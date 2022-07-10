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Видеоопрос: «Как поддержать сельхозпроизводителей России в новых условиях?»

00:00, 10.07.2022
Видеоопрос: «Как поддержать сельхозпроизводителей России в новых условиях?»
Фото: Максим Платонов

На поддержку системообразующих сельхозпредприятий России в этом году выдали кредитов на 1,5 трлн рублей. При этом четверть займов аграриев приходится на регионы Приволжского федерального округа, в основном на Татарстан, Удмуртию и Пензенскую область. Перспективы и достижения отрасли обсуждали на этой неделе в Казани на выставке «Агроволга-2022». Многих интересовал вопрос о расширении мер поддержки сельхозпроизводителей с учетом новых реалий.

— Как поддержать российских сельхозпроизводителей в новых реалиях? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанских участников и посетителей «Агроволги».

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