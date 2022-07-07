Музей Боратынского: время обновлять беседку

Фестиваль «Том Сойер Фест» начинается с необычного объекта

Фото: на рубеже XIX—XX веков, pastvu.com/

Замерший на год из-за пандемии волонтерский «Том Сойер Фест» определил два объекта на этот сезон, причем это не деревянные дома, а дебаркадер, перевезенный в Свияжск (о нем мы подробно писали), а также беседка и забор музея Боратынского. Разбираемся в переплетении судеб вокруг архитектурного памятника.



Дом графинь и военных



Музей на Горького, 25 прошел через реставрацию и реконструкцию в 2015 году. В 2017-м за счет гранта администрация начала заниматься приусадебным садом и построила там беседку. Спустя 5 лет ее нужно покрасить, а также отремонтировать крышу. Кроме того, волонтеры займутся внутренним забором.

Усадьба была выстроена для графини Веры Апраксиной в конце XVIII века. Когда ее реставрировали, на территории нашли монету того времени. В 1836 году деверь графини генерал-майор Петр Апраксин, сподвижник Петра I, привез в Казань «Историю Пугачевского бунта» для казанской поэтессы Александры Фукс. Сделал он это по просьбе Александра Пушкина. В том же году усадьбу покупает Иван Данилович Мамаев, построивший Воскресенскую церковь Суглицкого погоста (деревня Журавлево в Ленинградской области), служивший в гатчинских войсках Павла Петровича, будущего Павла I. В отставке он вновь начал заниматься строительством, переделав главный дом усадьбы вместе с архитектором Фомой Петонди, который передвинул главный дом на одну линию c двумя служебными флигелями.

В 2019-м в музее представили книгу мемуаров Николая Ивановича Мамаева «Моя жизнь, перед лицом потомства, написанная мной самим», которую подготовили Айвар Муратов и Артур Тумаков. Николай Мамаев учился на отделении нравственно-политических наук Казанского университета, потом был адъютантом у губернатора С.П. Шипова, в отставке стал гласным от Казанского уезда, а потом и губернии, был членом казанской губернской земской управы.



Потом была целая череда владельцев: Чемодуровы, Колбецкие, Казины. В 1869 году усадьбу покупает Николай Боратынский, сын Евгения Баратынского.

Николай Боратынский. Фото: boratynskiy.tatmuseum.ru

Поэт и сын его, предводитель



Поэт Баратынский родился в 1800 году в селе Вяжля Тамбовской губернии (в 2010-м там жили 42 человека). В подростковом возрасте вместе с другом Дмитрием Ханыковым они украли у камергера Приклонского табакерку в золотой оправе и 500 рублей. Юношей исключили из Пажеского корпуса и повелели не принимать на гражданскую или военную службу — только на солдатскую. В результате Баратынский стал рядовым в егерском полку. Он поднимался по службе, познакомился с поэтами — Кюхельбекером и Дельвигом, стал писать стихи.

Благодаря Денису Давыдову Баратынский познакомился с семьей генерал-майора Льва Энгельгардта и женился на его дочери Анастасии. Несколько лет он прослужил в Межевой канцелярии, но вскоре вышел в отставку. После восстания декабристов Баратынский жил в разных местах, включая Казань. У Баратынского было девять детей. Он умер в Неаполе в 1844-м.

Николай Боратынский (надо ли говорить, что фамилии в то время писалась по-разному, без какой-либо нормы?) родился в 1835-м в Москве. Он учился в Николаевском кавалерийском училище, но служил недолго, до 1857 года. Затем жил с матерью и сестрами в Италии и Швейцарии, а в 1864 году женился на дочери востоковеда и профессора Казанского и Петербургского университетов Казем-Бека Ольге. Во время реставрации усадьбы нашли письмо Николая Евгеньевича к жене Ольге.

Живут Боратынские сначала в Каймарах (Высокогорский район), первые их три ребенка умирают, семья переезжает подальше, но в пределах района, в имение Шушары, где они строят деревянный замок. Николай Евгеньевич вливается в общественную жизнь, становится гласным Казанского уездного собрания, потом — предводителем дворянства Казанского и Царевококшайского уездов. Он избирается председателем попечительского совета женской Мариинской гимназии. Также он писал статьи и стихи, занимался изданием трудов отца, ставил в Шушарах спектакли.

При Боратынских дом расширили, добавили каменную террасу. В воспоминаниях дети пишут, что в саду росли березы. Последним Боратынским — хозяином дома — был Александр Николаевич. Его расстреляли осенью 1918-го. В усадьбу въехал Наркомпрос, здесь были школа для взрослых и детский сад, после — школа имени Радищева. Сохранилось воспоминание сестры Александра Ксении, как она, будучи педагогом, однажды пошла по неизвестному адресу на методическое собрание и поняла, что это ее родной дом. К слову, в 2003-м вышла книга правнучки поэта Ольги Ильиной-Боратынской «Канун Восьмого дня» о ветви потомков, эмигрировавших после революции. Немало в ней написано о доме.

Фото: vk.com/boratynskiy

Загвозкина и ее команда

В 1932 году в главном доме усадьбы начала работать музыкальная школа имени П.И. Чайковского. Здание серьезно перестроили изнутри.

В 1973 году учитель средней школы №112 Вера Загвозкина с кружком любителей поэзии Баратынского начала собирать коллекцию, посвященную Евгению Абрамовичу. В 1977-м коллекция стала первой экспозицией, представленной в школе №34. В 1981-м это уже госмузей, филиал музея Горького, а через 2 года — филиал Государственного объединенного музея ТАССР (Национальный музей РТ). В 1991 году музею достался флигель усадьбы. Дом к тому времени испытал немало проблем. В 1970-е снесли другой флигель. Подготовка к реставрации началась еще в 1982-м. Музей долго ютился на скромных «хозяйственных» метрах, но в 2015-м он заработал в нынешнем виде, с экспозицией в главном здании под названием «Сумерки и рассветы дома Боратынских». По словам директора, сохранилось более чем 80 процентов деревянных конструкций, колонны и уникальная лепнина.

Беседка. Фото: vk.com/boratynskiy

А в беседку посетители обязательно ходят после музея. Если тема больших общественных пространств вроде парков и скверов уже получила распространение, то небольшие общественные сады, которые явно будут востребованы в центре мегаполиса, только начинают развиваться. К примеру, организаторы «Том Сойер Феста» обещают, что на время работ приусадебная территория музея станет местом разнообразных мероприятий.