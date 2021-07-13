Увидеть «Фольклориаду» и не вернуться домой

Как всемирный фестиваль народных коллективов в Уфе обнажил транспортную проблему города

Посетить всемирный фестиваль народных коллективов «Фольклориаду», прошедший с 3 по 10 июля в Уфе, было нетрудно. А вот добраться домой после выступления артистов для многих зрителей оказалось проблемой. Ежедневные концерты начинались в шесть часов вечера на площадках возле «Конгресс-холла Торатау». Однако аншлага не наблюдалось, возможно, уфимцы посчитали, что посещение мероприятия может слишком дорого обойтись. Дорого как для здоровья в условиях распространения коронавируса, так и для кошелька — из-за отсутствия автобусов в вечернее время многим приходилось уезжать на такси.

Обещание не выполнили

Уфимец Мансур Давлетбаев сам занимается организацией концертов, он посещал Всемирную Фольклориаду почти каждый день. Но как признался мужчина, неприятным сюрпризом для него стало отсутствие транспорта после выступления хэдлайнера первого дня — Надежды Бабкиной. Так что на аншлаг, похоже, не рассчитывали и сами организаторы мероприятия. Оставаться на концерте допоздна и не переживать могли разве что только те, кто приехал на своей машине.

На аншлаг, похоже, не рассчитывали и сами организаторы мероприятия

Уфимке Ольге пришлось простоять в ожидании транспорта полтора часа. Уехать не получалось ни с остановки «Телецентр», ни с «Дома актера», ни с «Гостиного двора». Как и многим другим, ей пришлось вызывать такси. Из-за высокого спроса ценник у таксистов вырос в несколько раз.



— Где обещанные администрацией города 40 автобусов «Башавтотранса» и 110 автобусов частных перевозчиков?!, — возмущалась Ольга.

На появление транспорта в вечернее время зрители фестиваля рассчитывали во многом из-за многочисленных информационных публикаций в аккаунтах Администрации Уфы, где подчеркивалось:



«Для удобства жителей и гостей города будут работать дополнительные автобусы. С 4 по 10 июля ежедневно в 23.00 часов в районе торгового комплекса «Пушкинский» (ул. Пушкина, 35а) организовано накопление 40 автобусов ГУП «Башавтотранс» и порядка 110 единиц автобусов перевозчиков негосударственной формы собственности. Они осуществляют перевозку пассажиров в Дёму, Инорс, Затон, Сипайлово, Зелёную рощу и Черниковку. Точка отправления автобусов — от сквера Мажита Гафури с улицы Пушкина» (из Instagram @ufacityadm).

— Так и не было автобусов обещанных, спасибо, — посетовал житель города Павел Мокреньков под одним из таких постов.

«Отправка автобусов — в зависимости от пассажиропотока»

Управление транспорта и связи Уфы, похоже, не в курсе проблемы. На запрос «Реального времени» в ведомстве ответили дежурной отпиской:



«Для обеспечения транспортного обслуживания гостей праздничных мероприятий VI Всемирной фольклориады, с 4 по 10 июля организовано движение дополнительных единиц общественного транспорта в районе торгового комплекса «Пушкинский» (ул.Пушкина,35а). Ежедневно транспортные средства осуществляют перевозку пассажиров в Инорс, Сипайлово, Зеленую рощу и Черниковку. Отправка автобусов осуществляется от сквера М.Гафури с улицы Пушкина преимущественно до 24:00 часов, в зависимости от складывающегося пассажиропотока. Отправления регулируются дежурными сотрудниками Администрации г. Уфы совместно с ГУП «Башавтотранс» РБ».

То ли сотрудники уфимской Администрации не замечают недовольства горожан, то ли пассажиропоток, по их мнению, недостаточен.



Вечерами интервал движения автобусов так увеличивается, что некоторые уже устают стоять и садятся на корточки

Чтобы лучше разобраться в ситуации, мы решили оценить транспортное обслуживание на себе и примкнуть к пассажиропотоку. После десяти вечера некоторые зрители Фольклориады потянулись к ближайшим остановкам — «Телецентру» и «Дому Актера». Из маршрутов к этому времени нам удалось встретить частный 272-й и 75-й государственного перевозчика. На остановках уже скопились люди. Добраться до Зеленой рощи, Демы или Затона им попросту не на чем.



На часах без четверти одиннадцать. Вышеупомянутые 272-й и 75-й продолжают ездить, но интервал между автобусами увеличивается. К 23.00 оказываемся на точке, указанной в многочисленных обращениях уфимской администрации. Однако никакого накопления автобусов в районе остановки «ТК Пушкинский» не обнаруживаем.



23.00 9.07.2021. На этой остановке должно быть организовано накопление более ста автобусов, которые должны развезти уфимцев во всех направлениях. На деле нет ни одного

Нет транспорта и возле сквера Мажита Гафури. Спустя 15 минут подъезжает 75-й автобус. Говорить о нехватке пассажиропотока не приходится — уже через три остановки автобус забит под завязку. Здесь можно вспомнить о растущей заболеваемости COVID-19, ведь соблюдать социальную дистанцию в тесном салоне без кондиционера очень проблематично. По пути замечаем на линии 272-й автобус, точно также переполненный. Заявленных автобусов в другие части Уфы увидеть так и не удалось.

Транспортная реформа буксует

Фольклориада завершилась, но транспортная проблема никуда не исчезла. Многие уфимцы недовольны отсутствием автобусов в вечерние часы. Социальные сети заполнены жалобами жителей города, которые просто не могут добраться до дома после работы. Затянувшаяся транспортная реформа в Башкирии привела к тому, что вечерами некоторые маршруты пропадают с улиц Уфы. На остановках часто можно увидеть толпы горожан, не теряющих надежды дождаться своего автобуса. Кто-то уже через пять-десять минут открывает приложение вызова такси. Другие продолжают стоять и вспоминать прежние времена, когда город спасали частные пазики, перевозившие пассажиров практически во все районы до глубокой ночи.

Уже через три остановки автобус заполняется. Не остается даже стоячих мест. Соблюдать социальную дистанцию в таких условиях непросто

За время транспортной реформы, стартовала она в конце 2018 года, некоторые изменения уфимцы действительно увидели. Появились новые автобусы, возможность безналичной оплаты проезда и единая транспортная карта. Однако вместе с этим горожане отмечают, что вместо старых «пазиков» на улицы Уфы выехали не современные автобусы большой вместимости, а те же «пазики», только обновленной модели. Единую транспортную карту «Алга» оставшиеся маршрутчики принимают далеко не всегда, часто этот факт становится причиной скандалов между водителями и пассажирами. Но главная претензия — нехватка автобусов на обслуживаемых ранее частными перевозчиками направлениях.



Наведения порядка в сфере общественного транспорта жители Уфы очень ждут. Но дождаться завершения реформы, кажется, еще сложнее, чем прибытия своего автобуса в вечернее время.