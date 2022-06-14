Квартал юстиции в столице Татарстана сдадут ко Дню республики

Застройщиком уникального объекта в центре Казани стал ГЖФ, и он должен завершить работы в конце июля

Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», казанский Квартал юстиции, который был заложен на улице Хади Такташ в мае, начал строить Госжилфонд при президенте РТ. Работы, как следует из информационного баннера у ворот стройки, начались в апреле и должны быть завершены в июле. А официально открыть комплекс зданий на берегу озера Средний Кабан планируют 30 августа. Подробнее о проекте, ходе строительства, характеристиках строящихся зданий и их будущих обитателях — в нашем материале.

Короткие сроки и «секретные» деньги



Разрешение на строительство комплекса зданий казанского Квартала юстиции Госжилфонд при президенте Республики Татарстан получил лишь 23 мая, но стройка на берегу озера Средний Кабан давно идет полным ходом, и одно из зданий — то, в которое предстоит переехать из не самого прочно построенного здания на улице Космонавтов Управлению Минюста РФ по РТ, — находится уже на стадии отделочных работ.

Это здание занимает в комплексе центральное место. Оно состоит из двух соединенных переходом корпусов общей площадью 1 923,7 кв. м. В здании предусмотрен двусветный конференц-зал площадью 168,4 кв. м. Площадь застройки нового здания Управления Минюста РФ по РТ — 1 162 кв. м.

В ГЖФ не ответили на запрос «Реального времени» о характеристиках и сроках строительства Квартала юстиции. Также ни в фонде, ни в Управлении государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре, которым было выдано положительное заключение на этот проект, не назвали стоимости строительства.



А собственные источники нашего издания в других ведомствах сообщили, что сдать Квартал юстиции планируется уже к 30 августа.

Много функций, немного зелени и совсем мало машино-мест

Квартал юстиции, согласно проекту, будет представлять собой комплекс из семи одно-, двухэтажных зданий, расположенный на земельном участке площадью 1,21 га юго-восточнее Центра гребных видов спорта.

Квартал юстиции, согласно проекту, будет представлять собой комплекс из семи одно-, двухэтажных зданий. Фото: tatarstan.ru

Самое большое из зданий — двухэтажный офис Управления Минюста России по РТ площадью почти 1 924 кв. м. Здание площадью 800 кв. м займет Центр содействия развитию гражданских инициатив (ЦСРГИ). Площадь здания Центра юридической помощи — 520 кв. м. В комплексе планируется открыть музей юстиции, под эти цели предназначено здание площадью 680 кв. м. Гараж на 6 машино-мест в самом конце застраиваемого участка будет иметь площадь 180 кв. м.



Кроме гаража, проектировщик, ГУП «Татинвестгражданпроект» предусмотрел плоскостную открытую автостоянку на 15 машино-мест, однако, как выяснило «Реальное время», сейчас стоянка выросла более чем вдвое — планируется разместить на ней 34 автомобиля. Но с учетом социальной значимости объектов Квартала юстиции, этого вряд ли будет достаточно. Напрашивается вывод, что посетителям приезжать за справедливостью (так «юстиция» переводится с латыни) на собственном автомобиле будет не с руки.

Строительство жилых зданий на территории Квартала юстиции не предусмотрено. А площадь озеленения комплекса составит 1 904 кв. м, или 15,7% от всей территории. Это не так много (к примеру, согласно градостроительным нормам, площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории квартала).

Строительство жилых зданий на территории Квартала юстиции не предусмотрено. Фото: Ринат Назметдинов

«Я в раздумьях, чем можно наполнить музей»

Экс-министр юстиции Республики Татарстан Мидхат Курманов в разговоре с «Реальным временем» положительно оценил идею создания комплекса учреждений юстиции:

— Почему нет? Тем более проект реализуется на федеральные деньги, — и особенно высоко оценил тот факт, что в комплексе предусмотрено размещение Центра юридической помощи гражданам. — Если в нем будут работать опытные, квалифицированные и готовые оказывать помощь людям специалистов, это очень хорошо.

Правда, тут же заметил собеседник издания, в такие учреждения трудно заманить даже неопытных выпускников юридических факультетов:

— Зарплаты там маленькие. А ведь необходимо, чтобы они консультировали людей не для галочки, а качественно, чтобы они несли ответственность за свои рекомендации и советы, потому что с этими рекомендациями люди пойдут в суд, защищать свои права.

Курманов отметил удаленность будущего Квартала юстиции от центральных дорог и маршрутов казанского общественного транспорта, но он считает, что для тех, кто будет туда обращаться за помощью, это не станет большой проблемой:



— Сейчас есть мессенджеры, общаться можно в них, так что, я думаю, будет возможность консультировать граждан дистанционно.

А вот что касается музея юстиции, то он засомневался, что там будет много экспонатов:

— Что там будет? Конституция, которую много раз меняли, портреты министров…

— А их личные вещи?

— Из первых шести министров юстиции пятерых расстреляли, там мало что сохранилось, думаю. Я в раздумьях относительно того, чем можно наполнить этот музей.

Курманов отметил удаленность будущего Квартала юстиции от центральных дорог и маршрутов казанского общественного транспорта. Фото: Ринат Назметдинов

«Музея не надо, дайте место адвокатам»

— Управлению Минюста действительно нужно здание, они ютятся на птичьих правах на улице Космонавтов, — считает известный казанский адвокат Александр Коган. — А вот что касается остального… О каком музее идет речь? У нас их мало? В каждом суде республики есть собственные музеи, есть прекрасный музей в Верховном суде Республики Татарстан, где хранятся личные вещи, регалии людей, сделавших вклад в развитие татарстанской юстиции. Зачем открывать еще один музей?

Засомневался он и в целесообразности привлечения волонтеров для бесплатных юридических консультаций для граждан в Центре юридической помощи. По мнению опытного адвоката, волонтеры из числа студентов-старшекурсников или выпускников юридических факультетов — не лучшие консультанты для тех, кому предстоит идти в суд за защитой своих прав:

— Волонтеры хороши, когда речь идет о поддержке, например, хоккейной команды… Другое дело, если там организуют прием адвокатов, предоставят им бесплатно помещения для бесплатного приема малоимущих. Адвокатская палата Республики Татарстан оказывает юридическую помощь малоимущим, и я только за буду, если все это будет происходить в специально отведенном помещении в Квартале юстиции. Тем более я за то, чтобы там открыли юридическую библиотеку, поставили компьютеры, ксероксы, открыли киоск, где посетитель может купить ручку и бумагу, да даже автомат по продаже кофе поставили!

Еще более резко Коган высказался против размещения в Квартале юстиции, да еще в отдельном здании Центра поддержки гражданских инициатив:

— Для этого у нас есть Госсовет, депутаты — с гражданскими инициативами надо обращаться к ним. А о таком центре и его деятельности я лично никогда не слышал. Что это такое и какое отношение этот центр имеет к юстиции?



Резко Коган высказался против размещения в Квартале юстиции Центра поддержки гражданских инициатив. Фото: Ринат Назметдинов

Центр, к которому никто не имеет отношения



Центр содействия развитию гражданских инициатив, который вызвал столько вопросов у Александра Когана в качестве будущего резидента казанского Квартала юстиции, — компания загадочная. Сведений об организации именно с таким названием в открытом доступе обнаружить не удалось. Но нашелся региональный общественный фонд «Центр поддержки гражданских инициатив РТ» — детище детского омбудсмена республики Ирины Волынец. Он был зарегистрирован ею в Москве в 2016 году как Национальный фонд содействия социальному и демографическому развитию.

— В период, когда я была председателем, этот фонд в действительности как таковыми социальными проблемами не занимался, — сообщила «Реальному времени» Ирина Волынец. — Это было только в названии.

О том, собираются ли «заселить» в Квартал юстиции именно этот центр или какой-то иной, Уполномоченный по правам ребенка в РТ оказалась не осведомлена. И Юлию Манину — действующего председателя и учредителя фонда, название которого поменялось с уходом Ирины Волынец, она не знает.

О том, собираются ли «заселить» в Квартал юстиции именно этот центр или какой-то иной, Уполномоченный по правам ребенка в РТ оказалась не осведомлена. Фото: Ринат Назметдинов

В отсутствие в открытом доступе информации о телефоне и других контактах Центра поддержки гражданских инициатив, «Реальное время» направило запрос на страничку Юлии Маниной в соцсети. Мы попросили ее пояснить, действительно ли Центр получит здание в Квартале юстиции, если да, то на каких условиях (аренда или безвозмездное пользование), а также рассказать, какие из инициатив, которые поддерживает или уже поддержал Центр, имеют прямое отношение к юстиции. Но Манина ответила, что «не имеет отношения к этой организации» (имеется в виду Центр содействия развитию гражданских инициатив) и что ее Центр не планирует переехать в Квартал юстиции.

Удачный выбор



О строительстве в Казани «специализированного» комплекса зданий — Квартала юстиции — стало известно 15 мая 2021 года, когда на берегу озера Средний Кабан прошла церемония закладки первого камня и капсулы с письмом будущим поколениям. В церемонии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и министр юстиции России Константин Чуйченко.

— Люди за правовой помощью приходят не от радости, а потому что у них есть какие-то проблемы. И те, кто будет здесь работать, должны объяснять людям их права и оказывать поддержку, — подчеркнул тогда Рустам Минниханов главную цель, с которой учреждения юстиции решено собрать в одном месте.

15 мая 2021 года на берегу озера Средний Кабан прошла церемония закладки первого камня и капсулы с письмом будущим поколениям. Фото: tatarstan.ru

А Константин Чуйченко добавил, что об инициативе создания в Казани такого квартала было доложено президенту России, и Владимир Путин «не просто поддержал эту инициативу, но и придал ускорение всей этой работе, потому что наши люди должны получать своевременную и качественную юридическую помощь».

Казанский Квартал юстиции станет первым в России центром такого рода, и выбор столицы Татарстана, по словам Чуйченко, был не случайным:

— Здесь мощнейшая юридическая школа. Казань — удачный выбор, чтобы популяризировать юстицию, осуществлять правовое воспитание граждан... Думаю, что это будет один из пилотных проектов, который заманит другие регионы в эту историю.

Казанский Квартал юстиции станет первым в России центром такого рода. Фото: Ринат Назметдинов

По информации, опубликованной на официальном правительственном сайте РТ, в Квартале юстиции, помимо территориального управления Минюста России по РТ, расположатся офисы адвокатов, нотариусов, Государственное юридическое бюро, Центр судебной экспертизы. Граждане, общественные объединения, НКО и другие организации будут иметь возможность получить юридические услуги в режиме «одного окна».

