Спешите делать добро: инклюзивная «Рубаха», ЗУР УРАМ и другие выиграли гранты «Татнефти» на 110 млн рублей

Объявлены победители конкурса социальных инициатив «Энергия добра» в 2022 году

В нефтеграде чествовали победителей конкурса социальных инициатив «Энергия добра», который ежегодно проводит «Татнефть» среди социально-ориентированных НКО и просто активных граждан Татарстана. Эстафету партнерства в решении гуманитарных задач в этом году продолжили 121 финалист конкурса, получивший грантовую поддержку на 109,6 млн рублей. В приоритете — дети и молодежь, в чьих руках будущее общества. На торжественной церемонии олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева поделилась: энергия добра не только взращивает чемпионов в большом спорте, но и помогает стать сильнее в обычной жизни.

В лучах добра

Награждение победителей конкурса «Энергия добра» — крупного проекта «Татнефти» в сфере социальных инвестиций — состоялось в этом году в шестой раз и вновь стало грандиозным событием в сфере корпоративной благотворительности в республике.

Заместитель генерального директора «Татнефти» по социальному развитию Рустам Мухамадеев отметил, что грантовая система, введенная в 2016 году, доказала свою эффективность

24 июня нефтяная столица в очередной раз принимала у себя лидеров некоммерческого сектора республики, ставших победителями конкурса социальных инициатив. В этот день в Альметьевск приехали представители 121 НКО и неравнодушных граждан-активистов, которые стараются улучшить жизнь в различных сферах. Чествование финалистов проходило в сердце общественной жизни города — в центре «Алмет», построенном буквально два года назад. Еще на входе гостей встречали величественные, но немного грустные белоснежные клоуны на ходулях. Дальше можно было отправиться смотреть экспозицию старинных музыкальных инструментов и даже заглянуть в юрту татарских кочевников. Так как победителей определили задолго до церемонии, и их немало, то каждый из них сразу получил именной диплом, статуэтку и букет цветов.

Среди гостей торжества можно было встретить известного общественного деятеля, основателя хосписа для онкобольных детей Владимира Вавилова, разработчика тренажерного центра для людей с травмами позвоночника Марата Ильясова из Бавлов, представителей казанской инклюзивной школы иппотерапии «Айда с нами верхом!». Названия большого количества НКО оказались неизвестными широкой публике, зато их хорошо знают там, где они помогают людям.

Казанский камерный оркестр La Primavera под управлением Рустема Абязова исполнил известные классические композиции

Чествование победителей конкурса стало прекрасным поводом, чтобы устроить для них большую музыкальную программу. Казанский камерный оркестр La Primavera под управлением дирижера Рустема Абязова исполнил перед самым началом известные классические композиции, задав общий тон настроению. По ходу церемонии выступило немало известных артистов, среди которых мужская вокальная группа из Башкирии «Премьер», дуэт баянистов Айдара и Алмаза Юнусовых, танцевальные группы. Все они выразили благодарность милосердию и отзывчивости социальных НКО.

«Татнефть» инвестирует на долгую перспективу

Несмотря на то, что конкурс считается достаточно молодым, по общероссийским меркам, сами проекты победителей отличаются социальной зрелостью. Открывая церемонию чествования, заместитель генерального директора «Татнефти» по социальному развитию Рустам Мухамадеев отметил, что грантовая система, введенная в 2016 году, доказала свою эффективность, так как отбор проектов ведется на системной основе. Это позволяет рационально использовать финансовые ресурсы, объединять усилия с другими благотворителями и вместе добиваться ощутимых результатов. По его словам, победителей выбирает независимое жюри, которое оценивает не персоналии, а ценность проектов для общества. «Грантовая система нужна, так как в ней выигрывают те, кто системно решает запросы общества», — подчеркнул он.

Вместе с тем, «Татнефть» продолжает активно инвестировать в улучшение качества жизни на юго-востоке Татарстана. По его словам, огромные средства вкладываются в строительство и ремонт школ детских садов, объектов здравоохранения.

В результате экспертной оценки жюри грантовую поддержку получил 121 проект на общую сумму в 109,6 млн рублей

«Зур Урам», «Нефтяша» и «Рубаха»: в конкурсе победил каждый десятый

В этом году управляющий комитет конкурса «Татнефти» принял 1409 заявок из 42 районов Татарстана и из девяти регионов России. В результате экспертной оценки жюри грантовую поддержку получил 121 проект на общую сумму в 109,6 млн рублей. Конкурсный отбор проходил по девяти номинациям, но наибольшее число победителей определилось в двух: «Наука, образование и просвещение» и «Защита уязвимых слоев населения». В каждой из них было поддержано по 30 проектов на общую сумму около 50 млн рублей. Самыми капиталоемкими ожидаемо оказались проекты в номинации «Защита уязвимых слоев населения», на которые выделено 29 млн рублей. По 15 проектов были одобрены в номинациях «Здоровый образ жизни и туризм» и «Культура и искусство». Что касается территориальной принадлежности победителей, то в тройке лидеров по количеству выигранных грантов — Казань (33 проекта), Набережные Челны (18 проектов) и Альметьевск (12 проектов).

В числе победителей — самые разные инициативы. Например, это образовательный проект по углубленному изучению школьных предметов для учащихся школ Азнакаево, нижнекамская инклюзивная танцевальная школа «Рубаха», челнинские мастерские купца Стахеева, где молодые люди с инвалидностью получают трудовые навыки, программа подготовки молодых людей с ментальными нарушениями к самостоятельной жизни в Казани и Бавлах, комплексная программа по поддержке и развитию безвозмездного донорства крови в Татарстане. Казанская инклюзивная школы иппотерапии «Айда с нами верхом!» при поддержке Ресурсного Центра поддержки СО НКО РТ и участии Национальной федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта (НФИиАКС) реализует образовательный акселератор для специалистов по адаптивной верховой езде (АВЕ)-иппотерапии.

Кроме того, «Татнефть» поддержит проведение фестиваля уличных культур «Урам» для представителей экстремальных видов спорта, современного творчества и уличного искусства; создание детской цифровой иллюстрированной озвученной библиотеки мультфильмов «Нефтяша» в Альметьевске; подготовку документального фильма о глубинке Татарстана; мобильного пункта сбора вторсырья и одежды; популяризацию центров здоровья и долголетия в Татарстане и другие.

На церемонии открытия выступили баянисты Айдар и Алмаз Юнусовы

«Только танцы снова пробудили во мне радость»

В благодарность на сцене выступил инклюзивный танцевальный дуэт из нижнекамской школы «Рубаха», которая второй год подряд становится обладателем гранта «Татнефти». 20-летняя Арина Белоглазова кружилась в танце в инвалидной коляске в паре с Егором Давыдовым.

Танец исполнялся под сопровождение трогательной песни «Эхо любви» Анны Герман, которая в молодости оказалась обездвижена, но сумела встать и заново пойти. Нижнекамская красавица Арина была парализована в 14 лет после неудачной хирургической операции на позвоночнике. Оказавшись тогда в инвалидной коляске, она замкнулась в себе, перестала общаться со сверстниками и почти не выходила из дома.

«Только танцы пробудили во мне радость движения, зарядили оптимизмом, и наконец, я перестала стесняться выходить на сцену», — призналась она в разговоре с «Реальным временем». Конечно, она не теряет надежду на чудо, которое когда-то пережила певица Анна Герман.

«Психологически тяжелее всего приходится детям, которые потеряли здоровье в осознанном возрасте, — рассказывает представитель школы «Рубаха» Алсу Забирова. — Им трудно смирится с утратой своих способностей и желаний, а танцы помогают выйти из депрессии и вернуться к обычной жизни». В школе «Рубаха» занимается 20 детей, из них 13 — с особенностями развития. Грант Татнефти составил 250 тысяч рублей, остальные средства выделяют нижнекамские благотворители.

Арина Белоглазова оказалась парализована в 14 лет после неудачной хирургической операции на позвоночнике

Знание — сила

Банк «Зенит» удостоил дополнительным сертификатом одного из победителей конкурса, продвигающего образовательный проект «Чайка». Он направлен на преодоление детьми языкового барьера, помогает подготовиться к школе. «Такие инициативные люди, как вы, помогают развиваться нашему обществу. Основа нашего общества — это образование, прогрессивные педагоги, и самое главное — здоровые дети», — отметил председатель правления банка «Зенит» Александр Тищенко.

Перед этим на сцене выступил Николай Ганайлюк, автор обучающих программ для детей, которые применяются в 4 странах мира. «Лучше всего дети усваивают знания при помощи демонстрации и опытов. Личный опыт экспериментирования бесценен. Это здорово, что «Татнефть» уделяет много внимания сфере образования», — сказал автор научно-познавательных шоу для детей, работающий под псевдонимом «профессор Николя».

Профессор Николя: «Это здорово, что «Татнефть» уделяет много внимания сфере образования»

Гранты — это не призовые гонорары, а стимулы социальных инициатив

«В прошлом году были утверждены приоритетные направления социальных инвестиций компании «Татнефть». При этом на конкурсе «Энергия добра» это не отразилось, и компания сохранила поддержку по всем столь значимым для общества номинациям, — прокомментировал итоги конкурсного отбора директор БФ «Татнефть» Ренат Мамин. — При отборе победителей жюри придерживается высших гуманистических ценностей — проекты должны быть максимально полезными для общества. Безусловно, важна масштабность проекта, широкий охват благополучателей. Но часто поддержку получают и проекты НКО, направленные на решение пусть локальных, но важных и значимых задач, от которых существенно зависит качество жизни людей.

Зачем нужен конкурс? «Просто конкурсные процедуры дают возможность систематизировать заявки и справедливо отбирать победителей. С каждым годом в конкурсе участвует все больше соискателей. Это повышает конкурсную среду среди НКО, а в финал проходят претенденты с высоким проходным баллом», — объясняет Ренат Мамин. При этом он подчеркнул, что конкурс — это не спортивное состязание, здесь не раздаются призовые гонорары. Гранты нацелены на поддержку общественно-значимых социальных инициатив, и от этого «Татнефть» не отступит.

Ренат Мамин: «С каждым годом в конкурсе участвует все больше соискателей»

Ради чистоты отбора победителей в жюри привлекаются авторитетные эксперты разных уровней. «Мы намеренно не разглашаем их имена, но поверьте, это известные деятели культуры, науки и искусства, представители федеральных благотворительных фондов, которые являются нашими партнерами. Независимо друг от друга они выставляют баллы каждому из претендентов. Будьте уверены — экспертиза проекта проводится максимально тщательно и объективно», — рассказал Ренат Мамин.

Обычно на поддержку социальных проектов установлены определенные лимиты на год. «Но если количество отобранных проектов перекрывает запланированный бюджет, то запрашиваем дополнительную сумму грантов. Еще ни разу руководство «Татнефти» не отказало в поддержке достойных проектов», — заверил руководитель благотворительного фонда.

По приоритетным направлениям социальных инвестиций также в прошлом году были внедрены конкурсные процедуры. Так, в 2022 году на эти цели выделено 1,5 млрд рублей. За счет этого проводится ремонт учреждений образования, здравоохранения, культуры, закупается новое оборудование, строятся приюты для животных.

Рустем Набиев: «Восхождение начинается с подножия горы»

Поздравить победителей конкурса социальных инициатив в Альметьевск приехали звезды мировой величины — известный параальпинист из Уфы Рустем Набиев и олимпийская чемпионка по фигурному катанию в Пекине-2022 Камила Валиева. Человек-легенда Рустам Набиев потерял обе ноги при обрушении казармы в Омске, но не стал отчаиваться и продолжил покорять вершины Эльбруса. Он поднялся вершину восьмой по высоте горы мира — Манаслу (8163 метра), установив там флаг «Татнефти».

Человек-легенда Рустам Набиев установил флаг «Татнефти» на вершине горы Манаслу

«С вручением грантов вы получили большой старт для достижения целей, — приветствовал он. — Но сейчас вы находитесь у подножия горы, на которую предстоит взбираться. Победа будет взята, когда подниметесь на вершину и спуститесь оттуда». По его словам, поддержка «Татнефти» вселяет уверенность при прохождении всего пути.

Камила Валиева: «Энергия добра помогает стать сильнее»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева подбодрила участников: по ее словам, энергия добра не только взращивает чемпионов в большом спорте, но и помогает стать сильнее в обычной жизни.

Добавим, что с 2016 года «Татнефть» поддержала 706 проектов на сумму 583 млн рублей. Эти средства направлены на поддержку инициативных проектов НКО и активных граждан, которые готовы реализовать креативные и социально значимые проекты для общества.