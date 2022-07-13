День в истории: «Оргсинтез» дал стране фенол и ацетон, а группа Queen выпустила первый альбом

Чем примечательна дата 13 июля?

Фото: первые аппаратчики производства фенола и ацетона на «Казаньоргсинтезе» / kazanorgsintez.ru

Сегодня, 13 июля, состоялась торжественная закладка завода «Теплоконтроль», на заводе «Органический синтез» получили первую партию фенола и ацетона, появились первые телефонные станции в некоторых городах России, вышел первый номер журнала «Иностранная литература», королева Виктория переехала в Букингемский дворец, а группа Queen выпустила первый альбом. Родились министр культуры РТ Ирада Аюпова, писатель Валентин Пикуль, баскетболист Дмитрий Узинский. Умерли архитектор Фома Петонди, французский революционер Жан-Поль Марат, композитор Владимир Захаров. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Дома, которые построил Фома

13 июля 1874 года умер Фома Петонди, казанский губернский архитектор с 1834 по 1844 год. Им было построено в городе более 200 зданий, среди них — дома Боратынского, Дротаевского, Родионовский институт. К слову, его могила на Арском кладбище сохранялась до 2009 года, однако потом исчезла.

Фото teplocontrol.ru

13 июля 1948 года состоялась торжественная закладка завода «Теплоконтроль». На заводе планировалось выпускать такие теплоизмерительные приборы, как дифманометры; регуляторы температуры, давления и расхода; показывающие, самопишущие и сигнальные манометры и термометры. Директором «Теплоконтроля» стал Федор Карчевский, который ранее работал на одном из подмосковных заводов, а главным инженером — Сергей Спиридонов из Ленинграда.

13 июля 1963 года предприятие «Органический синтез» выпустило первую партию фенола и ацетона. Это официальная дата рождения «Оргсинтеза». В том же году открылась центральная заводская лаборатория.

Фото: Ринат Назметдинов

13 июля 1971 года в Баку родилась министр культуры РТ Ирада Аюпова. В Минкульте она с 2008 года, на руководящей должности — с мая 2018-го. У Аюповой два образования: инженер-математик и юрист, а первая запись в трудовой — «инженер-программист на «Нижнекамскшине».

13 июля 2021 года, как писало «Реальное время», в середине лета в Уфе проходил Всемирный фестиваль народных коллективов «Фольклориада». Из-за отсутствия автобусов многим зрителям в вечернее время приходилось уезжать на такси, хотя администрация Уфы в своих публикациях подчеркивала, что будут организованы дополнительные автобусные рейсы специально для жителей и гостей города. Из-за подобного «сюрприза» аншлага так и не наблюдалось.

Фото: folkloriada2021.com

Алло, барышня!

13 июля 1882 года в Петербурге, Одессе, Москве и Риге появились первые в России телефонные станции. Чтобы позвонить кому-то, необходимо было, взяв трубку и покрутив рычаг, связаться с коммутатором, обращаясь к телефонистке «барышня» и называя нужный номер.

13 июля 1955 года вышел первый выпуск журнала «Иностранная литература». В советский период этот журнал оказался единственным способом ознакомиться с творчеством многих западных писателей, так как в СССР их книги не издавались по цензурным соображениям. Считается, что предвестником «Иностранной литературы» в довоенные годы был журнал «Интернациональная литература».

Фото natlibraryrm.ru

Королева переезжает

13 июля 1837 года королева Виктория переехала из Сент-Джеймсского в Букингемский дворец. С этого дня он официально был объявлен главной резиденцией королей Великобритании. Дворец построили в 1703 году для герцога Букингемского. В наши дни в нем расположено около 600 комнат, а прилегающий к нему сад занимает 17 гектаров из 20. Посетить дворец можно с июля по сентябрь, когда королева отсутствует.

13 июля 1973 года вышел первый альбом британской рок-группы Queen, который она записывала два года: одновременно с записью музыканты учились в вузах, к тому же бюджет на студию был скромен. На поиск лейбла, готового издать релиз неизвестной группы, Queen потратили 8 месяцев, заключив контракт с EMI и Elektra Records.