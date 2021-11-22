Жительница Казани пыталась продать новорожденного сына в Москве

В Москве жительница Казани пыталась продать собственного новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей. СУ СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

По версии следствия, 26-летняя девушка разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. В ходе переписки с предполагаемыми родителями она потребовала 100 тысяч за ребенка. Прилетев в Москву, 22 ноября, находясь в одном из отелей, она передала малыша «покупательнице» и написала расписку.

Фото: sledcom.ru

Сделка проходила в рамках оперативных мероприятий при участии волонтеров движения «Альтернатива». Они обратили внимание на объявление о продаже ребенка и пытались отговорить мать от подобного шага, сообщает телеканал «360».

Волонтеры узнали от девушки, что ее мать одобрила подобный шаг, а отец и вовсе предложил оставить ребенка на помойке.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, его поместили в специализированное медицинское учреждение. Сейчас решается вопрос о предъявлении фигурантке обвинения и избрании ей меры пресечения, связанной с лишением свободы, сообщает пресс-служба ведомства.

В прошлом году Преображенский суд Москвы приговорил к 4,5 года лишения свободы уроженку Киргизии, жившую в Альметьевске, за попытку продать новорожденного ребенка.

Татьяна Леухина