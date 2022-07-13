УК ПЖКХ vs «Мехуборка КЗН»: мусорный монополист отказал частной компании в приеме отходов

Регоператор ТКО сослался на нехватку места на полигоне, но продолжает работу с другими фирмами

Фото: Олег Тихонов

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане разгорелся конфликт между УК «ПЖКХ» и компанией «Мехуборка КЗН» из-за отказа регоператора принимать отходы IV—V классов опасности. К последним относятся автомобильные покрышки, строительные отходы, различная тара, бумага — словом, малоопасный и практически безопасный мусор. Согласно договору, эти отходы 2 года свозились на полигон на улице Химической в Казани, но затем УК ПЖКХ не стал продлевать соглашение, ссылаясь на нехватку места. Мнения сторон выслушал корреспондент «Реального времени».



Договор не заключили из-за недостатка места на полигоне

Компания «Мехуборка КЗН» последние 2 года свозила отходы IV—V классов опасности на полигон «УК «ПЖКХ» на ул. Химической, 33 в Казани. Однако в заключении договора на оказание услуг по обращению с отходами на текущий год компании было отказано.

Регоператор по западной зоне Татарстана, куда входит и столица республики, объяснил отказ в заключении договора нехваткой места. В качестве обоснования представители УК «ПЖКХ» привели данные АИС «Отходы», согласно которым только за прошлый год на полигон на Химической поступило 542,530 тысячи тонн ТКО, а по состоянию на 13 мая этого года остаточная вместимость полигона составила 287,2 тысячи тонн.

— В связи со снижением остаточной вместимости полигона ТКО на ул. Химической, 33, а также имеющимися обязанностями ООО «УК «ПЖКХ» как регионального оператора по заключению договоров на обращение с твердыми коммунальными отходами с собственниками твердых коммунальных отходов, заключение договора на захоронение отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, не представляется возможным, — заявил регоператор.

Компания «Мехуборка КЗН» последние 2 года свозила отходы IV—V классов опасности на полигон «УК «ПЖКХ» на ул. Химической, 33 в Казани. Фото: kzn.ru

Но поскольку в этом году УК «ПЖКХ» все же заключила 37 договоров на оказание услуг по размещению отходов IV класса опасности, представители «Мехуборки» решили подать жалобу в антимонопольную службу. Как пояснили «Реальному времени» в компании, по многим позициям отходов альтернативы полигону на Химической в Казани просто нет.



— Некоторые отходы, согласно классификатору, можно возить только им. Любой отход имеет свою классификацию. Альтернативы ни у кого практически нет. На этой неделе будет разбирательство в УФАСе с привлечением и наших представителей, и представителей «ПЖКХ», — рассказал нашему изданию директор филиала ГК «Мехуборка» в Татарстане Владислав Соколенко.

Регоператор: альтернатива есть

При этом в УК «ПЖКХ» проинформировали, что на территории Татарстана помимо их предприятия есть еще ряд компаний, которые занимаются сбором отходов IV—V классов опасности. Поэтому регоператор «не имеет возможности оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке».

Действительно, на территории Казани действует пять организаций с соответствующей лицензией. Однако остальные предприятия ориентированы на конкретный вид отходов, например, у МУП «Водоканал» это «ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод», а также «осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный». А у регоператора лицензия предполагает размещение 1 206 видов этих отходов.

На территории Казани действует пять организаций с соответствующей лицензией. Фото: Максим Платонов

К тому же «из всех хозяйствующих субъектов, только ООО «УК «ПЖКХ» оказывает услугу по приему и размещению отходов IV класса опасности», выяснили инспекторы.

В городе два полигона: на Мамадышском тракте и на Химической. И оба эксплуатируются УК «ПЖКХ». Если дело только во вместимости полигона, то почему же претензии у регоператора только к этой компании? Представители регоператора подчеркивают — вопрос в документальной плоскости.

Оказалось, УК «ПЖКХ» в целях осуществления учета в области обращения с отходами запрашивала от «Мехуборки КЗН» информацию о количестве переданных в 2021 году на размещение отходов IV—V классов опасности, не относящихся к ТКО, в разрезе наименования отходов по ФККО. Однако по состоянию на 20 мая этого года ответ не пришел по причине отсутствия у «Мехуборки КЗН» сведений о транспортируемых отходах и всех доступных способах обращения с ними, сообщил регоператор. При этом оставшиеся 38 контрагентов представили запрашиваемые сведения.

Тем не менее УФАС по РТ эти объяснения не устроили, в управлении усмотрели в действиях регионального оператора нарушения статьи закона «О защите конкуренции».

В управлении усмотрели в действиях регионального оператора нарушение статьи закона «О защите конкуренции». Фото: Роман Хасаев

УК ПЖКХ: «Цель — не допустить ухудшения эпидобстановки в Казани»

В компании УК «ПЖКХ» нашему изданию высказали свою позицию по спору. Здесь настаивают, что были вынуждены отказать «Мехуборке» и, возможно, к таким же мерам прибегнут в отношении других контрагентов.

— Чтобы разъяснить суть вопроса, необходимо уточнить, что в сфере обращения с отходами есть отходы, относящиеся к твердым коммунальным отходам (ТКО) и не относящиеся к ТКО. Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ТКО — это «отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд». Также к ТКО относится мусор, образующийся в результате офисной деятельности.

Оказание услуг по вывозу, обработке, размещению ТКО — это приоритетная деятельность в сфере обращения с отходами. Это наша социальная и экологическая ответственность перед жителями и компаниями г. Казани и районов Республики Татарстан. Учитывая, что на полигон ТКО «Восточный» с 1 января 2021 г. отходы не принимаются, а остаточная вместимость полигона ТКО «Химическая, 33» ограничена, ООО «УК «ПЖКХ», являясь региональным оператором по обращению с ТКО по Западной зоне РТ, приняло решение о частичном ограничении приема отходов, не относящихся к ТКО, и не заключило договор с ООО «Мехуборка КЗН».

Повторимся, главная цель — недопущение ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Казани. Полигон ТКО «Химическая, 33» в первую очередь предназначен для размещения именно твердых коммунальных отходов потребителей Казани. При этом необходимо отметить, что данный полигон — не единственный вариант размещения прочих отходов на территории Казани и в ее окрестностях. Есть объекты в Московском районе Казани, Лаишевском, Высокогорском, Верхнеуслонском, Пестречинском районах. К слову, согласно официальным данным, ООО «Мехуборка КЗН» зарегистрировано именно в Пестречинском районе.

Если ситуация с остаточной вместимостью полигона ТКО «Химическая» будет обостряться, аналогичные меры будут предприняты и с прочими контрагентами, — ответили в компании на запрос «Реального времени».

В компании УК «ПЖКХ» настаивают, что были вынуждены отказать «Мехуборке» и, возможно, к таким же мерам прибегнут в отношении других контрагентов. Фото: kzn.ru

«УК ПЖКХ» входит в группу компаний ООО «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства», образованную в 2006 году. «ПЖКХ» является одной из крупнейших компаний Татарстана в сфере оказания услуг по обращению с отходами. В мае 2013 года компания вошла в холдинг «Растрим» — дочернюю структуру «РТ-Инвест», осуществляющую масштабный проект по созданию федерального оператора по сбору и утилизации отходов.



Выручка компании за 2021 год составила около 3 млрд рублей, чистая прибыль — 61,6 млн рублей. ООО «УК «ПЖКХ»» принимала участие в 1 987 торгах из них выиграла 1 972. По данным из открытых источников, в компании работают 243 сотрудника.

ООО «Мехуборка КЗН» зарегистрировано в Пестречинском районе Татарстана, принадлежит ООО «Вейст Системс МСК» и работает с 2006 года. Основной вид деятельности — сбор отходов. Директором компании является Владислав Николаевич Соколенко. Выручка в 2021 году составила 86,6 млн рублей, чистая прибыль — 194 тысячи.