Андрей Маслов: «Правят бал не экономические интересы, а политические амбиции»

Аналитик ФГ «Финам» — о прогнозах по рублю и валюте, в которой лучше всего хранить сбережения

Впервые за 20 лет евро достиг паритета с долларом, а российский рубль то падает, то снова растет. Что будет с курсами до конца года, почему национальная валюта укрепляется и в какой валюте лучше хранить сбережения, в авторской колонке для «Реального времени» пишет аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Что происходит с рублем

Рубль вновь укрепляется после нескольких сессий ослабления неделей ранее, что заставляет инвесторов и простых россиян все чаще задаваться вопросами, почему российская валюта ведет себя так, а не иначе. Точность прогнозов в текущей ситуации довольно мала, поскольку правят бал не экономические интересы, а политические амбиции и решения. К сожалению, их тяжело анализировать и подвергать какому-либо сопоставлению.

На неделе, закончившейся 10 июля, российская валюта упала на 11,8% по отношению к доллару. Во многом это было связано с налаживанием «параллельного импорта». Так, глава Минэкономразвития М. Решетников заявил, что в Россию за три недели мая по схеме «параллельного импорта» ввезено более 230 тыс. т товаров на сумму $1,8 млрд. Однако в целом статистики по серому импорту нет и проверить данные не представляется возможным.

В целом сюда же можно добавить и повышение со стороны ЦБ РФ порога для переводов за рубеж со $150 тыс. до $1 млн, и введение комиссий за содержание валютных счетов. Все это помогает «вымывать» из России избыточную валюту, которая в целом оказалась почти бесполезной, так как покупать товары и услуги за евро и доллары на Западе нет возможности, в то время как сама валюта продолжает поступать из-за продаж ресурсов в Азию, посредством серых схем или с большим дисконтом.

О внедрении нового бюджетного правила



Отметим также, что после резкого разворота курса уровень спекулятивной активности значительно вырос, спекулянтам надо было откупить ранее проданную валюту и даже открыть новые позиции в валюте в расчете быстро заработать на локальном ослаблении рубля. Население, видя такую ситуацию с курсом, тоже подключилось к покупке долларов и евро. Отдельно стоит выделить отказ ряда крупных российских компаний от выплаты дивидендов за весьма успешный 2021 год, что привело к разочарованию инвесторов и поддержало спекулятивные настроения.

Пожалуй, когда мы говорим о рубле, стоит упомянуть и энергетическую компоненту: ранее нефть марки Brent упала ниже $100 за баррель, что оказало давление на российскую валюту. Однако тут стоит понимать, что Urals торгуются с большим дисконтом относительно Brent ($15—25 за баррель), а также дисконт в 25—40% накладывается и на финальную сумму при договоренностях о поставках из-за «токсичности» российских активов. Также напомним, что, по данным агентства Bloomberg, США и их союзники обсуждают возможность введения потолка для стоимости российской нефти в пределах $40—60 за баррель, что негативно скажется на российской валюте, в то время как ОПЕК+ считает, что возместить потери от падения добычи нефти в России будет крайне проблематично, а полноценных альтернатив российским поставкам для экономики ЕС все еще нет.

Главным отличием стало предложение министра финансов взять для расчета бюджетного правила «среднее значение, которое будет находиться в нерисковой для бюджета зоне». Фото: Максим Платонов

Еще одним фактором в курсе российской валюте стало заявления главы Минфина РФ Силуанова о разработке и внедрении нового бюджетного правила. Главным отличием от текущего правила стало предложение министра финансов взять для расчета бюджетного правила «среднее значение, которое будет находиться в нерисковой для бюджета зоне», а не сумму ненефтегазовых и нефтегазовых доходов при базовой цене на черное золото. Кроме того, Силуанов предложил включить «квазирасходы, которые сейчас проводятся под чертой в виде кредитов, чтобы не было соблазна увеличивать квазибюджетные операции, которые на самом деле чистые расходы». Но тут стоит понимать, что даже при успешном ободрении подобных изменений их имплементация может занять минимум 2—3 года.



Говорить, что доллар теряет позиции, не приходится

Что касается хранения сбережений, то в перспективе ближайшего полугода очевидным вариантом остается доллар, так как ФРС продолжает политику ужесточения ДКП, а нестабильность и распространение коронавируса в Азии оказывает поддержку доллару как защитной валюте. Говорить о том, что доллар теряет позиции, не приходится, так как 88% всех транзакций на валютных ранках происходит с использованием доллара. В то же время доллар остается главной резервной валютой, так как 60% всех мировых резервов хранятся именно в долларах.

88% всех транзакций на валютных ранках происходит с использованием доллара. Фото pxhere.com

Да, с 2000 года доля доллара упала с 70% до 60%, однако американская валюта все же абсолютно доминирует в мировой экономике. Китайский юань, который составляет менее 1% в транзакциях и менее 5% в резервах, все еще далек от статуса мировой валюты. Во многом это связано с политикой Китая, который не допускает инвесторов к внутренним рынкам (особенно к рынку недвижимости).



Что касается прогнозов, то ближе к концу месяца мы ждем укрепления рубля, в основном из-за уплаты налогов экспортерами, однако в целом в ближайшее время курс валюты может находиться в расширенном коридоре 55—65 руб. за доллар.

Андрей Маслов