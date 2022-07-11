День в истории: первый татарстанский фильм — в Казани, самая известная рок-опера — в Питтсбурге

Чем примечательна дата 11 июля?

Фото: Съемочная группа фильма «Булат Батыр» / sobaka.ru

Сегодня, 11 июля, празднуется Всемирный день народонаселения и Всемирный день шоколада. 11 июля в Казани начали строить инородческую семинарию, началась подготовка к съемкам к первому художественному фильму в республике «Булат Батыр», Курбан-байрам стал официальным выходным, изобрели лампу накаливания, впервые показали рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда». Родились композитор Алмаз Монасыпов, модельер Джорджио Армани, актер Антон Табаков. Умерли поэт Евгений Боратынский, переводчик Салмана Рушди Хитоси Игараси, музыкант Томми Рамон. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Первый. Татарстанский. Немой. Фильм

11 июля 1872 года в Казани заложили первые камни здания инородческой учительской семинарии. Учебное заведение открылось 26 ноября 1872-го с директором Николаем Ильминским. Здесь готовили учителей для мордовских, чувашских, марийских, удмуртских, кряшенских школ — более полутора тысяч человек. Семинария находится на улицах Фатиха Карима и Шигабутдина Марджани.

Фото kazancons.ru

11 июля 1925 года родился композитор Алмаз Монасыпов. Дирижер театра оперы и балета и оркестра Татарской филармонии, он с 1973 года жил в Москве. Монасыпов — исследователь дореволюционной традиции баитов и мунаджатов. Самое его экспериментальное произведение, вокально-симфоническая поэма 1974 года «Тукай аһәңнәре», объединяет стихи Тукая с электроникой, джазом и восточными ритмами.

11 июля 1927 года в город приехала съемочная группа фильма «Булат Батыр». История двух братьев во время Пугачевского бунта — первый полнометражный художественный фильм, созданный в республике. В картине можно увидеть съемки Казанского кремля того времени.

Фото: Максим Платонов

11 июля 1992 года по решению Верховного Совета РТ Курбан-байрам официально стал выходным днем. Для верующих с ночи по Казани ходят рейсовые автобусы, поскольку утренние молитвы начинаются с восходом солнца. В этот день принято посещать родных и поминать усопших.

11 июля 2021 года «Реальное время» рассказывало о ситуации с законом о праве на бесплатное второе высшее образование в области искусств. Авторы законопроекта объясняли: в творческие профессии зачастую приходят люди в зрелом возрасте, имеющие высшее образование по другой специальности. Между тем Татарстан уже не первый год поднимает проблему нехватки творческих кадров, тем более творчески образованных.

Фото wikipedia.org

Лампа — авторская!



11 июля 1844 года (по новому стилю) в Неаполе умер поэт Евгений Боратынский. В Казани жили родители его жены Настасьи Энгельгардт, здесь его сын Николай стал предводителем дворянства Казанского и Царевококшайского уездов. Сейчас усадьба Боратынских — музей самого поэта и его потомков.

11 июля 1874 года Александр Лодыгин получил патент на «способ и аппараты электрического освещения» — в Австрии, Великобритании, Франции, Бельгии и других странах. Накаливался стерженек из ретортного угля под стеклянным колпаком. За это комиссия, созданная на физико-математическом отделении Академии наук, присудила ему Ломоносовскую премию.

Фото wikipedia.org

Дадим рока в Питтсбурге!

11 июля 1971 года в Питтсбурге впервые показали рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда», написанную Эндрю Ллойдом Уэббером и Тимом Райсом годом ранее. На Бродвее ее поставили в том же 1971-м. В Питтсбурге на премьере на местной Сивик-Арене присутствовали 13 тысяч человек.

11 июля 1991 года в Японии на рабочем месте был убит переводчик романа Салмана Рушди «Сатанинские стихи» Хитоси Игараси. К этому призвал ранее лидер исламской революции в Иране Рухолла Хомейни. Игараси закончил докторантуру в сфере исламских искусств в Токио, также он занимался переводами Авиценны.