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Видеоопрос: «Поменяли ли вы планы на отпуск этим летом?»

00:00, 11.06.2022
Видеоопрос: «Поменяли ли вы планы на отпуск этим летом?»
Фото: Ринат Назметдинов

Многие жители России этим летом, согласно исследованию, решили пересмотреть свои планы на отпуск. Так, доля россиян, планировавших отдохнуть за рубежом, сократилась втрое. При этом количество граждан, что решили провести отпуск в домашнем регионе, выросло до 70%. В то же время поклонники внутреннего туризма выбирают межрегиональные поездки на поезде и автомобиле. Так что вырос спрос на экскурсионные направления, а интерес к курортам, напротив, снижается.

— Поменяли ли вы планы на отпуск этим летом? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Диана Салихова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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