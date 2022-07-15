Новые спецагенты безопасности Казаньоргсинтеза в ДБО «Солнечный»

Фото: Владимир Васильев

Как рассказать ребенку об основах безопасности и соблюдении ее в повседневной жизни. Как научить видеть риски и быть внимательным и осторожным. Об этом доступно и интересно рассказывает проект СИБУРа «Специальные агенты по безопасности», подготовленный для детей, которые отдыхают в детском лагере «Солнечный» Казаньоргсинтеза (входит в СИБУР). За один вечер ребята узнали немало полезной информации о безопасности труда, научились выявлять угрозы, сортировать мусор и многое другое. О том, как это было, — в нашем репортаже.

«Ваша безопасность — в ваших руках»

С малых лет дети знакомятся с правилами пожарной безопасности в детских садах, а потом в школах. Но совсем по-другому они усваивают нормы, когда об этом рассказывает сам пожарный. Это может стать реальным препятствием для бездумных игр с огнем.

Сотрудники пожарной безопасности Казаньоргсинтеза провели встречу для детей, отдыхающих в ДБО «Солнечный», в рамках проекта «Спецагенты по безопасности». Они не только познакомили ребят с работой пожарных, но и рассказали о правилах пожарной безопасности. Заместитель начальника казанского отряда Федеральной противопожарной службы КОС Игорь Тишов напомнил детям, как действовать, если они увидели пожар, рассказал, что такое эвакуация, и назвал телефоны экстренных служб.

С малых лет дети знакомятся с правилами пожарной безопасности, но совсем по-другому они усваивают нормы, когда об этом рассказывает сам пожарный. Фото: Владимир Васильев

— Если вы увидели пожар на территории лагеря или в здании, не создавайте панику и ни в коем случае не пытайтесь его потушить! Найдите взрослого, который поможет сообщить о пожаре в пожарную охрану, — начал свое выступление Игорь Тишов. — Пожарная безопасность — одна из обязательных составляющих среды, в которой растет и воспитывается ребенок. Поэтому очень важно бережно относиться к своей безопасности и безопасности окружающих. Помните, ваша безопасность — в ваших руках.

До начала мероприятия сотрудники противопожарной службы также продемонстрировали ребятам аварийно-спасательное оборудование: рукава, пожарные стволы, бензорез. Большой интерес у детей и вожатых лагеря вызвала боевая одежда пожарного, которую чуть позже ребята смогли примерить во время интерактивных игр.

Большой интерес у детей и вожатых лагеря ДБО «Солнечный» вызвала боевая одежда пожарного. Фото: Владимир Васильев

— Подобное мероприятие в нашем лагере проходит впервые. Очень важно объяснить нашим детям, что мы несем ответственность за окружающую среду, что от наших поступков зависит состояние природы. Это наш дом, в котором мы живем, и к нему мы должны относиться с любовью. Благодаря таким мероприятиям, которые проходят по линии СИБУРа, дети уже с малых лет будут знать, как вести себя в той или иной ситуации, — отмечает директор ДБО «Солнечный» Халида Кирикмасова.

В живом диалоге с детьми

Далее мероприятие продолжилось в актовом зале, где сотрудники Казаньоргсинтеза рассказали детям о личной безопасности и предупреждении рисков. Первым слово взял директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Казаньоргсинтеза Вячеслав Золов. По его словам, дети уже сейчас иначе смотрят на вопросы личной безопасности.

— В жизни человека много всяких дел и забот. Наша задача состоит в том, чтобы, занимаясь различными делами, мы оставались целыми и невредимыми, поскольку главная ценность в жизни — здоровье человека, — рассказывает Вячеслав Золов. — Ваши родители работают на Казаньоргсинтезе. Они занимаются важным делом — получают продукцию, из которой сегодня производится много товаров народного потребления. Они расходятся по всей стране. Поэтому мы в первую очередь озабочены тем, чтобы наша работа была безопасной. Безопасность — наше все. А ваша главная задача на сегодня — получать удовольствие от отдыха в лагере, но делать это максимально безопасно.

По словам директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии Казаньоргсинтеза Вячеслава Золова, дети уже сейчас иначе смотрят на вопрос личной безопасности. Фото: Владимир Васильев

С помощью интерактивных игр и наглядных примеров дети в ходе мероприятия узнали о безопасности и средствах индивидуальной защиты, важности переработки пластика, раздельном сборе мусора, правилах дорожного движения, безопасности в интернете и о том, чем занимается СИБУР.

— Все мы хотим дышать чистым воздухом, купаться в чистой воде и пить хорошую воду. А для этого необходимо соблюдать экологическую безопасность. В компании СИБУР очень много инициатив и проектов экологической направленности. Холдинг соблюдает все мировые экологические стандарты. Вы знаете, как важно для нашей планеты именно перерабатывать, а не просто выбрасывать мусор. Чтобы мусор отправить на переработку, его сначала надо правильно разделить, — рассказывают о важности сортировки мусора сотрудники КОСа.

С помощью интерактивных игр и наглядных примеров дети узнали о важности переработки пластика, раздельном сборе мусора. Фото: Владимир Васильев

В лагере «Солнечный» уже установлены урны для раздельного сбора мусора и даже работает свой министр экологии Султан, который ежедневно следит за порядком на территории базы отдыха.

— За каждым отрядом в лагере закреплен определенный участок, который должен содержаться в чистоте. Весь мусор мы убираем в специализированные сортировочные урны. Каждую смену у нас проводится акция по сбору пластиковых бутылок «Очистим планету от пластика». Все отряды в течение смены собирают бутылки из-под воды, чтобы потом сдать их на переработку. Эту акцию мы проводим пять лет. За это время наш лагерь собрал 378 тыс. бутылок, — рассказал о своей деятельности в лагере Султан.

Спецагенты СИБУРа

Раскрывая тему безопасности, сотрудники КОСа затронули вопрос и о том, кто такие уполномоченные по охране труда.

— Они, как спецагенты на предприятии, следят за тем, чтобы рабочее место было комфортным и безопасным. Чтобы условия труда всегда соответствовали установленным стандартам. Также уполномоченные по охране труда выявляют и устраняют возможные риски и опасности, — рассказывает Андрей Голубев, уполномоченный по охране труда цеха пластмассовых изделий завода поликарбоната низкого давления.

Затем Андрей Голубев продемонстрировал ребятам презентационный видеоролик о том, как проходит рабочий день уполномоченного по охране труда и что входит в его трудовые обязанности.

Дети активно принимали участие в интерактивных играх и отвечали на вопросы. Фото: Владимир Васильев

На протяжении всего мероприятия дети также активно участвовали в диалоге со взрослыми, которые им задавали вопросы. А за правильные ответы ребята получали жетоны, так называемые САБики. Их можно было обменять на призы.

— Игра в САБ оказалась познавательной. Понравилась атмосфера, в которой она проходила. Было интересно участвовать. И нам еще подарили светоотражающие браслеты. Теперь мы стали настоящими спецагентами СИБУРа! Будем теми людьми в лагере, которые будут помогать детям сохранять безопасность. Хотелось бы, чтобы чаще проводились такие мероприятия, — поделилась впечатлениями воспитанница лагеря ДБО «Солнечный» Айла Хуснадинова.

