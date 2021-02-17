В Казани арестовали подозреваемую цыганку по делу о бизнесе безногих попрошаек

Советский районный суд Казани арестовал до 11 апреля 20-летнюю Марию Зореа, подозреваемую по делу о незаконном удержании двух инвалидов и использовании их в качестве попрошаек на улицах. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

Гражданку Молдовы задержали два дня назад.

Два дела против Зореа и неустановленных лиц возбуждены 11 и 16 февраля в 1-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ. Подозреваемая была задержана два дня назад. По данным источников «Реального времени», вину в незаконном удержании и применении силы к безногим инвалидам цыганка не признает.

Напомним, что в Казани спасли одинокого инвалида, которого много лет держали в рабстве и заставляли попрошайничать на дорогах цыгане. После этого в Следственном комитете Татарстана было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что спасенный инвалид — не единственный, кого насильно удерживали преступники, один такой попрошайка приносил рабовладельцам около 300 тысяч рублей. «Реальное время» публиковало материал, почему нельзя подавать деньги нищим на улице, откуда на наших дорогах берутся инвалиды-рабы и как заставить сотрудников правоохранительных органов раз и навсегда решить проблему незаконного организованного бизнеса на попрошайничестве.

Ольга Плешкова