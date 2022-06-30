Хватит о Загитовой, отстаньте от Овечкина. Давайте вспомним о плавании!

Евгению Рылову не дали стать героем чемпионата мира в Будапеште

В Будапеште проходит один из самых неудачных для хозяев чемпионат мира по водным видам спорта. Ни Венгрия, ни Китай практически не заметны на стартах, которые наши спортсмены вынуждены пропускать. «Реальное время» следит за происходящим, пока спортивная Россия фокусируется на каких-то шоу вроде участия фигуристки Загитовой в боксерском матче или хоккеиста Овечкина в футбольной игре с любителями.

Все смешалось в доме ФИНА

Чемпионат мира в Будапеште — это полный и абсолютный разрыв шаблонов, установившихся в водных видах спорта в последние 20 лет. Начнем с того, что с 2001 года чемпионаты мира проходили строго в нечетные годы и ставили перед собой две фундаментальные задачи. Постолимпийский давал возможность лидерам подрасслабиться и заявить о себе молодежи, которая уже могла бы заявить о готовности конкурировать с лидерами плавания (прыжков) в своей стране. Предолимпийский — это была генеральная репетиция перед ОИ. Фундамент циклических видов спорта построен на подобной, годами отработанной подготовке, как, допустим, двух-, четырех-, шестиударная техника плавания кролем.

Но Будапешт-2022 ломает все сложившиеся стереотипы. После предыдущей Олимпиады прошел всего год, до следующей остается 2 года, такого временного диапазона не было никогда в истории. Причем до Олимпиады неугомонная ФИНА готова провести еще два (!) чемпионата мира, в 2023 году и в январе 2024-го. В последний раз примерно в такое же время соревновались в 2007 году в Мельбурне, поскольку в Австралии это было лето, и Татарстан тогда первый раз в жизни порадовался большой плавательной награде, спасибо Яне Мартыновой, ее тренеру Гульнаре Аминовой и на тот момент министру спорта Марату Бариеву, кстати!

Далее, никогда ранее хозяйка Акватики не принимала новые старты так быстро, после предыдущих. Всего 5 лет прошло с ЧМ-2017 года в Будапеште, к примеру, Барселона и наша Казань, надеемся, проведут свои чемпионаты с разницей в 10 лет.

Никогда ранее хозяйка Акватики не принимала новые старты так быстро, после предыдущих. Фото: fina.org

Третье — никогда Акватика не проходила при подобных санитарных ограничениях. Ранее на мировой спорт обрушилась большая террористическая опасность, связанная с событиями 11 сентября 2001 года в США, но меры безопасности ужесточили к Олимпиаде в Афинах-2004. А тут меры ожесточили, а проблема пришла оттуда, откуда не ждали. Мужская ватерпольная сборная Канада в группе с Испанией и Италией могла рассчитывать только на успех в матче с ЮАР, а в итоге по медицинским показаниям не была допущена ни к одному из трех противостояний.

Заменившая сборную России Грузия обыграла в группе Бразилию, достойно смотрелась с Черногорией, которую тренирует экс-синтезовец Владимир Гойкович — 9:10, и хозяевами воды венграми, выйдя во второй круг. Понятно, что в сборной Грузии сразу пять легионеров из Италии, Сербии, Хорватии, но и местные игроки дают жару, к примеру, в составе был экс-динамовец Хвича Джахая.

Реваз Чомахидзе: «Для сборной Грузии все пока проходит очень неплохо»

— Турнир очень интересный, у многих команд произошли большие изменения в составах, после Олимпиады, — специально для «Реального времени» комментировал старт ватерпольного турнира наставник «Синтеза» Реваз Чомахидзе. Также бывший тренер сборной Грузии отметил, что «Думаю, что общий уровень игры будет чуть ниже, чем мы привыкли видеть, как раз из-за больших изменений. Грузия обыграла Бразилию и попала в 12 сильнейших, это уже серьезный успех. Что касается минимального поражения от Черногории, то Грузия играла очень неплохо, хотя у соперника был как раз таки сильно обновленный состав».

Увы, попасть в ту же самую дюжину не смог Казахстан с новым тренером Укумановым и сразу с тремя ватерполистами моложе 20 лет. Не смогли пройди дальше Германия (экс-ватерполист «Синтеза» Иван Нагаев почему-то не попал в ее итоговый состав) и Бразилия, которая может порадоваться только за своего бывшего игрока Врлича, который продолжает борьбу в чемпионате мира, выступая за сборную Хорватии вместе с экс-россиянином Константином Харьковым. Так что нашим болельщикам есть за кого персонально болеть на этом турнире. Как, кстати, и белорусам, поскольку Константин Аверка дебютировал в составе сборной Черногории. Можно поболеть за Сербию, которую тренирует экс-синтезовец Деян Савич, и даже за Венгрию, просто потому, что хозяев жаль.

«Турнир очень интересный, у многих команд произошли большие изменения в составах», — комментировал старт ватерпольного турнира Реваз Чомахидзе. Фото: Максим Платонов

Камбэк Мейлутите

Достаточно скупое информирование проходящего ЧМ в наших СМИ, нам кажется неправильным. В конце концов, в европейском футболе или в НХЛ тоже нет наших команд, за исключением отдельных игроков, но игнорировать их почему-то никому в голову не приходит, да и букмекерские конторы не позволяют. А здесь Казахстан, почти в полном составе выступающий в открытом чемпионате России, игроки и тренеры, поигравшие здесь в том числе за нашу сборную, российские синхронистки сестры Баяндины, выступающие за сборную Франции. Правда, Анастасия и Дарья получили дисквалификацию за употребление запрещенного фуросемида (мочегонное средство) которое было обнаружено в их пробах аж 2014 года. Сейчас сестры не смогут выступать до 18 марта 2023 года, будем надеяться, что вернутся одновременно с российскими синхронистками.

Без наших спортсменок синхронное (артистическое) плавание не вызывает никакого интереса. Единственный сюжет, который привлек внимание, это потеря сознания американкой Анитой Альварес, которая начала тонуть, и ее вытащила из воды тренер. Казалось бы, отсутствие фаворитов из России даст лишний шанс мистеру синхронное плавание Биллу Мэю из США, но, видимо, 43-летний американец к этому времени уже ушел из спорта и не пожелал вернуться. Хотя Будапешт-2022 — это история как минимум двух возвращений. Начнем с успешного. Давняя соперница Юлии Ефимовой Рута Мейлутите стала королевой в брассе на Акватике-2022. Героиня Олимпиады в Лондоне десятилетней давности переживала серьезные проблемы и ушла на второй план, когда на авансцене были Ефимова, американка Лилли Кинг, а теперь еще и южноафриканка Татьяна Шунмейкер. Более того, лидером плавания в Литве стал Данас Рапшис. Но в Будапеште Рапшис был на вторых ролях (только 8-е место на 200 метров вольным стилем), Лилли Кинг ограничилась золотом на 200 метров, а Мейлутите стала чемпионкой на полтиннике и третьей на сотне. Да, сейчас у нее есть только скорость, а с выносливостью очевидные проблемы, но до Парижа-2024 можно быть на виду, поскольку в олимпийской программе нет дистанции 50 метров брассом.

Давняя соперница Юлии Ефимовой — Рута Мейлутите стала королевой в брассе на Акватике-2022. Фото: fina.org

Милак и пустота

Очевидно, что ЧМ в Будапеште — это «место силы» Италии, которая выступила сильно и стабильно (выигрыш мужской комбинированной эстафеты — это очевидная сенсация), и камбек Франции. Трехцветных не было в элите плавания лет десять, они блеснули в Казани-2015, но после этого «ушли в закат». Сейчас же у команды появился очевидный лидер — Леон Маршан. Он выиграл весь комплекс, оставляя за свой спиной и Дайю Сето из Японии, и американца Чейза Калиша, и англичанина Тома Дина. Англичане, кстати, могут отнести ЧМ как минимум к неудачным Адам Пити травмирован, Джеймс Гай взял медаль только в эстафетах как и Дин. И то это были две бронзы на 4 по 200 метров и в комбинированной. Германия пока что скромно напомнила, что когда-то была супердержавой в плавании, и сейчас в ней есть не только Флориан Веллброк на длинных дистанциях кролем. Помимо Маршана достаточно неожиданным героем ЧМ-2022 стал Давид Поповичи из Румынии. Его уже анонсировали как будущую звезду мирового плавания на казанском ЧЕ на короткой воде, но тогда румын еще был не совсем готов и не полностью оправдал авансы. А в Будапеште просто стал королем вольного стиля, выиграв 100 и 200 метров. Понятно, что на сотне есть американец Калеб Дрессел, который заболел прямо во время ЧМ, успев выиграть 50 метров баттерфляем и эстафету 4 по 100, но это отговорки «в моменте», а в истории останутся две золотые медали румына. Он, кстати, возместил уже ставшие привычными сенсациями, когда в последние годы обязательно побеждает кто-то из не плавательной державы: Суринама (Энтони Нести), Сингапура (Джозеф Скулинг), Туниса (Ахмед Хафнауи).

Кстати, Хафнауи, который так лихо выиграл 400 метров год назад в Токио, сейчас не был в числе стартовавших. Австралиец Мак Хортон, который не хотел стоять на одном пьедестале почета с Сунь Янем на ЧМ-2019 не попал в финальную восьмерку. Остались без медалей его соотечественник Митч Ларкин, японка Юи Охаси, канадка Пенни Олексяк (только в эстафете), Англия, Нидерланды и Япония, по всей видимости, находятся на спаде. И совсем уж катастрофично выступили для себя Китай и Венгрия. Азиаты выигрывали в командном зачете ЧМ 2015-го и 2019-го, а сейчас довольствовались пятью медалями, причем Чжан Юфей оставила за собой весь бронзовый набор в баттерфляе. Венгры на домашнем ЧМ-2017 завоевали девять медалей, включая сенсационную бронзу 4 на 100 метров вольным стилем (оставив без бронзы казанца Никиту Королева), но сейчас 26-кратная чемпионка мира Катинка Хосшу, а также Кендереши, Капаш, ни разу не смогли доплыть до пьедестала почета. Только Криштоф Милак в баттерфляе плыл так, что соперники не видели даже его пяток. На 200 метров он привез втором призеру — упомянутому французу Маршану — разрыв в пару корпусов. Сейчас кажется невероятным, что его когда-то обыгрывал на юниорском уровне казанец Егор Куимов. Более того, кажется невероятным, что Милака вообще кто-то обыгрывал.

Джаудат Абдуллин