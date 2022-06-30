День в истории: «Столбы» — защитили, Тауэрский мост — открыли

Чем примечательна дата 30 июня?

Сегодня, 30 июня, в синтоистских храмах Японии проходят церемонии очищения «нагоси-но-хараи». 30 июня над Сибирью пролетел метеорит, в Лондоне открыли Тауэрский мост, в Красноярске взяли под защиту «Столбы». Родились актер Радик Бариев, писательница Нонна Орешина, музыковед Лилия Сарварова. Умерли кинорежиссер Всеволод Пудовкин, автогонщик Нино Фарина, танцовщица Тамара Ханум.

Родился «летающий писатель»

30 июня 1933 года в Москве родилась Нонна Орешина, через шесть лет семья переехала в Казань. С 1968 года Орешина начинает летать на планерах и спортивных самолетах, прыгать с парашютом — и писать об этом очерки, получив прозвище «летающий писатель». Благодаря профессии ей удалось, к примеру, побывать на испытаниях сверхзвукового истребителя МиГ-21У. Всего в летной книжке Орешиной — более восьмисот полетов на сорока типах летательных аппаратов.

Фото glidingsport.ru

30 июня 1970 года родился Радик Бариев. До работы актером в Камаловском театре был газоэлектросварщиком на заводе, с 1995 года был принят в труппу. Преподаватель в КазГИК, режиссер многих торжественных событий. В 2021 году он снялся в 40-серийной мелодраме «Бер-бер хәл» для телеканала ТНВ.



30 июня 1979 года родилась Лилия Сарварова, руководитель кафедры татарской музыки и этномузыкологии Казанской консерватории и руководитель фольклорного ансамбля при нем. «Реальное время» публиковала лекцию Сарваровой о татарской песенной традиции.

Фото: kzn.ru

30 июня 2021 года «Реальное время» писало, что депутаты Казгордумы подготовили почву для введения режима самообложения в отдельных частях города и утвердили поправки, разрешающие повреждать самовольно установленные киоски и павильоны при их демонтаже. Кроме того, слуги народа выяснили, что 45% жителей Казани вообще не посещают учреждения культуры.



«Столбы» надо беречь

30 июня 1908 года по новому стилю над Центральной Сибирью пролетел яркий болид, который взорвался над рекой Подкаменная Тунгуска. Звук взрыва был слышен на расстоянии до 800 км. Предполагается, что это был метеорит кометного происхождения. Мощность взрыва — 10—40 мегатонн в тротиловом эквиваленте (энергия средней водородной бомбы). Взрывной волной повалило лес на площади 2000 квадратных километров, у некоторых домов были выбиты стекла.

Топи реки Тунгуски, в районе которых предположительно упал метеорит. Журнал «Вокруг света», 1931 год

30 июня 1925 года появился заповедник «Столбы», территория, на которой находятся живописные сиенитовые останцы. Эти скалы на правом берегу Енисея у Красноярска начали серьезно изучать в начале XVIII века, вскоре здесь развернулась добыча золота. В то же время появляются первые «столбисты», которые занимаются здесь скалолазанием и ходят в походы.

30 июня 1991 года умерла Тамара Ханум, она же Тамара Петросян, реформатор узбекского женского танца, собравшая в программах «Песни и танцы народов СССР» и «Песни и танцы народов мира» более 500 песен на 86 языках. По сути, мир познакомился с узбекским танцем благодаря ей, когда Тамара вышла в Париже на сцену во время Всемирной выставке декоративного искусства.

Фото wikipedia.org

Это — Тауэрский, смотри, не перепутай!

30 июня 1894 года в присутствии принца Уэльского Эдуарда и его супруги принцессы Александры открылся Тауэрский мост длиной 244 метра. Высота промежуточных опор — 65 метров. Его часто путают с соседним Лондонским, так случилось с бизнесменом Робертом Маккаллохом, который купил в 1968 году «Лондонский мост» и перевез в США.

30 июня 1964 года в рамках программы НАСА «Рейнджер» были сделаны первые снимки Луны с близкого расстояния. Таким образом, наступил новый этап подготовки к высадке на спутник Земли в виде серии непилотируемых космический миссий, которая продолжалась с 1961 по 1965 год.