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Видеоопрос: «Какие символы России стоит нанести на новые купюры?»

00:00, 02.07.2022 3
Видеоопрос: «Какие символы России стоит нанести на новые купюры?»
Фото: Максим Платонов

На этой неделе Центробанк представил модернизированную купюру номиналом в 100 рублей. На ней изображены фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье», здание МГУ на Воробьевых горах, а на оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Cолдату.

— А какие символы России вы хотели бы увидеть на новых банкнотах? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.

Данила Кощеев, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:27
    Кул Шариф, конечно!
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  • Анонимно 14:27
    Сейчас бумажными деньгами редко пользуются, стоит ли это затрат
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    Анонимно 15:55
    Без эпл и гцгл пеев наличка возвращается в оборот
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