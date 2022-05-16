Ябанджи среди чужих: городу две тысячи лет (и еще 200) — это Бурса

Авторская колонка Радифа Кашапова о татарах Анатолии. Часть третья

Фото: Радиф Кашапов (исторический район Бурсы)

Заместитель главного редактора «Реального времени» Радиф Кашапов в течение двух месяцев проводит исследование жизни турецких татар, изучая такие города, как Стамбул, Бурса, Эскишехир, и настоящие татарские деревни. Сегодня — рассказ о городе у Мраморного моря, одной из столиц Османской империи.

Поездом — хорошо. А каково паромом?

В конце первой недели поездки Стамбул сменила Бурса. Изначально я планировал поехать сразу в Эскишехир на поезде. Он отправляется не из центра, а, к примеру, со станции в азиатском районе Кадыкёй (там же можно сесть на Мармарай, который уже несколько лет пересекает весь город и Босфор). Но что-то забылось, что в праздники домой едут во всех странах. А Байрам был, Ураза-байрам. Так что в каждом вагоне оставалась только пара мест, для инвалидов, которые строго-настрого запрещалось выкупать.

Так что появился другой вариант — отправиться в Бурсу (ударение на первый слог). Ходят туда две компании, одна подешевле и якобы покомфортнее, другая — якобы дороже и неудобнее. Первая отъезжала ни свет ни заря от Эминёню, а вторая — недалеко от моего апарта в районе полудня.

Бурса основана во втором веке до нашей эры как город Киос. Это столица Османского государства в 1326—1365 годах, когда его завоевал султан Орхан. До сих пор город известен изделиями из натурального шелка. В 1920—1922-х был завоеван греками. Сейчас он один из промышленных центров Турции, здесь живут (с пригородами) почти три миллиона человек. Стадион «Тимсах Арена», на котором играет местный «Бурсаспор», построен в форме крокодила. С одной стороны — курортная гора Улудаг (Вифинский Олимп), с другой стороны — море. При этом здесь и много парков, поэтому город называют «Ешил Бурса», «Зеленый куст». Здесь делают знаменитый искандер-кебаб, то есть бурса-кебаб, с обилием теста и масла. А еще именно в Бурсе Мустафа Кемаль Ататюрк решил упразднить халифат.

Паром-межгород похож на обычный речной паром, только кресла в нем выстроены рядами, как в самолетах. Ходит продавец с напитками и едой (платить можно картой). На первом уровне кресле чуть больше, чем на втором. Ветрено, поэтому порой ощущение как при настоящей качке. Позже мне рассказали, что самое жуткое — когда садишься на последний паром в шторм: стюарды с ходу начинают выдавать пакеты, потому что тошнит всех, всю дорогу, пока силы не оставят. Впрочем, ехать всего два часа с лишним!

Стадион. Фото sports.ru

Реновация Бурсы

Паром, словно маршрутка, начинает путь от одного причала Стамбула, потом набирает пассажиров с других, чтобы доехать до прибрежного города под названием Муданья. Здесь кто-то отправляется в ближайшие отели (Мраморное море), других набирает маршрутка а-ля «Газель», чтобы двинуться в центр города. Минут через 20 ты стоишь на станции метро Emek. Две легкие линии построили в начале века. Как и в других крупных городах, для путешествия транспортом надо купить карточку за 20 лир, 5 лир идет на карту, немного больше стоит один проезд.

Пересаживаться в метро надо на одной и той же платформе, потому что поезда на них просто идут друг за другом. Метро пронизывает весь город. На одном конце — местный университет, на другом — старая часть города. Причем чем дальше едешь в ту сторону, тем более консервативные люди там живут и более строгий там дресс-код.

И если выйти в исторических кварталах, то выглядит это странно. Метро надземное, так что ощущение, что здесь просто посносили множество зданий. Когда едешь, видишь вокруг огромные пустоши. Так идет реновация Бурсы. В частности, несколько лет назад было запланировано преобразовать район Йылдырым (это снос и строительство 600 новых жилых комплексов и 650 новых многоквартирных домов). Те, кого выселяют, получают новые квартиры, но с необходимостью доплатить сумму около 20% от стоимости жилья на протяжении 10 лет, взяв специальный кредит по специальным льготным условиям.

Переселение с кредитом

Как и Казань, город «пострадал» от точечной застройки (исключение в том, что здесь строили «как хочется» очень давно). В результате есть огромное количество непритязательных по виду кварталов с узкими тротуарами и запутанной планировкой, в которых тяжело находиться. А потом выныриваешь на огромный проспект — и словно оказываешься в Москве 90-х. Добавьте сюда настрой Байрама (его так все называют, без указания, что за праздник). По сути, это как Новый год. Вот люди массово пошли на рынок покупать продукты и наряды. А вот они заняли все магазины, потому что надо идти в гости в новой одежде. Из одного потока переходишь в другой…

Обновление города идет не без помех. Вот любопытное видео, как пытаются снести 13-этажный дом направленным взрывом. Две закладки динамита по 300 кг. И ничего.

При этом Бурса не ограничивается такими районами, как Османгази или Йылдырым. Значительная часть жителей обитает в современном районе Нилюфер, который напоминает Азино или Набережные Челны — но, вероятно, лет через 20. О нем — в следующей части.