» управляющий директор вертикали «Авито товары», заместитель генерального директора «Авито» Иван Гуз.

По его словам, обсуждаемый закон касается двух вещей — это рынок внешней цифровой наружной рекламы и то, что в документах прописано как «электронные доски объявлений», подразумевая тип объявлений сервиса «Авито». Рынок довольно конкурентный, и за счет этого он продолжает развиваться и запускать новые продукты.

Большинство таких сервисов бесплатны для физических лиц, платформы получают средства с более профессиональных пользователей. Если рынок монополизировать, ему будет невыгодно делать сервис бесплатным для частных пользователей. Первое, что произойдет при монополизации — доски объявлений уйдут, а уровень сервиса и бесплатная история перестанут быть доступны для пользователей в уже привычном для них виде, — такие риски для рынка и его участников озвучил эксперт.

Стоит учесть и то, что монополизация отбросит развитие сервиса на десяток лет назад, убежден Иван Гуз.



На прошлой неделе «Авито» опровергло необоснованные обвинения инициаторов законопроекта о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций и электронных досок объявлений после рассмотрения поправок в федеральный закон «О рекламе», внесенных в Госдуму в июне.



В компании подчеркнули, что все технологические сервисы «Авито» приземлены на территории России, а данные хранятся на российских серверах. За чистотой контента круглосуточно следит команда модерации. В компании считают, что указанные поправки, которые по сути вводят монополию цифровой наружной рекламы, могут негативно сказаться на интернет-отрасли.

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Маргарита Головатенко