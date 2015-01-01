Ябанджи среди чужих
Сюжет 13 материалов
Заместитель главного редактора «Реального времени» Радиф Кашапов проводит журналистское исследование о жизни турецких татар. В течение двух месяцев он побывает в трех городах Анатолии: Стамбуле, Бурсе и Эскишехире, а также попытается добраться до деревень, в которых татары живут с конца XIX века. Продолжая оставаться штатным автором сайта, он ведет колонку наблюдений о жизни страны, которая так похожа и не похожа на Россию.
- Ябанджи среди чужих: герои. Сержант Сердар Авторская колонка Радифа Кашапова о татарах Анатолии. Часть 13-я
- Ябанджи среди чужих: герои. Тюрколог из Черемшана Лейсан Авторская колонка Радифа Кашапова о татарах Анатолии. Часть 11-я
- Ябанджи среди чужих: турчанка, выучившая татарский (а также казахский, уйгурский и узбекский) Авторская колонка Радифа Кашапова о татарах Анатолии. Часть 9-я
- Ябанджи среди чужих: бывший татарский район, крымский Тепреш и арабский язык Авторская колонка Радифа Кашапова о татарах Анатолии. Часть седьмая
- Ябанджи среди чужих: Эскишехир — турецкая столица казанских татар Авторская колонка Радифа Кашапова о татарах Анатолии. Часть пятая
- Ябанджи среди чужих: городу две тысячи лет (и еще 200) — это Бурса Авторская колонка Радифа Кашапова о татарах Анатолии. Часть третья
- Ябанджи среди чужих: путевые заметки журналиста в Турции Авторская колонка Радифа Кашапова о татарах Анатолии