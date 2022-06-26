Баттлы и лекции, турниры и игры: как в Казани отметили День молодежи
Сегодня в казанском экстрим-парке «Урам» отмечали День молодежи. В программе дня был фестиваль уличной культуры и экстрим-спорта «Уличная классика», соревнования по скейтборду, баскетболу 3х3, BMX, паркуру, кикскутеру (самокат) и показательные выступления по стантрайдингу. Предусмотрен и большой образовательный блок. Также в «Ураме» работали фуд-корт, главная сцена, амфитеатр, пространства для музыки, просвещения, креатива, активного образа жизни, а также маркет молодых предпринимателей
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