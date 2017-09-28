Адвокатская палата РТ

Общая информация

Адвокатская палата Республики Татарстан (АП РТ) - негосударственная некоммерческая организация адвокатов, основанная на обязательном членстве адвокатов, включенных в Реестр адвокатов Республики Татарстан.

Палата образована в 2002 году.

Палата создана в целях:

- обеспечения оказания квалифицированной юридической помощи, ее доступности для населения на всей территории Республики Татарстан;

- организации юридической помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации бесплатно;

- представительства и защиты интересов адвокатов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях;

- контроля за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности.

По состоянию на 1 сентября 2017 г.:

- всего адвокатов, внесенных в Реестр адвокатов РТ - 1433

- всего учрежденных коллегий адвокатов - 49

- всего учрежденных адвокатских бюро - 5

- адвокатских кабинетов - 333

Руководитель - Дмитриевская Людмила Митрофановна

Дата последнего обновления: