Гид по Большой Красной: товарищ майор, мэр, торгующий чаем, и множество новоделов

Прогулка по тихой исторической Казани, часть пятая

Фото: Большая Красная в 1960-е / pastvu.com

Путешествие по Большой Красной почти завершается, чем ближе к кремлю, тем запутаннее история объектов, расположенных на этой улице, и выше их статус. Безусловно, рассказ о Богородицком монастыре — тема отдельной статьи, поэтому поговорим о менее приметных на его фоне зданиях.

Дом Лебедева (Большая Красная, 22)

А точнее — отставного майора Лебедева. После него дом переходил к наследникам, среди них числится нью-йоркский эмигрант и помещик из Мамадыша Михаил Лебедев. Сейчас здесь находится музыкальный интернат.

Дом Лебедева. Фото 2gis.ru

Отдел полиции (Большая Красная, 9)

На углу Япеева — бывшая Губернская земская управа, после — Бауманский районный отдел милиции, а теперь уже 16-й отдел полиции. Здание 1876 года с элементами готики. Управа — это орган, который исполнял распоряжения земского собрания по управлению земским хозяйством, в уезде или губернии.

Милиция, начало 1980-х. Фото pastvu.com

Общежитие КНИТУ (Большая Красная, 7)

Ранее здесь находилась церковно-приходская школа 1895 года постройки. Другое здание, по проекту Федора Малиновского, находится за ним. Общежитие для студентов построили в 1937-м по проекту Ивана Чернядьева, который работал в архитектурно-планировочной мастерской Казанского горсовета и в том же году в 27 лет стал главным архитектором Казани. Возможно, в силу молодости зодчий смело объединил модерн, классику и конструктивизм. После Великой Отечественной войны архитектор получил аналогичную должность в Челябинске, где, к примеру, возвел местную филармонию. Проектная вместимость общежития — 383 человека.

КНИТУ, 1970-е. Фото pastvu.com

Второе общежитие КНИТУ (Большая Красная, 18)

Здание в стиле ар-деко 1938 года проекта Михаила Поспехова и Петра Борисова. Кажется, до революции тут располагался, к примеру, теннисный корт Первой мужской гимназии, находившейся на нынешней Карла Маркса. При желании здесь можно увидеть элементы татарского стиля с галереями и террасами, схожим образом тот же Поспехов сделал общежитие КХТИ на Товарищеской.

Общежитие. Фото 2gis.ru

Дом Осокина (Большая Красная, 16)

Дом в стиле эклектики с элементами готики. Пишут, что во дворе можно увидеть следы от снарядов эпохи Гражданской войны — по кремлю стреляли из Верхнего Услона. Ранее на этом месте была часть усадьбы Никифора Урванцова, который владел в Гостином дворе тремя лавками, а также арендовал на Кремлевской и Тельмана еще три. А позже здесь жил декан юрфака, профессор университета, а в 1863—1872 и 1876—1880 годах его ректор — Евграф Осокин. Его сын Николай — известный после революции невролог в Саратове, Свердловске, Москве. После здесь была коммуналка.

Дом Осокина, 1920-е. Фото pastvu.com

Дом Суханова (Большая Красная, 10)

Несколько домов в самом начале были снесены, а теперь восстанавливаются в рамках строительства гостиничного и жилого комплекса. Среди них — дом купца, торговца чаем и городского головы Платона Суханова. Перестроен дом в 1840-е после пожара для купца Мурзаева (родственник Суханова по дочери) по проекту Фомы Петонди, он же занимался восьмым домом мещанки Малиновской. После здесь размещались монастырские службы, жили священники. В 2015-м его воссоздали, добавив современные элементы — проектом занималась глава ТРО ВООПИиК Фарида Забирова. В 2019-м здесь открылся Музей казанской иконы с коллекцией из мастерской монастыря. А еще здесь жил краевед Алексей Клочков.

Дом Суханова, 1980-е. Фото pastvu.com

Дом Тимофеевой (Большая Красная, 6)

Еще один новодел на месте здания, построенного в 1860-е и снесенного в 2005-м. Место пустовало 16 лет.

Фото t.me/arhitekturasi

Дом Тушновой (Большая Красная, 4)

В еще одном снесенном доме жил профессор Казанского ветеринарного института Михаил Тушнов. В 1911 году здесь родилась поэтесса Вероника Тушнова, более всего известная по тексту песни «Не отрекаются любя». В 1931-м уехала в Ленинград — отца перевели во Всесоюзный институт экспериментальной медицины. Дом был утрачен в 2004-м.

Дом Тушновых — на переднем плане. Фото pastvu.com