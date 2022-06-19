Сабантуй-2022: народные умельцы, национальные состязания и автомобиль главному батыру

Фото: Анна Сейтумерова

Празднование татарского народного праздника Сабантуй прошло на трех казанских площадках — в поселках Мирный и Дербышки, а также в лесопарковой зоне озера Лебяжье. Национальные подворья на всех локациях встречали гостей играми и творческими мастер-классами, выставкой продукции муниципальных районов Татарстана, ярмаркой изделий ручной работы. Какие развлечения были подготовлены для гостей озера Лебяжьего в этом году и, самое главное, кто уехал с майдана на новом автомобиле — в материале «Реального времени».

Мастер-классы и выступления звезд татарской эстрады

По традиции активным участником на майдане в лесопарковой зоне Лебяжьего озера стал «Казаньоргсинтез». Одно из ведущих химических предприятий республики и страны ежегодно организует свою площадку на главном национальном празднике. Именно она первой открывалась перед каждым, кто проходил в главные ворота майдана, и манила всех размахом и насыщенностью.

Буквально с порога гости праздника попадали в иммерсионную деревню, где могли познакомиться с национальными татарскими традициями и даже сами приготовить чак-чак или треугольники. В аллее мастеров каждый желающий мог почувствовать себя настоящим народным умельцем, расписывая свистульки, чеканя монеты или создавая традиционные татарские головные уборы — тюбетейки и калфаки. Мастера не только давали уроки по этим искусствам, но и рассказывали историю ремесла, знакомили с особенностями татарского узора, а результат своих стараний каждый мог унести с собой в качестве памятного сувенира.

Самый большой ажиотаж был в зоне состязаний

Но по традиции самый большой ажиотаж был в зоне состязаний: бой с мешками, бег с ложкой, бег в мешках, разбив бревна, забивание гвоздей и бой горшков — каждый мог найти развлечение по душе и попробовать свои силы, ловкость и получить подарки. За участие в соревнованиях каждому давались купоны. Собрав 10 таких купонов, в зоне выдачи подарков можно было получить брендированную футболку «СИБУРа» из переработанного пластика.



На главной сцене корпоративной «деревни» «Казаньоргсинтеза» для гостей праздника выступали артисты татарской эстрады: Риззат и Зинира Рамазановы, Раяз Фасыхов, Анвар Нургалиев. А в зоне питания работники системы общепита предприятия радовали вкуснейшей выпечкой, а также абсолютно бесплатно можно было полакомиться блюдами полевой кухни.

Для гостей праздника выступали артисты татарской эстрады

Не забыли организаторы и о маленьких гостях праздника, для детей была организована отдельная площадка с соревнованиями, подарками и мастер-классами. Дети особенно оценили импровизированную «рыбалку», где из бассейна необходимо было выловить игрушечных рыб. Около этой зоны мы пообщались с Зульфией Галиевой, гостем праздника:

— Я раньше работала в «Казаньоргсинтезе», сейчас на пенсии. Но все равно каждый год приезжаю на этот Сабантуй. Очень мне нравится, как все здесь организовано. Всем есть чем заняться, муж смотрит борьбу, внуков не оттащить от конкурсов, я слушаю выступление звезд. Все довольны. Я еще вот коллегу свою бывшую встретила, поболтали, так хорошо стало. Надеюсь, предприятие эту традицию продолжит и в будущем, — поделилась она своими впечатлениями от праздника.

Дети особенно оценили импровизированную «рыбалку»

Переработка отходов в действии

Всем гостям праздника предоставлялась возможность принять участие в экологической акции. На майдане был установлен велошредер, каждый мог крутить педали этой установки и таким образом измельчать пластиковые крышки от бутылок, а потом на специальном оборудовании сделать из полученной крошки брелок. Таким образом, каждый мог убедиться не на словах, а на деле, что значит дать вторую жизнь пластиковым бутылкам.

— А я и не знал, что это все так делается, теперь понимаю, почему для бутылок стоят отдельные урны и что они не бесполезный мусор, — отметил десятилетний Артур, покрутив педали велошредера и получив свой заветный брелок.

Кстати, бутылки для переработки можно было сдать здесь же на майдане. Для этого был установлен еще один аппарат — фандомат. Он не только собирает бутылки, но и раздает подарки. За каждую сданную бутылку начисляются экобонусы, которые можно потратить в магазинах партнеров акции.

На майдане был установлен велошредер, каждый мог крутить педали этой установки и таким образом измельчать пластиковые крышки от бутылок

Приз главному батыру — автомобиль

Украшением любого Сабантуя является татарская национальная борьба «Корэш». На ковре перед главной сценой состязались сильнейшие батыры «СИБУРа».

Участники соревновались в четырех категориях: до 75 кг, 75—90 кг, 91—100 кг и 101—130 кг. Борьба была нешуточная, оно и понятно, на кону были призы: питбайк за 3-е место, квадроцикл — за 2-е и Lada Granta в полной комплектации — главному батыру.

В результате сложнейшей борьбы абсолютным батыром сабантуя стал Ильшат Идиятов. Он работает на «Казаньоргсинтезе» водителем погрузчика и все свободное время посвящает борьбе, сам тренируется и тренирует детей и взрослых, является многократным призером сабантуев разного уровня.

Абсолютным батыром сабантуя стал Ильшат Идиятов

— До пяти работаю на заводе. В шесть начинаются тренировки, так практически каждый день, — поделился батыр секретом успеха с корреспондентом «Реального времени». Но отметил, что не ожидал от сегодняшних соревнований такого успеха:

— Дамир (второй финалист соревнований, — прим. ред.) очень сильный борец, поэтому я даже не ожидал, что смогу его одолеть. Но сегодня я оказался сильнее. Сложно справляться с эмоциями, я очень рад, — рассказал Ильшат Идиятов.

Праздник традиционно завершился награждением призеров. Подарки вручили член совета директоров «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» Руслан Шигабутдинов, директор по корпоративной культуре и охраны здоровья «СИБУРа» Вячеслав Харитонов и генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин. Последний признался, что ему смотреть борьбу было сложнее всего:

— Сердце разрывалось между двумя родными командами «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза», — признался он, поздравляя победителей.

Подарки вручили Руслан Шигабутдинов, Вячеслав Харитонов и Айрат Сафин

Вячеслав Харитонов был на Сабантуе впервые.



— Это замечательный праздник, такие мероприятия поддерживают национальные традиции, тесно собирают коллективы, делая их более сплоченными. Это тот опыт, который нужно перенимать и другим предприятиям компании, — подчеркнул он.

Руслан Шигабутдинов в свою очередь выразил слова благодарности:

— Сегодня мы были зрителями серьезной взрослой борьбы наших батыров, огромное им спасибо, слова благодарности и нашим судьям, они были принципиальны, конкретны и корректны. И, конечно, всем гостям огромное спасибо, что разделили радость этого праздника с нами.

Обладателями призов стали не только батыры, занявшие первые три места, ценными подарками отметили и борцов, ставших победителями в своих весовых категориях.

1 / 66 Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова



Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова