Трансферный штиль: в «Салавате» сенсаций на рынке не обещают, и такая политика логичнее казанской

Почему скромная трансферная политика Уфы грамотнее казанской

В отличие от футбольных страстей, развернувшихся в Уфе под конец сезона, в хоккее все куда прозаичнее. Больших сенсаций ждать уже отчаялись, а селекционную кампанию, в отличие от казанской, можно охарактеризовать скорее как легкий штиль, чем бурю. Спортивная редакция «Реального времени» оценивает трансферную работу «Салавата Юлаева» нынешним летом и объясняет, почему такой подход в нынешних условиях выглядит логичнее, чем тот, который избрали в Казани.

В Уфе избрали стратегию осторожного выжидания. Это более разумная политика, чем в Казани

Пока казанский «Ак Барс» разрывает нынешнее межсезонье в КХЛ одной сенсацией за другой, в Уфе больше с тоской и некоторой завистью кивают на соседей и по старой традиции вопрошают у руководства «Салавата»: почему в Казани так, а у нас тишина? Подписание Шипачева, Войнова и Семенова уже заставило вздрогнуть всю Восточную конференцию КХЛ, а уж когда стало известно о переходе Александра Радулова, которого в Уфе считают своим, то возгласы в сообществах болельщиков стали совсем громкими. Общий их посыл понятен: «Почему не вернули в «Салават Юлаев»?»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов тем временем рассуждает на тему другого, собственного пути уфимского клуба. Судя по всему, этот путь заключается в попытках выловить неплохой лот среди тех, кто не претендует на большие контракты:

«Болельщики переживают, что «Салават» упустит всех игроков? Ничего страшного. Показывать работу путем скупки фамилий за большие деньги — не наш путь. У нас были предложения, многие игроки хотели к нам, но условия нам не подходили.



Вы заметили, какие длинные сейчас у всех контракты? Это говорит о том, что они вкладывают туда сегодняшний рынок. Неизвестно, что будет через полгода. Мы не можем смотреть в дальнюю, как это делают игроки. Мы не хотим быть разочарованными. Молодежь, которая у нас есть, дает нам спать спокойно — пусть по именам мы не будем главными претендентами на Кубок Гагарина».

Уфимцы обзавелись новым-старым главным тренером — повышение получил теперь уже бывший помощник Томи Лямси Виктор Козлов. Фото hcsalavat.ru

Да, критики от уфимской хоккейной общественности сегодня предостаточно. Однако такая расчетливая политика выглядит куда более разумной, нежели казанская. В условиях новой реальности, в которой оказался отечественный спорт и страна в целом, раскидываться сотнями миллионов в погоне за гипотетической «чашкой» — не самая расчетливая задумка. В Уфе, судя по всему, хотят переждать непростые времена на уровне, который, очевидно, не позволит команде претендовать на трофей, но и сильно просесть не даст.



В «Салавате» намерены делать ставку на россиян

Итак, какая работа в «Салавате Юлаеве» этим летом уже проведена?

Уфимцы обзавелись новым-старым главным тренером — повышение получил теперь уже бывший помощник Томи Лямси Виктор Козлов. Так что принцип преемственности на уфимской тренерской скамье по-прежнему сохраняется.

Серьезную перезагрузку провели в «Салавате» на последнем рубеже. На место ушедшего в ЦСКА Александра Шарыченкова пришел 35-летний Илья Ежов, а позже из Финляндии вернули и Андрея Кареева, от которого два года назад сами отказывались. В Финляндии голкипер показал себя как уверенный первый номер и, похоже, избавился от комплекса вечного бэкапа. В прошлом чемпионате финской лиги Кареев вместе с ТПС стал вице-чемпионом Финляндии, а по итогам сезона получил приз «Главная звезда плей-офф». Так что еще большой вопрос, кто из двух новичков будет основным, а кто сменщиком. Хорошая конкуренция никому не мешала.

«Он просто понял, что в России ему предложат большой мешок с зарплатой, — комментировал возвращение в «Салават» Андрея Кареева тренер вратарей ТПС Ари Мойсанен. — Он куда более солидный, чем мог бы быть в ТПС или другой команде SM-лиги. Кроме всего прочего, он уехал домой, а это важно, это меняет игру. Вот если бы это был финский хоккеист, то это была бы неожиданность. У нас нет повода злиться на него, потому что команда получила от него очень многое. Он играл очень здорово. Мне кажется, что в Турку Кареев раскрепостился как человек. Он понял, что у него есть право на ошибку. В прошлом он был вторым голкипером в России, и давление, чтобы преуспеть в этой роли, всегда было огромным», — приводит слова Мойсанена Iltalehti.

В прошлом чемпионате финской лиги Кареев вместе с ТПС стал вице-чемпионом Финляндии, а по итогам сезона получил приз «Главная звезда плей-офф». Фото hcsalavat.ru

Что касается других позиций, роль «дядьки» в команде, судя по всему, будет отведена Евгению Тимкину, перебравшемуся из СКА Помимо этого, в нападение подписаны Станислав Бочаров и Иван Дроздов. Последний был одной из главных «зажигалок» (в плане самоотдачи и рвения) в «Спартаке» и теперь должен стать неплохим усилением уже имеющейся в Уфе яркой молодежи.

Однако основную работу в Уфе проделали именно в деле сохранения костяка команды. Новые соглашения подписали 11 хоккеистов, включая лидеров Павла Коледова и Александра Кадейкина.

Тройка Кадейкина, которая в прошлом сезоне достойно выглядела в регулярке, в плей-офф, в отсутствие легионеров, стала основной ударной силой уфимцев. Есть возможность теперь собрать интересное молодежное звено из ребят, которые в прошлом сезоне «обрастали мясом», а теперь могут составить уже полноценное опытное звено из молодых и уже «понюхавших пороху» Пустозерова, Алалыкина и Пименова.

Судя по тому, как укомплектовывается Уфа, в столице Башкортостана действительно решили отказаться от уже такой привычной модели с ведущим легионерским звеном и сконцентрироваться на российских кадрах. Разговоры о ставке на россиян ходили еще по окончании прошлого сезона — плей-офф показал, что без финнов «Салават» смог выступить достойно. И это в форс-мажорных обстоятельствах, когда нужно было команду перестраивать. Теперь же эта модель может стать основной, и подготовка команды изначально будет заточена на хоккеистах с российским паспортом.

Сейчас Ринату Баширову необходимо заняться укреплением обороны после ухода Динара Хафизуллина и Андрея Зубарева. Естественно, не стоит забывать и об атаке. Одного Кадейкина с Шмелевым для борьбы на Востоке явно будет недостаточно, а полагаться на молодых игроков пока рановато. Поэтому для достижения высоких целей руководству клуба нужно позаботиться об усилении топ-6.

Роль «дядьки» в команде, судя по всему, будет отведена Евгению Тимкину, перебравшемуся из СКА. Фото ska.ru

А что с иностранцами?

С финской сказкой в Уфе окончательно покончено, теперь здесь собирается полностью отечественный «уфимский флекс».

Стоит отметить, что благодаря этому под потолком у «Салавата Юлаева» высвобождается огромная «подушка» — Хартикайнен, Гранлунд и Маннинен, по некоторым данным, получали 230 миллионов на троих. Юха Метсола получал еще 70. То есть иностранный легион Уфы получал больше остальных иностранцев в Континентальной лиге. Теперь можно либо сэкономить эти деньги, либо поискать кого-то поскромнее.

Судя по всему, некоторый поток легионеров сохранится только из Северной Америки. А вот о финнах и шведах в КХЛ пока придется забыть. Однако «Салават Юлаев» имеет не самый большой и приятный опыт взаимодействия с североамериканцами — чего стоит только Скривенс в воротах. Два сезона отыграл Брент Сопел, но особой «химии» не получилось и с ним.

Есть большая вероятность, что в Уфе и вовсе не станут искать никого на места ушедших финнов. Да, здесь публично не заявляли, как в Ярославле, что будут играть только россиянами, но, судя по трансферной кампании «Салавата», все идет именно к этому.