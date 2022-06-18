К морю, во Владивосток — туристы переориентировались на Приморье и Сахалин

Неочевидные варианты летнего отдыха в России

«Трудный год» — так характеризуют нынешний отпускной сезон туроператоры: из-за спецоперации на Украине закрылись или стали некомфортными в плане логистики и валютного обмена многие популярные курорты Европы. Те, кто не ограничен в средствах, и сейчас могут полететь на Сейшелы, Мальдивы, Таиланд. Средний класс привычно выберет Турцию и Арабские Эмираты, кого не прельщает заграница — Сочи и Абхазию. До остальных российских курортных городов придется добираться поездом или автобусом из-за закрытия аэропортов. Как сообщили «Реальному времени» туроператоры, этим летом многие татарстанцы выбирают и не самые очевидные направления для летнего отдыха, например, Приморье или Сахалин.

Добро пожаловать на Каспий

Наши люди ассоциируют свой отпуск с морем, особенно те, кто едет с детьми, считает гендиректор туристической компании «Интелтур Казань» Лилия Савельева. Она предполагает, что туристическую отрасль ждет «трудный год» из-за закрытия большинства привычных направлений — как внутри страны, так и за рубежом.

— Те, у кого есть деньги, могут полететь на Сейшелы, Мальдивы, в Таиланд. Все открыто, только очень дорогой перелет. Для среднего класса остаются Турция и Арабские Эмираты, в России — Сочи и соседняя с ней Абхазия, в которой, впрочем, тоже выросли цены на все. Вообще, ехать особо некуда, выбор небольшой, — пессимистически настроена руководитель «Интелтур Казань».

Директор ООО «Трэвэл-Эндвок» Юлия Таланова, напротив, полагает, что в России очень много интересных мест для путешествий, если разрушить стереотип о том, что полноценным отдыхом может считаться только поездка на море. Изучив предложения туркомпаний, «Реальное время» вместе с экспертами составило список неизбитых мест, которые предлагают туроператоры и которыми заинтересовались татарстанские туристы.

Каспийское море продолжает оставаться недооцененным. Хотя в последнее время там появилось много вариантов для пляжного отдыха. С 15 июня возобновляются регулярные рейсы из Казани в Баку. В столице Азербайджана — более 800 отелей, так что туристы легко подберут любой на свой вкус и кошелек. Купание и солнечные ванны можно совмещать с экскурсиями по историческим достопримечательностям одного из древнейших городов Востока и шопингом в огромных моллах, сопоставимых с торговыми центрами ведущих европейских городов. Цена вопроса — от 105 тыс. на двоих на 6 ночей.

Пляжный отдых в Дагестане можно разнообразить экскурсией на самый глубокий в Европе каньон Сулак. Фото sevkavportal.ru

Поплавать в Каспийском море можно и не покидая России — добро пожаловать на курорты Дагестана. Из Казани есть прямой вылет в Махачкалу, добраться туда можно и на поезде, кроме того, турфирмы предлагают чартерные рейсы из Москвы. Пляжный отдых в Дагестане можно разнообразить экскурсией на самый глубокий в Европе каньон Сулак — настоящую жемчужину Дагестана. Средняя цена тура на 7 ночей 41—45 тыс. рублей.

Балтика и Приморье

Если Калининград стал довольно популярным местом для поездок, то отдых на Балтийском море на Куршской косе или Светлогорске все еще остается экзотикой. Да, температура для купания там становится приемлемой лишь к концу июня, но пресные воды Куршского залива прогреваются уже к концу мая. Пляжи Куршской косы из-за чистого белого мелкого песка на всем протяжении полуострова считаются лучшими в России, а Светлогорск стал первым российским городом, включенным в Ассоциацию городов Cittaslow, что означает высокое качество жизни за счет замедления ритма и атмосферы спокойствия и безмятежности. Местные жители начинают работу в 10—11 утра, а уже к 20.00 в городе становится тихо.

Отдых на Балтийском море на Куршской косе или Светлогорске все еще остается экзотикой. Фото: aquatoriahotel.com/kosa

Перелет до Калининграда с проживанием в трехзвездочном отеле стартует от 23,5 тыс. рублей на одного человека.

На противоположном конце страны тоже есть море. Как рассказала «Реальному времени» Юлия Таланова, туры во Владивосток, Сахалин и Камчатку набирают «очень хорошие обороты». «Здесь есть все для яркого и незабываемого отдыха: прекрасные пляжи и теплое море, уединенные острова, живописная природа, разнообразные морепродукты, редкие животные и отличная инфраструктура для впечатлений каждый день», — так описывает путешествие во Владивосток компания Anex Tour. Полет из Москвы длится чуть более 8 часов. Стоимость недельного экскурсионного тура начинается от 43,5 тыс. рублей.

Путешествие на Камчатку — к вулканам, Тихому океану, гейзерам и водопадам с минимальной экскурсионной программой обойдется в 36,8 тысячи, с максимальной — в 54,9 тысячи.

Туры на Камчатку — к вулканам, Тихому океану, гейзерам и водопадам набирают «очень хорошие обороты». Фото ilovekamchatka.ru

На родину шаманов

Еще один «нераскрытый» туристами регион — Бурятия. Добраться туда тоже можно чартерами из Москвы до Улан-Удэ, которые делают остановку в Казани.

— Этот маршрут дотирует Федеральное агентство по туризму. Плюс Бурятии в том, что можно отдохнуть на Байкале. Это южный берег озера, памятник природы, там совсем другой Байкал, где водится уникальная нерпа. Там большое количество турбаз, в которых можно остановиться. В Бурятии много интересных мест, это интересная культура и местная кухня. Как они сами говорят, утром они — буддисты, в обед — христиане или исламисты, а вечером они — шаманисты.

«В свое время я оттуда без визы попала в Монголию. Это 8 часов пути», — рассказала Таланова, добавив, что турфирмы предлагают путешественникам уже готовые турпакеты.

Многие соотечественники уже успели открыть для себя Алтай. Но, как рассказала Таланова, те, кто побывал там и влюбился в красоты сибирской тайги в сочетании с горными реками и знаменитой Белухой, едут туда снова, но уже самостоятельно. В мае авиакомпания «ЮВТ Аэро» на летний сезон возобновила прямые рейсы из Казани в Горно-Алтайск, которые выполняются дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Кроме того, добраться туда можно поездом и автобусом. Пакетные предложения туроператоров разнообразны: это различные пешие и конные туры по Алтаю, самый дешевый из которых составляет 34,5 тыс. рублей без учета дороги.

— Алтай — это очень красиво. Но это очень специфичный отдых, на мой взгляд, не для всех. Не каждая семья с детьми решится туда поехать. Если брать размещение высокой категории, то оно там тоже дорого. Там, конечно, много турбаз, но не все захотят в них останавливаться, все-таки люди уже знают, что такое хороший сервис, — считает Лилия Савельева.

Многие соотечественники уже успели открыть для себя Алтай. Фото: realnoevremya.ru

Вместо Израиля — Соль-Илецк

Соль-Илецк сложно назвать нетуристическим местом — ежегодно в небольшой городок в Оренбургской области на границе с Казахстаном приезжают сотни тысяч человек, чтобы отдохнуть или поправить здоровье. Однако мы включили его в наш обзор потому, что в прошлом году курорт был закрыт из-за угрозы обвала карстовых пород в местах купания. Под вопросом был и турсезон-2022, но 1 июня его все-таки открыли.

Курорт славится своими солеными озерами, донными грязями с целебными свойствами и минеральными водами. Концентрация соли здесь схожа с Мертвым морем. Еще одна достопримечательность города — арбузы, которые поспевают к концу июля. Здесь выращивают множество сортов этой ягоды, а благодаря уникальному химическому составу почвы она еще получается и очень полезной.

В прошлом году курорт Соль-Илецк был закрыт из-за угрозы обвала карстовых пород в местах купания. Фото: kurortbest.ru

Поездка в Соль Илецк получается очень бюджетной. Из Казани организованы регулярные автобусные рейсы, стоимость билета туда и обратно составляет от 3,5 тыс. рублей. Ехать придется 12 часов, а бронировать жилье самостоятельно. Но это не проблема — в городе достаточно мест размещения, в том числе и арендные квартиры. Если не хочется заморачиваться с бронированием, агентства предлагают 7-дневные туры с размещением в гостиницах от 7 900 рублей с человека. Отдельно оплачивается вход на озера. Прайс этого года — 300 рублей с человека в день.