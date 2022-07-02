Видеоопрос: «Какие символы России стоит нанести на новые купюры?»
На этой неделе Центробанк представил модернизированную купюру номиналом в 100 рублей. На ней изображены фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье», здание МГУ на Воробьевых горах, а на оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Cолдату.
— А какие символы России вы хотели бы увидеть на новых банкнотах? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.
Данила Кощеев, видео Камиля ИсмаиловаОбщество Татарстан
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