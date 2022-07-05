Анна Буйлакова: «Последствия спецоперации наложились на рыночную ситуацию на мировом рынке зерна»

Аналитик ФГ «Финам» — о ситуации с продовольствием и влиянии российской и украинской пшеницы на мировые рынки

Фото: Илья Репин

Владимир Путин заявил, что 5 млн тонн украинского зерна на фоне общих объемов производства в 800 млн тонн не могут оказать влияния на мировые рынки. Президент подчеркнул, что Россия не препятствует вывозу украинской пшеницы и не мешает украинским силам разминировать порты, которые, по его словам, они сами же и заминировали. В авторской колонке для «Реального времени» аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова оценивает, как действия стран-экспортеров зерна сказываются на ситуации с продовольствием в мире.

Россия и Украина — важные поставщики на мировом рынке продовольствия

По оценкам Международного совета по зерну (IGC), производство всех зерновых культур в 2021/22 сельскохозяйственном сезоне во всем мире составит 2 290 млн метрических тонн (МТ), а пшеницы — 781 млн МТ, или 34% всех зерновых.

Россия и Украина — одни из крупнейших мировых производителей пшеницы. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) оценивает, что в период 2016—2021 гг. страны в среднем производили 14% мирового объема пшеницы. В 2021 г., по оценке FAO, экспорт российской и украинской пшеницы составил 30% мирового экспорта. При этом зависимость некоторых стран от экспорта из России и Украины значительно выше других.

По оценкам ООН, около 44% импортной пшеницы на африканский континент было завезено из России и Украины в период 2018—2020 гг. FAO оценивает, что более 30 стран нетто-импортеров пшеницы зависят более чем на 30% от российского и украинского экспорта. В некоторых странах этот показатель достигает 100%, как, например, в Эритрее, или чуть менее 100%, как в Армении или Монголии. Таким образом, Россия и Украина являются важными поставщиками на мировом рынке продовольствия.

Пшеница в России

В текущем сельскохозяйственном сезоне, по словам президента страны Владимира Путина, урожай зерновых в России может составить 130 млн тонн, из них 87 млн тонн пшеницы. Российский зерновой союз оценивает, что экспорт зерна из страны в текущем сезоне, по сравнению с прошлогодним, сократился на 11%, до 42,73 млн тонн, из них 35,78 млн тонн (-4,6% год к году) — пшеница.



Продовольствие дорожало еще до февраля из-за рыночных условий, высоких цен на энергоносители и удобрения. Спецоперация России на Украине усугубила давление на цены. Индекс цен на продовольствие от FAO достиг исторического максимума в марте 2022 г., затем перешел к снижению. Что касается цен на пшеницу, цены фьючерсов на пшеницу на CBOT достигли рекордных значений в начале марта, превысив уровни 2008 года. Сейчас фьючерсы на пшеницу в США торгуются ниже этих значений и показывают снижение с середины мая. Однако цены находятся выше уровней, зарегистрированных за последние несколько лет, а с начала года они выросли на 11%.

Главными драйверами цен на пшеницу в последние месяцы были факторы со стороны предложения. Предложение ограничивается протекционистскими мерами экспортеров. Например, в середине марта правительство России ввело запрет на экспорт зерновых (в том числе пшеницы) в страны ЕАЭС до 30 июня. Решение по запрету на экспорт в мае также приняла Индия. Экспорт из Аргентины, также крупного экспортера пшеницы (7% мирового экспорта), ограничен квотами, а прогнозы по посевам были снижены до четырехлетних минимумов из-за неблагоприятных погодных условий.

В портах Украины заблокировано 22 млн тонн продовольствия

Другой фактор: невозможность совершить покупку или поставку. Украинские экспортеры оказались отрезаны от возможности экспортировать свое зерно из-за блокировок работы портов. Владимир Зеленский в конце мая оценил объемы продовольствия, заблокированного в портах, в 22 млн тонн. Санкции против России сделали невозможной закупку зерновых африканскими странами, как сообщил президент Сенегала Маки Салл.

Санкции против России сделали невозможной закупку зерновых африканскими странами. Фото: Роман Хасаев

На фоне роста цен на продовольствие хорошо себя продемонстрировали некоторые сельскохозяйственные трейдеры и производители.

Archer Daniels Midland (ADM), американская агропромышленная корпорация, занимается торговлей, транспортировкой, хранением и переработкой сырьевых продовольственных товаров, производит продукты переработки злаковых, масличную продукцию, пищевые и кормовые добавки. В последнем отчетном квартале, завершившемся 31 марта, несмотря на сокращение предложения на сырьевых рынках, компания оказалась бенефициаром сильного спроса на товары продовольственного назначения, а так как спрос на подобные товары неэластичен, компания смогла переложить растущие издержки на покупателей. Выручка выросла на 25,2% г/г, а скорректированная чистая прибыль — на 38,2% г/г при росте себестоимости на 25,4% г/г. С начала года акции компании выросли на 16%.

Adecoagro, зарегистрированная в Люксембурге, занимается производством растительной и животной продукции (соя, кукуруза, пшеница, рис, молочная продукция, скот) в Южной Америке (Аргентина, Бразилия, Уругвай). Темпы роста себестоимости (+36% г/г) превысили рост продаж первого квартала (18,1% г/г). Чистая прибыль выросла более чем в три раза, а вот скорректированная чистая прибыль оказалась под сильным давлением из-за валютных колебаний, в особенности укрепления бразильского реала к доллару, и сократилась на 73% /г. С начала года акции производителя выросли на 11,8%.

Мировые цены на пшеницу реагируют на новости касательно действий стран-экспортеров, ожиданий будущей урожайности. Фото: Роман Хасаев

Мировые цены на пшеницу реагируют на действия стран-экспортеров

Акции Bunge хотя и следовали динамике прочих компаний агросектора, на текущий момент торгуются дешевле на 1,5%, чем в начале года. Агропромышленная корпорация занимается торговлей, транспортировкой, хранением и переработкой сырьевых продовольственных товаров, перерабатывает зерновые и масличные культуры. В первом квартале выручка выросла на 22% г/г, а чистая прибыль сократилась на 16,4% г/г из-за сокращения валовой маржинальности, роста коммерческих и прочих расходов. В I квартале компания понесла расходы от потери ТМЗ, повреждения заводов и оборудования из-за специальной операции.

Резюмируем: последствия специальной операции на Украине наложились на рыночную ситуацию, сложившуюся ранее из-за роста цен на энергоносители и удобрения, логистических проблем. Рост цен на продовольствие, отмеченный в 2021 году, продолжился в 2022-м. Мировые цены на пшеницу реагируют на новости касательно действий стран-экспортеров, ожиданий будущей урожайности. Пик стоимости акций зарубежных представителей агросектора пришелся на конец апреля, однако с тех пор бумаги скорректировались вниз.

Анна Буйлакова