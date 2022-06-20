Ябанджи среди чужих: всетурецкий Сабантуй

Авторская колонка Радифа Кашапова о татарах Анатолии. Часть восьмая

Фото: Радиф Кашапов

Более месяца заместитель главного редактора «Реального времени» Радиф Кашапов прожил в Эскишехире, изучая жизнь турецких татар. Ранее он из Стамбула доехал до Бурсы, где жил в современном районе Нилюфер, а переехав в Эскишехир, посетил первую татарскую деревню и мечеть, которая считается татарской. А сейчас впервые за многие годы посетил Сабантуй.

Татары — местные, хедлайнеры — татарстанские



Хочется писать правильно «Сабан туе», праздник плуга (получился изафет). В мире, кажется, есть три варианта этого праздника. Советский, который празднуется в республике: организаторские хлопоты берет на себя администрация, активно работает ведущий, среди состязаний могут появится и гонки на багги, и женский көрәш, и водные аттракционы. Вне республики (иногда проявляется в городских): активное использование концертных номеров, шашлыки, спонсор, иноязычные исполнители. Вне страны: формат пикника, иногда — взнос за участие. При этом чем дальше, тем сильнее проявляется функция встречи людей. Человек может не участвовать в жизни общественных организаций, не говорить по-татарски, но раз в год он поедет на Сабан туе, чтобы всех повидать.

Когда я впервые написал Ведату Догу, руководителю культурной организации казанских татар в Эскишехире, что хочу приехать в их город, он тут же выдал: хорошо, у нас как раз 12 июня будет Сабан туе, посмотришь. А потом журналиста Айзиряк Гараева-Акчурина, который несколько лет назад переехала сюда из Казани, сказала: только здесь я начала понимать весь смысл праздника.

Татарстан помогает в празднике артистами. Наверное, есть где-то алгоритм выбора людей, которые едут, условно, в Омск или Эскишехир, но никто его объяснить не может. В Турции в этом году других праздников плуга не было. В страну поехала Резеда Тухватуллина, певица и актриса Тинчуринского театра, Ярамир Низамутдинов (родился в Курганской области, выступал в ОАЭ, Германии, Сербии, Эстонии и других странах) и четверо танцоров из ансамбля «Сәйдәш». Долетели они до Стамбула, потом сели на рейсовый автобус до Эскишехира.Также поют понемногу нескольких местных талантов.

Кроме того, предложили выступить мне. А я не люблю Сабантуи. В массово-праздничном варианте. С выставкой достижений народного хозяйства, голосом откуда-то с верхотуры, амфитеатрами, певцами, которые исполняют номер на поле, когда по нему скачут в мешках. Сильно подивился, когда в Арском районе молодежи предложили посетить лекторий. Говорят, где-то сабантуи проводят сами жители, без звукоусилительной аппаратуры и стремление ввести көрәш в реестр дисциплин олимпиады. Не видел. Но сабан туе в Эскишехире немного примирил меня с действительностью.

Перетягивание каната

При этом в остальном у эскишехирцев те же проблемы, что у обычных организаторов. К примеру, нужны деньги. Помогает глава сельского поселения (его здесь называют «хуҗа», созвучно «хозяину), представительство Татарстана, районный муниципалитет. В один из дней активисты сообщества вытаскивают увесистые книги, заполненные данными, фотографиями из молодости, а также сведениями, кто когда платил членские взносы. В результате в шутку говорит, что это еще и «книга мертвых», многие ушли, особенно — в ковидные годы. Коронавирус жестко подкосил население деревни Корыхоек, где планируется Сабан туе. Причём, говорят, это были люди, которые знали язык, знали свои родословные, пели песни, читали книги, могли многое рассказать.

В последние дни музей казанских татар в историческом квартале Одунпазары постепенно превращается в склад — флаги, флагштоки, памятные медали, игрушки детям. Все умещается в хэтчбек. Последнюю неделю то и дело льет дождь. Но не в Корыхоек, зря, что ли, деревне дали такое название. Месяц назад здесь даже проводили «яңгыр догасы», на него собралось более сотни человек.

Столовое общение



В итоге в Эскишехире весь день льет дождь, а в Корыхоек ветер грозно гоняет тучи. В небольшом парке, созданном благотворителем, собираются люди. Они привозят с собой пироги, перемечи, чай, печенье. Шашлыков нет. Кофе, кстати, тоже. Каждая семья стремиться выстроить из столов цепочку. Вот Макбулә апа сидит в кресле, а вокруг неё собирается родственники, многие даже визуально похожи. Они целуют ее руку и прикладывают её ко лбу. А она пространно смотрит куда-то вдаль. Меня она уже не помнит.

Массовых праздников не было из-за ковида два года, так что в деревню едут из Анкары, Стамбула, Коньи, Анталии, Алании. Вот в Кутахье, что неподалеку, есть своя организация татар, они собираются на Курбан-байрам. И уже звучит стихи, которые читает самодеятельный поэт из Коньи, смешивая татарские и турецкий. Вот бабушка напротив начинает говорить, что, к сожалению, теперь они говорят на смеси двух языков. А другая рассказывает, что ее сын снимает классный мультики, хотел бы и татарские делать, открывает Ютуб, чтобы показать его полуторачасовое выступление на какой-то конференции. Одно бабушку печалит — внуку 40, а он еще не женат. Суть сабан туе — не в конкурсах, не в песнях, а во встречах.

И перетягивание каната

Иногда звучит русская речь, но это, в основном, студенты, которые приехали на автобусе из Стамбула. Кто-то добрался на велосипеде — это представители велосипедной ассоциации из Анкары. Чай быстро кончается, но он есть на входе. Там же расположилась небольшая ярмарка, с украшениями, флажками, чак-чаком (он не не продажу, угощайтесь), а также книгой об истории деревни Бюгределик. Ее написала Севие Удмир, пообщавшись с односельчанами. Также она записала словарик сибирско-татарского языка и множество песен. Увесистая книга стоит всего 40 лир — примерно 160 рублей. Где-то в Сибири её уже переводят — на русский. Вообще, эта деревня бесперебойно поставляла хлеб во время битвы за независимость, так что её отметил Ататюрк, про неё немало немало написано в турецкой литературе.

При этом на фоне привычно гремит музыка (Салавата сменяет «Сорнай» и Саида Мухамметзянова), но все события идут друг за другом. Ведущий Әнәс говорит на турецком. Закончился концертный блок — пришёл черед конкурсов. Дети бегают вокруг стульев, кому-то не хватает места, и он прямо-таки плачет от обиды. Люди повзрослее соревнуются в перетягивании каната. Самое эффектное, когда множество женщин, девушек и девочек, в платках, в платьях, в хиджабах, в клубах пыли борются за победу. А еще есть кулинарный, в нем побеждает Шермин Акташ с десертом ханымбогазы.

Есть такая присказка в интернете: «Слушал Радиф Кашапова и случайно вызвал дождь». Вообщем, я спел, и полило минут на пять. И под дождем мы все пели «Туган тел». А потом решили поехать на местное кладбище.

Там в наше уже время латиницей написали «Исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел!» латиницей. Кладбище огромное, одно из двух, при этом. Есть более современные могила, а есть небольшие, из самана, на которых резко, словно ножом, вырезаны либо арабские, либо буквы.

Радиф Кашапов