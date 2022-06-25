Видеоопрос: «Как сделать езду на электросамокатах в Казани безопасной?»
На этой неделе в России был создан прецедент — впервые за поездку на электросамокате в пьяном виде суд назначил водителю срок. Житель Тюмени был приговорен к году наказания условно. В разгар сезона кикшеринга растет и количество ДТП с участием электросамокатов, несколько резонансных случаев произошло и в Татарстане. В Казани травмпункты полны пострадавшими из-за электросамокатов. Споры о том, как решить проблему, до сих пор не утихают. Мнения разнятся: одни предлагают ограничить в скорости любителей этого вида транспорта, другие — считают необходимым полностью его запретить.
— Как можно решить проблему с большим количеством травм и ДТП с участием электросамокатов? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев?
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