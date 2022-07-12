Дискотека 90-х: кайбицкий бит Фирзара Муртазина

Проект «Реального времени»: татарстанская эстрада лихих лет. Часть 11-я

Иногда разное исполнение одной и той же песни выявляет ее скрытый потенциал. Среди песен проекта «100 татарских песен XX века» одна из таких — «Бер генә минутка»: ее поют и эстрадники, и рок-музыканты. Написал композицию Фирзар Муртазин, харизматичный друг Салавата Фатхутдинова, чьи основные хиты отличает зашифрованная наглость.

Кайбицы основал человек из Кайбиц

Муртазин родился в селе Кайбицы Буинского района. Говорят, до конца XVIII веке здесь жили ногайцы, их деревню разорил Емельян Пугачев. Село назвали по месту жительства приехавшего из села Большие Кайбицы (Кайбицкого района) человека по имени Уракай. Здесь жило немало лашманов, татар, которых обязывали заниматься заготовкой дерева для пароходства. Благо, лесов вокруг росло немало. В деревне было две мечети. Когда Муртазин был маленьким, сюда с концертом приезжали Ильгам Шакиров и Альфия Авзалова, после чего мальчик ходил по дому, изображая игру на гармони. Деньги на нее он копит, собирая крапиву и прочие листья и травы. Сначала играет на хромке, потом на баяне, учится самостоятельно, озвучивает все концерты, праздники, сабантуи, после чего поступает в Лениногорское педучилище на музыкальный факультет, работает в родной деревне учителем музыки. Кстати, у него есть сборник из дисков, кассет, нот и караоке «Мәктәп балалары өчен җырлар» «Песни для школьников».

Простой и харизматичный

Потом учитель и баянист начинает исключительно музыкальную карьеру в Челнах. Муртазин — редкий пример артиста 90-х, который пишет песни и другим, и сам исполняет разнообразный материал. Зрители ценят его за простоту. Если слушать его даже без знания языка, возникает ощущение, что в гости пришел немного нагловатый, но добродушный мужик, который хочет, что праздник был не только у него в душе, а чтобы веселились все. Он поет с характерным вибрато, придающим его песням народность и задорность одновременно.

Немало песен Муртазина поет Салават Фатхутдинов. Среди них «Сәлам әйтегезче, кошкайлар», победитель конкурса «Уятмакчы булсаң халык күңелләрен». На что обращаешь в этой композиии, так это на бодрый ритм, которому подчиняется и вокалист.

В исполнении самого Муртазина в плане ритма выделяется песня «Сәлам, әйт» — к веселому баян сразу хочется добавить барабаны и бас и сделать твистовую версию. В этой манере он наследует традиции ансамбля «Саз», а точнее, его руководителя Рифката Гумерова. Гобоист по образованию, он работает слесарем, учиться играть на баяне, ездит на гастроли с Зифой Басыровой, Авзаловой, Шакировым, а в 1967 году создает ансамбль при клубе производственного объединения «Тасма» имени Куйбышева. В записи — только голоса девушек, переходящих то в фолк, то в джаз. И все это под баян, который, кажется, играет за всех сразу.

На минуточку

Вероятно, самая известная песня Муртазина сейчас — это «Бер генә минутка». Ее пел он сам, есть варианты от Хамдуны Тимергалиевой, Зухры Сәхәбиевой. У автора этого хита 90-х, у Сахабиевой слышаться еще отголоски 80-х, Тимергалиева добавляет фирменные для рубежа десятилетий полумультяшные синтезаторы. Вообще, песню на свои стихи Дина Камалетдинова услышала по радио, причем это была целая серия композиций, тексты которых Фирзар Муртазин нашел в сборнике «Беренче карлыгачлар». Познакомились они потом, поэтесса нашла композитора через знакомых в райцентре. И потом они продолжили работать вместе.

Лучше всего выразили стиль Муртазина финские татары из группы Başkarma. Их версия звучит в альбоме Kizleu, вышедшем в 1991 году. До того, как музыканты приехали в Казань, выступали они и где-то в районах, приехав домой, команда распалась. Здесь звучат все те инструменты, которые в хороших, но скромно аранжированных треках татарских песен, добавляешь в уме сам. Возможно, в 60-х, с музыкантами на ставке в филармонии это было бы возможно. Или сейчас, когда живой звук — обязательный тренд. Не случайно, видимо, директор лейбла Yummy Music еще в нулевые завел в сети «ВКонтакте» фан-группу Муртазина и даже порывался записать «Сәлам әйт» с рок-группой.