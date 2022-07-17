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Видеоопрос: «Пересели бы вы на электромобиль и почему?»

00:00, 17.07.2022
Видеоопрос: «Пересели бы вы на электромобиль и почему?»
Фото: Максим Платонов

Татарстан вошел в топ-10 регионов России по продажам электромобилей. Порядка 80% всех реализованных в стране электрокаров пришлось на эти субъекты, выяснили в агентстве «Автостат». Больше всего автомобилей на электродвигателях приобрели москвичи — 491, жители Московской области — 136, Санкт-Петербурга — 118, а население нашей республики — 27. В целом объем российского рынка новых электрокаров в первом полугодии составил 1 278 единиц, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

— А вы пересели бы на электромобиль и почему? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.

Данила Кощеев, видео: Камиль Исмаилов
ОбществоБизнесТранспорт Татарстан

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