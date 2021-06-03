Жертвы кадастра: проблемы с межеванием перекрыли господдержку садоводам Татарстана

Одним садоводческим товариществам досталось по 100 тысяч рублей на участок из бюджета региона, а другим — ничего

В Татарстане 5 лет действуют две государственные программы финансовой поддержки развития садоводства. Однако огромное количество товариществ в республике не имеют ни единого шанса получить от государства хотя бы рубль. Препятствием на пути безвозвратных денежных потоков стало новое законодательство: господдержка не светит объединениям дачников, которые не завершили процедуру межевания. О «тяжелом наследии» советского прошлого, непреодолимых препятствиях на пути регистрации земель СНТ и «законном» тупике, в котором многие садоводы оказались не по своей вине, — в материале «Реального времени».

Деньги есть, но не для всех



Для садоводческих товариществ Татарстана подходит к концу срок подачи документов на получение господдержки. После 25 июня заявки на участие в программе софинансирования в соотношении 1:2 — на один вложенный садоводами рубль два рубля от государства — перестанут принимать. По этой программе в СНТ можно провести ремонт внутренних дорог и электросетей, реконструкцию водопроводов.

Кроме того, в администрациях муниципальных образований верстают списки участников второй программы господдержки садоводов на будущий год. По ней, как сообщил «Реальному времени» председатель регионального отделения Союза садоводов России Владимир Дейнекин, исключительно за государственный счет строятся новые скважины и водонапорные башни взамен вышедших из строя, благоустраиваются площадки сбора ТБО, строятся подъездные дороги к садовым обществам.

И если войти в программу софинансирования, некоторые из не завершивших межевание садовых объединений могут (при наличии, например, отмежеванного участка под скважину и водонапорную башню), то в госпрограмму, которая полностью финансируется из бюджета у них шансов попасть нет.

— За 4 года мы получили по госпрограммам в общей сложности около 2,6 миллиарда рублей, — говорит Владимир Дейнекин. — Если соотнести это с общим количеством садовых участков в республике, а их у нас 400 тысяч, получается, что в среднем на один участок приходится по 6,5 тысячи рублей. Но это как средняя температура по больнице: некоторые СНТ получили от государства по 100 тысяч рублей на участок, а многие — ничего.

«За 4 года мы получили по госпрограммам в общей сложности около 2,6 миллиарда рублей», — говорит Владимир Дейнекин. Фото: souzsadovodov.ru

Долгая история

— Мы 3 года пробивали проект планировки для нашего товарищества, — рассказал «Реальному времени» председатель казанского СНТ «Ромашка» Сергей Кирихин. — 27 августа 2018 года я сдал документы в администрацию Приволжского района, думал, что вопрос вот-вот решится, но пока суть да дело, вступил в действие новый закон — о ведении садоводства. И встал вопрос оформления земель общего пользования в общую долевую собственность. У нас были неотмежеванные участки, проблема была в отдельных людях — они не хотели проводить межевание, споры были о границах участков. В итоге у нас до сих пор нет кадастрового номера для земель СНТ — а из-за этого мы не можем участвовать в госпрограммах. Два года мучились, несогласных уламывали! И сейчас еще остаются неотмежеваными только четыре участка, но радует то, что собственники двух из них уже вышли на финишную прямую. Надеюсь, скоро дело завершится.

— А мы сумели пробиться в госпрограмму и поставить новую водонапорную башню в прошлом году, но это — чистое везение. В администрации района пропустили тот факт, что межевание не завершено, а Фонд газификации провел работы, так как нас район включил в программу. — похвасталась председатель казанского СНТ «Мечта» Нина Маркелова. — Но межевание все равно завершать надо. У нас процесс тянется уже почти 2 года, и пока конца не видно. Проблема в том, что закон о садоводстве есть, а подзаконных актов, регламентов — нет, и просто непонятно, как реализовать этот закон. Никто этого не знает — ни садоводы, ни чиновники.

Работа с межеванием в СНТ буксует не только из-за нерадивых собственников участков. Вторая причина — многочисленные кадастровые ошибки, допущенные при межевании участков в прошлые годы

Споры из-за советского наследства

— Почему на услуги юриста, услуги кадастрового инженера деньги в прошлом году были потрачены, а межевание не завершено? — возмущался на собрании собственников в казанском СНТ «Нокса» представитель одной из собственниц Денис Л. и требовал оплачивать их работу только по достижении результата, то есть после регистрации в Росреестре результатов межевания товарищества.

Объяснения председателя Гавриловой о том, что бесплатно никто в течение нескольких лет работать не будет, работа ведется, но ее завершение зависит не от юриста, не от кадастрового инженера и не от правления, а от многих членов товарищества, тонули в гуле голосов: садоводы яростно спорили, кто виноват, но к единому мнению не пришли.

Работа с межеванием в СНТ буксует не только из-за нерадивых собственников участков. Вторая причина — многочисленные кадастровые ошибки, допущенные при межевании участков в прошлые годы. Часто границы соседей не совпадают с заявленными.



— Работа по межеванию проделана за последние 2 года огромная, но она не завершена, и когда будет завершена, сказать невозможно, потому что это зависит от всех собственников, — прокомментировала ситуацию в СНТ «Реальному времени» кадастровый инженер Татьяна Семенова. — Это старая история, которая повторяется во многих садоводческих объединениях, а началась она в 80-е годы прошлого века. Тогда осуществлялся землеотвод на садовое объединение в целом — и частных участков, и земель общего пользования, например, дорог. Частной собственности на землю не было. Потом каждому частному участку в СНТ присвоили кадастровый номер, но все эти номера оказались внутри общего участка и, планы, которые на них нарисовали, не всегда соответствовали действительности. Такие участки называются декларированными, то есть заявленными. Когда их измеряешь в реале, они зачастую оказываются смещенными относительно своих планов. И надо поставить каждый участок на место и еще вычленить из общей площади СНТ тогда это будет сделано со всеми участками, в остатке окажутся земли общего пользования, которые государство сможет предоставить в общедолевую собственность всех членов садового объединения. Но у каждого частника есть свой резон — делать межевание или нет, и закон не заставляет их проводить межевание в обязательном порядке.

Не хочу межевать — и не буду

Семенова пояснила: тем, кто хочет продать участок, выгодно провести межевание, так как без межевания его вряд ли купят. Те же, кто землю продавать не собирается, тратить деньги на услуги кадастрового инженера не хотят. А есть собственники — заложники ситуации: они бы и рады отмежеваться, но либо на их участок наложено обременение, либо на соседский, а это исключает по закону всякую возможность регистрационных действий. Есть просто не оформленные ни на кого участки — владельцы умерли, а наследники на себя землю не оформляют. И закон никакого выхода из этого тупика не предусматривает.

— Совсем недавно вступили в действие поправки в законодательство, позволяющие провести комплексное межевание территории за частные деньги, например, за деньги садоводов, — говорит Семенова. — Так можно решить проблему выморочных участков и участков, владельцы которых уклоняются от межевания. Но пока я не знаю примеров, когда такое межевание проводилось бы в Татарстане.

Кадастровый инженер подчеркнула: несмотря на то, что «уклонисты» ущемляют права всех членов садового объединения, например, на получение той же господдержки, обязать их провести межевание по суду закон не позволяет. Правление СНТ «Нокса», сообщила она, обратилось в Государственный земельный контроль. Эта служба вправе выписывать штрафы и обязывать собственников отмежеванных участков передвигать заборы, освобождая захваченную территорию. Но если участок не отмежеван, а лишь декларирован, чиновники могут лишь написать письмо собственнику с предложением отмежеваться.



— В СНТ «Нокса» есть несколько собственников, которые не хотят проводить межевание и на все просьбы сделать это отвечают отказом, — подтвердила юрист Наталья Холмовая. — Я готовила о них письма в Государственный земельный контроль, однако пока результатов нет. Сами же собственники не идут на контакт, в СНТ есть даже такие члены, которые не предоставляют о себе информацию, а без этого мы не можем решить вопрос межевания всего СНТ.

Кроме того, по словам кадастрового инженера и юриста, ситуация сильно осложняется тем, что межевание проводили разные кадастровые инженеры и некоторые допускали ошибки, а в результате границы участков сместились, да так, что некоторые участки наложились друг на друга, а другие «заползли» на земли общего пользования. Пока эти ошибки не будут исправлены, СНТ на кадастровой карте не «высветится», а многие садоводы, заплатившие кадастровым инженерам круглые суммы за такую работу, вызывать специалистов и снова платить за уточнение границ не хотят.

По словам кадастрового инженера и юриста, ситуация сильно осложняется тем, что межевание проводили разные кадастровые инженеры и некоторые допускали ошибки, а в результате границы участков сместились. Фото: sntpoloz.ru

«В заявительном порядке»

«Реальное время» обратилось за рекомендациями, что делать в такой ситуации садоводам, в республиканское Управление Росреестра. В частности, был задан вопрос о том, какую ответственность несут кадастровые инженеры за некачественно выполненные работы по межеванию, и кто должен принимать меры в отношении недобросовестных «землемеров», наделавших ошибок.

— В соответствии со статьей 29.2 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровый инженер при наличии вины несет ответственность за несоблюдение требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области кадастровых отношений, — пояснили в Росреестре. — В том числе — за недостоверность сведений межевого плана, технического плана, акта обследования или карты-плана территории, на основании которых в Единый государственный реестр недвижимости вносятся сведения об объектах недвижимости и которые подготовлены таким кадастровым инженером. Убытки, причиненные действиями или бездействием кадастрового инженера заказчику кадастровых работ и (или) третьим лицам, подлежат возмещению за счет страхового возмещения по договору обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера. Контроль за соблюдением кадастровыми инженерами требований настоящей статьи осуществляется саморегулируемой организацией кадастровых инженеров. Надзор за соблюдением саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров требований настоящей статьи осуществляется органом государственного надзора.

Сколько садовых объединений в Татарстане «повисли в воздухе» из-за проблем с межеванием, в республиканском управлении Росреестра не знают. Фото: tatar-inform.ru

Из ответа следует, что жертвам землемерных ошибок имеет смысл начинать не с приглашения другого инженера, а с жалобы на горе-специалиста в СРО, в котором тот состоит. А потом, возможно, и в суд за возмещением убытков. Путь, откровенно скажем, долгий и малоперспективный для юридически неподкованных садоводов — им проще плюнуть на межевание, что и происходит на практике.

В ответ на вопрос, какие меры может предпринять СНТ, чтобы все-таки в интересах остальных собственников размежевать заброшенные участки, собственников которых найти невозможно, в Росреестре сослались на положения закона «О государственной регистрации недвижимости» и указали, что «в случае невозможности соблюдения порядка, установленного действующим законодательством, считаем необходимым обращаться в органы местного самоуправления, либо в судебном порядке».

А вот сколько садовых объединений в Татарстане «повисли в воздухе» из-за проблем с межеванием, в республиканском управлении Росреестра не знают:

— Включение сведений о межевании земельных участков в сведения Единого государственного реестра недвижимости носят заявительный порядок, Управление Росреестра по Республике Татарстан не проводит анализ всех земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет в разрезе садоводческих некоммерческих товариществ, — пояснили в ведомстве.