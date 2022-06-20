Искусственный интеллект и биотехнологии: «Татнефть» открывает новую образовательную программу

Фото: предоставлено компанией "Татнефть"

Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ) совместно с Санкт-Петербургским Университетом ИТМО вводят программу магистратуры «Искусственный интеллект в биотехнологических системах». Здесь будут готовить специалистов уровня Middle и Senior в области биотехнологий, которые владеют навыками программирования. Корпоративным партнером программы станет ПАО «Татнефть».

АГНИ создавался как институт для подготовки кадров в нефтяной отрасли. Но, следуя современным направлениям и при поддержке компании «Татнефть», было решено ввести новый образовательный курс. Новая образовательная программа «Искусственный интеллект в биотехнологических системах» рассчитана на выпускников биологических, химических и других естественнонаучных направлений, которые планируют продолжить обучение в магистратуре и хотят научиться решать глобальные биотехнологические задачи с помощью цифровых технологий.

Рост объемов информации — это общемировая тенденция во всех отраслях научного знания. И отвечая вызову времени, специалистам необходимо не только искать данные «вручную», но и уметь работать с искусственным интеллектом. А междисциплинарный подход даст возможность создавать новые решения в науке, делать важные открытия. Студентов научат программировать (на Python и R) и использовать нейронные сети для анализа массива данных в области биотехнологий, химии и биоматериаловедения.

Фото предоставлено компанией «Татнефть»

Обучение будет проходить по модульной и проектной системе. На протяжении двух лет магистратуры студенты будут получать не только теоретические знания, но решать реальные междисциплинарные задачи, участвовать в проектах, проводить свои исследования. Для отработки биотехнологий в поселке Актюбинский создается биотехнологический кластер. Преподавать студентам будут сотрудники научного центра SCAMT, а для прохождения некоторых модульных дисциплин студенты будут приезжать в ИТМО (Санкт-Петербург).

Выпускники программы «Искусственный интеллект в биотехнологических системах» будут востребованы на рынке труда — и в концернах химической промышленности, и в нефтехимических и инжиниринговых структурах, на предприятиях химического, химико-технологического и наноинжинирингового профиля, в фармацевтических компаниях.

Узнать больше о программе и подать заявку на поступление можно здесь: https://agni.itmo.ru/