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Ябанджи среди чужих

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Ябанджи среди чужих
Фото: Дмитрий Полосин

Заместитель главного редактора «Реального времени» Радиф Кашапов проводит журналистское исследование о жизни турецких татар. В течение двух месяцев он побывает в трех городах Анатолии: Стамбуле, Бурсе и Эскишехире, а также попытается добраться до деревень, в которых татары живут с конца XIX века. Продолжая оставаться штатным автором сайта, он ведет колонку наблюдений о жизни страны, которая так похожа и не похожа на Россию.

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