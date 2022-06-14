Андрей Закамский vs исполком Казани: бизнесмен оспаривает демонтаж ресторана «Трофей»

Арбитражный суд республики отказал исполкому Казани в иске о сносе надстроенного этажа в ресторане «Трофей» казанского застройщика, главы компании «Эталон» Андрея Закамского. Судебные разбирательства о судьбе заведения в Кировском районе идут уже несколько лет. Дважды арбитраж поддержал мэрию, определив демонтировать надстройку. Однако кассация отменила решения и направила дело о самовольно возведенном этаже на пересмотр. К делу подключили экспертов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как ресторан стал четырехэтажным

Первый иск городские власти в отношении предпринимателей Андрея и Людмилы Закамских подали в январе 2021 года. В заявлении просили суд признать надстроенный этаж над зданием ресторана «Триумф» самовольной постройкой и потребовать от бизнесменов привести сооружение в первоначальный вид. Тогда суд удовлетворил иск, и Закамским надлежало в течение 60 дней снести самострой.

По версии исполкома, вместо реконструкции здания в соответствии с разрешительными документами предприниматели превратили трехэтажное здание выставочного зала Народного университета искусств в четырехэтажное.



Предприниматели подали против вынесенного решения в пользу исполкома апелляцию в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Однако суд ее не удовлетворил и вновь признал увеличение высоты здания ресторана незаконным, а на ИП Закамского А.А. и ИП Закамскую Л.Н., говорится в материале дела, возложил «обязанность привести спорный объект недвижимости в первоначальное состояние в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию». Только в этот раз срок на демонтаж был увеличен до 90 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Уверенные в своей правоте и пользуясь 3-месячным сроком, отведенным судом, Закамские подали на эти решения суда кассационную жалобу. В августе прошлого года кассация отменила оба принятых прежде судебных решения, а дело направила на новое рассмотрение.

По версии исполкома, вместо реконструкции здания в соответствии с разрешительными документами Закамские осуществили самовольную постройку. Фото: Роман Хасаев

«Не создают угрозы жизни и здоровью граждан»

К делу привлекли экспертов. Им поручили ответить на пять вопросов, которые касаются безопасности надстройки для посетителей и самого здания ресторана: не может ли привести к нарушению его целостности, соответствует ли она градостроительным, строительным нормам и правилам, а главное, что именно данная строительная конструкция из себя представляет? Детальное изучение безопасности надстройки и других строительных аспектов вели сотрудники судебно-экспертного центра «Стройэкспертиза» Петр Землянский и Альмир Галиев.

Экспертные заключения суд изучил на очередном заседании в конце мая этого года. В рамках проведенных исследований, говорится в материалах дела, эксперты установили, что после введения объекта недвижимости в эксплуатацию ответчики установили металлические колонны из квадратных труб, на них смонтированы металлические балки из двутаврового покрытия, а по металлическим балкам выполнена легкая плоская кровля. При этом все они соответствуют конструкциям, указанным в проектной документации. Кроме того, из экспертного заключения следует, что высота здания с 14,2 метра за счет надстройки увеличилась почти до 15 метров, точнее, всего на 75 см.

Также в документе говорится, что «по результатам исследования действующих нормативных определений («этаж», «терраса», «навес») определено, что фактически эксплуатируемая кровля переоборудована под террасу, над которой выполнен навес». Однако эксперты так и не смогли дать точного определения данной надстройке «в связи с тем, что нормативная документация не содержит подробного конструктивного описания этажа, ответ на вопрос, является ли фактически выполненная терраса с навесом полноценным этажом, — имеет правовой характер и выходит за рамки компетенции эксперта-строителя».

Помимо этого, в заключении экспертизы говорится, что площадь здания не изменилась, однако эксплуатируемая кровля преобразовалась в площадь террасы, над которой выполнен навес. Также эксперты в своем заключении рекомендовали ответчикам Закамским «установить дополнительные колонны на одной из отметок в пяти осях», чтобы обеспечить полную безопасность данного строения. За счет перераспределения нагрузок, по мнению экспертов, будет обеспечена несущая способность балок, а без их монтажа здание ресторана с надстроенной террасой «может создать угрозу жизни и здоровью граждан», написали в своем заключении Землянский и Галиев.

В мае на заседании суда один из экспертов подтвердил, что ответчики выполнили их рекомендации и установили на отметке, указанной в документе, дополнительные колонны. После чего «по результатам судебной экспертизы с учетом оценки экспертом произведенных ответчиками работ по установке дополнительных колонн, проведенные ответчиками работы не создают угрозы жизни и здоровью граждан», написано в решении судебной инстанции.

Без монтажа балок здание ресторана с надстроенной террасой «может создать угрозу жизни и здоровью граждан», написали в своем заключении Землянский и Галиев. Фото: vk.com/trofey_kazan

«В удовлетворении исковых требований отказать»

В материалах дела имеется и договор на разработку проектно-сметной документации по реконструкции здания «Триумфа», который Андрей Закамский подписал с ООО «Казанский инженерный проект», а также положительное заключение негосударственной экспертизы этих документов, выполненной «Геостройэкспертпремиум». Согласно им, на спорном объекте планировалось проведение работ по реконструкции в виде надстройки четвертого этажа площадью 664,0 кв. м, говорится в решении суда.

Чтобы согласовать это предложение о реконструкции, Закамский обращался в исполком Казани. Однако в апреле 2020 года истец отказал в согласовании, пояснив отказ несоответствием представленных материалов количеству парковочных мест в границах участка. Вместо этого ответчику предложили обратиться в Комиссию по землепользованию и застройке, чтобы она рассмотрела вопросы «о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и отклонение от предельных параметров по парковочным местам».

Кроме того, судебная экспертиза заключила, что «выполненные работы, независимо от того, какой этажностью обладает здание (3- или 4-этажное), соответствуют градостроительным нормам и правилам по разрешенному виду строительства и по наличию парковочных мест».

Приняв все это во внимание, суд пришел к выводу, что «в материалах дела имеются доказательства безопасности спорного объекта для жизни и здоровья граждан, реконструкция здания произведена ответчиками с соблюдением строительных норм и правил, целевое использование которого допускает нахождение на нем реконструированного строения». Кроме того, говорится в решении, ответчиками предпринимались действия по получению разрешения на реконструкцию, однако истец отказал.

Так что и в этот раз суд отказал в удовлетворении исковых требований городских властей к предпринимателям Закамским, предоставив казанскому исполкому возможность подать апелляцию.

Суд пришел к выводу, что в материалах дела имеются доказательства безопасности спорного объекта для жизни и здоровья граждан. Фото: Максим Платонов

«Мы рады тому, что спор закончился с положительным итогом»

«Реальное время» направило официальные запросы всем участникам арбитражного спора. В мэрии Казани сообщили: «Официальное решение суда в исполком Казани не поступало. Дальнейшие действия будут определены после ознакомления с документом».

В свою очередь, корреспондент поинтересовался и у владельцев «Трофея», с какой целью была сделана надстройка над рестораном, из-за которой разгорелся спор в суде с городскими властями? Представитель ИП Л.Н. Закамской, заместитель директора по общим вопросам Гульгена Галеева сообщила: «Данные виды работ были произведены в целях защиты эксплуатируемой кровли от проникновения атмосферных осадков. Спорная постройка выполнена с соблюдением градостроительных норм и правил, что исключает какую-либо угрозу жизни и здоровью третьих лиц».

— Безусловно, мы рады тому, что спор закончился с положительным итогом, несмотря на понесенные судебные издержки, связанные с рассмотрением гражданского дела, и потраченное время. Однако мы с пониманием относимся к тому, что структурные подразделения исполнительного комитета г. Казани действовали в рамках существующего Положения о порядке выявления, принятия решения и сносе самовольных построек на территории г. Казани и каких-либо претензий к ним не имеем, — отметила она.

СК «Эталон» в стадии банкротства

Согласно данным открытых источников, принадлежащее бизнесмену Андрею Закамскому ООО «СК Эталон», является ответчиком по трем гражданским делам. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму в 25 млн рублей. Должником выступило ООО «Эталон», директором которой Закамский был с ноября 2016 г. по октябрь 2019 г. Сейчас эта компания проходит процедуру банкротства. Интерес у следствия вызвала деятельность «Эталона» по проведению работ по благоустройству пешеходной зоны на ул. Декабристов и сквера на ул. Абсалямова. Тогда на проведение этих работ Закамский в рамках подготовки Казани к проведению ЧМ по футболу получил беспроцентную ссуду на 300 млн рублей. Как писало «Реальное время», выдача займов траншами от 10 до 59 млн рублей происходила по устному согласованию с Минстроем РТ.

За 3 года существования этой стройфирмы сумма госконтрактов, исполнителем которых она является, превысила 1,5 млрд рублей. Самый крупный — на 1,1 млрд рублей — по строительству лыжно-биатлонной трассы в поселке Мирный. Нынешней весной вокруг этого новостроя разгорелся скандал. По мнению специалистов, трасса имеет массу недочетов, недоделок и нарушений. О них известному федеральному спортивному изданию рассказал в частности президент региональной федерации биатлона Ильдар Нугманов. В интервью он отметил низкое качество асфальтового покрытия роллерной трассы, неровности контруклона, который местами и вовсе проваливается, и множество других нюансов, вызывающих критику. В ответ на претензии в свой адрес подрядчик «СК Эталон» сообщил, что «дефекты по факту имеют несущественный и слабовыраженный характер. Все в рамках допустимых отклонений». Пока официальных данных о приемке данного объекта нет.