День в истории: «Оргсинтез» дал стране фенол и ацетон, а группа Queen выпустила первый альбом
Чем примечательна дата 13 июля?
Сегодня, 13 июля, состоялась торжественная закладка завода «Теплоконтроль», на заводе «Органический синтез» получили первую партию фенола и ацетона, появились первые телефонные станции в некоторых городах России, вышел первый номер журнала «Иностранная литература», королева Виктория переехала в Букингемский дворец, а группа Queen выпустила первый альбом. Родились министр культуры РТ Ирада Аюпова, писатель Валентин Пикуль, баскетболист Дмитрий Узинский. Умерли архитектор Фома Петонди, французский революционер Жан-Поль Марат, композитор Владимир Захаров. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Дома, которые построил Фома
13 июля 1874 года умер Фома Петонди, казанский губернский архитектор с 1834 по 1844 год. Им было построено в городе более 200 зданий, среди них — дома Боратынского, Дротаевского, Родионовский институт. К слову, его могила на Арском кладбище сохранялась до 2009 года, однако потом исчезла.
13 июля 1948 года состоялась торжественная закладка завода «Теплоконтроль». На заводе планировалось выпускать такие теплоизмерительные приборы, как дифманометры; регуляторы температуры, давления и расхода; показывающие, самопишущие и сигнальные манометры и термометры. Директором «Теплоконтроля» стал Федор Карчевский, который ранее работал на одном из подмосковных заводов, а главным инженером — Сергей Спиридонов из Ленинграда.
13 июля 1963 года предприятие «Органический синтез» выпустило первую партию фенола и ацетона. Это официальная дата рождения «Оргсинтеза». В том же году открылась центральная заводская лаборатория.
13 июля 1971 года в Баку родилась министр культуры РТ Ирада Аюпова. В Минкульте она с 2008 года, на руководящей должности — с мая 2018-го. У Аюповой два образования: инженер-математик и юрист, а первая запись в трудовой — «инженер-программист на «Нижнекамскшине».
13 июля 2021 года, как писало «Реальное время», в середине лета в Уфе проходил Всемирный фестиваль народных коллективов «Фольклориада». Из-за отсутствия автобусов многим зрителям в вечернее время приходилось уезжать на такси, хотя администрация Уфы в своих публикациях подчеркивала, что будут организованы дополнительные автобусные рейсы специально для жителей и гостей города. Из-за подобного «сюрприза» аншлага так и не наблюдалось.
Алло, барышня!
13 июля 1882 года в Петербурге, Одессе, Москве и Риге появились первые в России телефонные станции. Чтобы позвонить кому-то, необходимо было, взяв трубку и покрутив рычаг, связаться с коммутатором, обращаясь к телефонистке «барышня» и называя нужный номер.
13 июля 1955 года вышел первый выпуск журнала «Иностранная литература». В советский период этот журнал оказался единственным способом ознакомиться с творчеством многих западных писателей, так как в СССР их книги не издавались по цензурным соображениям. Считается, что предвестником «Иностранной литературы» в довоенные годы был журнал «Интернациональная литература».
Королева переезжает
13 июля 1837 года королева Виктория переехала из Сент-Джеймсского в Букингемский дворец. С этого дня он официально был объявлен главной резиденцией королей Великобритании. Дворец построили в 1703 году для герцога Букингемского. В наши дни в нем расположено около 600 комнат, а прилегающий к нему сад занимает 17 гектаров из 20. Посетить дворец можно с июля по сентябрь, когда королева отсутствует.
13 июля 1973 года вышел первый альбом британской рок-группы Queen, который она записывала два года: одновременно с записью музыканты учились в вузах, к тому же бюджет на студию был скромен. На поиск лейбла, готового издать релиз неизвестной группы, Queen потратили 8 месяцев, заключив контракт с EMI и Elektra Records.
комментарии
Таких ныне редко увидишь - все важные и серьезные, студентки, специализируются в ядерном синтезе и технологиях тонкого органического синтеза.
А счастья в глазах нет.
А у этих девиц в рабочих робах, ватниках, ватных штанах и резиновых сапогах глаза полны счастья и они щедро делятся им с окружающими.
Видать их Любят.
И они Любят.
Сперва исчезли многие дома, построенные Фомой.
А потом исчезла и могила?
Как такое могло произойти?
Ведь многие краеведы, историки и архитекторы "занимаются" старинным Арским кладбищем.
Даже госпрограмма была с приличным многомиллионным финансированием по сохранению могил людей, внёсших значительный вклад в Историю Казани.
Проводились и проводятся платные и бесплатные экскурсии по кладбищу.
А могила знаменитого архитектора Фомы Петонди исчезла?!
Архитекторы Вы чем вообще занимаетесь?
И где ВООПИиК?
Это же самое настоящее варварство - в центре исторического мегаполиса на старинном кладбище в начале 21 века "исчезает" могила замечательного, знаменитого Человека, вынесшего огромный вклад в архитектурный облик исторического города, построившего более 200 (!!!) зданий.
И все молчат.
Делают вид, что это "нормально"?
Или действительно так считают?
Тогда это полная деградация и одичание.
Ждём когда девицы "с пониженной социальной ответственностью" будут отдаваться прямо на улицах города в публичных местах при дневном свете, как это было в Смутные времена 1917-1920-х гг.?
Дождемся...
Могилу знаменитого архитектора надо срочно восстановить.
Позор архитектурному, историческому и краеведческому сообществу Казани и РТ.
Елдашев Вы где?