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Баттлы и лекции, турниры и игры: как в Казани отметили День молодежи

23:40, 26.06.2022
Баттлы и лекции, турниры и игры: как в Казани отметили День молодежи
Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в казанском экстрим-парке «Урам» отмечали День молодежи. В программе дня был фестиваль уличной культуры и экстрим-спорта «Уличная классика», соревнования по скейтборду, баскетболу 3х3, BMX, паркуру, кикскутеру (самокат) и показательные выступления по стантрайдингу. Предусмотрен и большой образовательный блок. Также в «Ураме» работали фуд-корт, главная сцена, амфитеатр, пространства для музыки, просвещения, креатива, активного образа жизни, а также маркет молодых предпринимателей

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
Видео: Камиль Исмаилов, фото: Ринат Назметдинов
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