Ябанджи среди чужих: Корыхоек — первая татарская деревня в Турции

Авторская колонка Радифа Кашапова о татарах Анатолии. Часть шестая

Фото: Радиф Кашапов

Заместитель главного редактора «Реального времени» Радиф Кашапов проводит исследование жизни турецких татар. Из Стамбула он доехал паромом до Бурсы, где поселился в современном районе Нилюфер. Потом добрался до Эскишехира, где живет несколько тысяч татар, а теперь рассказывает про первую татарскую деревню, основанную в Турции.

Оторвались от родной земли

В 70 километрах от Эскишехира находится деревня Османие. Татары называют ее Корыһөек — Корыхоек. Это первая деревня, основанная выходцами из Татарстана, Башкортостана, Самарской, Оренбургской области, которые в конце XIX века переехали в Турцию.

Татарское общество в Эскишехире выпустило несколько лет назад книгу, посвященную своей истории, обычаям, блюдам, а также, что особенно приятно, песням. То есть, в отличие, скажем, от финских или американских татар, у турецких есть такая форма фиксации.

Каратайның битләре хай,

Елан-җыен оясы.

Туган илдән аерылдык,

Утка янсын дөньясы.



Склоны Каратая, ох,

Сплошь из змеиных гнезд.

Оторвались от родной земли,

Пусть весь мир горит в огне.

Мечеть

Казань — Одесса — Стамбул — Бурса

В описании истории деревни я буду, с позволения автора-составителя Абдулвахита Ирдена, пользоваться материалом этой книги. Татары переехали, опасаясь ассимиляции (в результате через сто лет их дети активно говорят на турецком). На лошадях, на поездах они едут в сторону Одессы, Севастополь, а потом — в сторону Стамбула (был вариант с Батуми). Говорят, что из Одессы турецкий султан даже прислал для переселенцев паром. То есть это была легальная акция по перемещению представителей тюркского, мусульманского мира — сохранились документы с приглашением-дозволением для татар переезжать в Турцию.

Правда, каждая история переезда индивидуальна. К примеру, некоторые ехали в сторону Бурсы, получив паспорт, чтобы посетить местные термальные источники. Пожив год в Бурсе, собравшись до 40 семей, татары начинают искать новое место, где могли бы основать деревню. В то время таких земель в Анатолии хватало, и они находят поле, где будет основана Османие, роют колодец. Деревня появляется в 1895 году. По легенде, кстати, вестник, передавший весть о скважине в 24 метра глубиной, настолько спешил, что его лошадь «взорвалась».

Теперь настает черед жилья. Сначала строят «зимменкалар» — землянки, в них семья проводит зиму. Потом строят из самана, то есть из смеси глины, соломы и дерева.

Потолки низкие, но дома крепки — те, где живут люди, стоят до сих пор. Во дворе есть сад, также татары строят баню, сарай, туалет.

Макбулә апа

Деревня, за исключением материала для домов, похожа на татарскую. К примеру, здесь много достаточно прямых и широких улиц. «А турки строят улицу там, где животное прошло», — шутят местные. В 1908 году появляется мечеть, в которой размещается и школа. В мечеть ходят и жители соседних деревень.



Считается, что деревню основали 28 семей. Это были молодые люди, самым старшим — около 30—35 лет. К 1970-м в деревне жило до 500 человек, причем дети жили в домах рядом с родителями. У них были имена, который сейчас вновь вошли в моду — Мухаммед, Вильдан, Хасан, Локман, Исхак, Сабир, Сибгатулла, Сафиулла, Фатих, Мирза, Ахмет. Они занимались земледелием и животноводством. Они уже часть истории Турции. Татары принимают участие в военных действиях в Галисии, Йемене, участвуют в битве за независимость.

Җитәр, йолкынма, селкенмә, күңел, син

Кияү булсан да бу туйга түгел син.

Җиһан тормыш туйын иткән чагында

Синең урынының үлекләр аймагында.

Хватит, не шуми, не трясись ты, душа.

Даже если ты и жених, но не для этого праздника,

Когда мир праздновал жизнь,

Твое место — среди мертвых.

Себиле

Электричество сюда пришло только в 1970-е



В 1950-е годы молодежь начинает покидать деревню. Татары уезжают учиться в университеты, работать на заводах. При этом все по-турецки начали говорить только в семь лет, когда пошли в местную школу: учитель, говорят, требовал, чтобы они учили язык страны и запрещал общаться на родном. Электричество сюда пришло только в 1970-е.

Сейчас в деревне около 30 семей. До райцентра — 11 км, до Эскишехира — около 70. До Анкары — 230, до Стамбула — 330, до Анталии — 430. Теперь люди, которые родились в Османие, или их потомки живут в этих городах. Многие и вовсе уехали работать за рубеж. Говорят, что Эскишехир их предки сначала тоже рассматривали как точку опоры, но потом решили, что не за тем ехали в Турцию, чтобы превратиться в горожан. Теперь в Турции таких населенных пунктов несколько: Икепинар, Бюгределик, Эфендикупрюсу, Гюрсу и другие.

Корыхоек похож на село в Альметьевском или Лениногорском районе. Вдали виднеются горы, ветрено. На въезде благотворитель высадил деревьев на целый парк. На крыше виднеются тарелки — кто-то поймал «ТНВ-Планету» и радуется, что Альберт Шакиров рассказал про деревню, из которой его прадеды. Многие дома, которые покинули жители, осыпались. Сквозь них идешь, словно сквозь развалины древнегреческих храмов. Во время пандемии люди начали жить здесь заново, к примеру, выйдя на пенсию. Приезжают летом, строят дома из бетона, некоторые оставляют и отцовское жилище.

Я дважды приезжал в деревню, сначала просто пообщаться с жителями, а потом на обряд вызова дождя. В первый приезд меня познакомили с 93-летней бабушкой Макбулә апа. Она говорит по-татарски без всякого акцента, но называет стиралку «макинэ». Ее дочь Себиле добавляет заметное «җ» там, где мы говорим «ч», так же произносит сноха Семиха. Но это всегда удивляет: едешь тысячи километров, оказываешься в деревне — и общаешься с людьми на родном языке. Правда, с их детьми уже придется перейти на турецкий.

12 июня здесь обещают Сабантуй, на который раньше собиралось до 800—1000 человек.

