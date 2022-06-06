Русские страсти в НХЛ: Кучеров ополчился на Шестеркина, а Ничушкин близок к финалу

Почему звезда «Тампы» не жалеет соотечественника?

Полуфинальные серии Кубка Стэнли в самом разгаре. Если на Западе все практически решено и «Колорадо» не без усилий Валерия Ничушкина практически обеспечило себе место в плей-офф, то на Востоке все только начинается, а вместе с тем и повышается градус противостояния. Дошло уже до того, что россияне из «Тампы» и «Рейнджерс» стали атаковать друг друга. Спортивная редакция «Реального времени» разбирается в накалившихся страстях между россиянами в НХЛ.

Кучеров ополчился на Шестеркина и перешел в «грязь»

Перед стартом полуфинальной серии Востока между «Тампой» и «Рейнджерс» мы писали, что это противостояние будет носить имя вратарей — Василевского и Шестеркина.

Второй действительно не устает удивлять поклонников хоккея, продолжая свой лучший сезон в карьере. А вот со стороны «Тампа-Бэй» вместо Андрея Василевского на передний план вышел другой русский игрок — Никита Кучеров. Нападающий выдал шикарную игру, набрав 3 очка (1 гол + 2 передачи). Никита сначала пробил Игоря самостоятельно при счете 0:2, потом помог Стэмкосу сравнять счет, а на последней минуте выдал свою узнаваемую передачу под гол Палату. Матч имени Кучерова может стать переломным в серии.

Предыдущие две серии с «Торонто» и «Флоридой» россиянин разгонялся. С канадцами только пристреливался, а вот во флоридском противостоянии сделал так, чтобы эта серия на затягивалась — у него 7 (2+5) очков за четыре игры с «пантерами». Четыре из них в третьей игре, после которой «Флорида» и повалилась.

Теперь на счету Кучерова уже 20 (6+14) заработанных очков, что позволяет ему занять пятую строчку в списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Для россиянина этот матч стал 20-м в карьере в плей-офф НХЛ, в котором он набирал минимум три очка. В общем, россиянин разогнался и, похоже, даже перестарался. Но об этом позже.

В свою очередь главной преградой для Кучерова в серии с «Рейнджерс» (самой сложной для «молний») ожидаемо стал Игорь Шестеркин в воротах ньюйоркцев. И это противостояние и стало той красной точкой, на которой сосредоточено все внимание. В последней, третьей игре (2:3 в пользу «Тампы», 2-1 в серии) Игорь хоть и не помог своей команде выиграть, но сделал все, для того чтобы провалы в обороне Нью-Йорка не стоили им разгрома — он отразил 49 бросков из 52. Всего же в текущем плей-офф голкипер «Рейнджерс» оформил уже 589 сэйвов — второй результат в истории «синерубашечников». Выше только у легенды клуба «Короля Нью-Йорка» Хенрика Лундквиста (683 в розыгрыше 2014 года). Впрочем, судя по тому, насколько часто оборона «Рейнджерс» позволяет бросать по воротам (в районе 50 за игру), то и рекорд шведа Шестеркин может побить уже в этой серии.

Вся соль ситуации в том, что Кучеров настолько расстарался, что стал крушить и чужих, и «своих». Так, раздражитель для «Тампы» Игорь Шестеркин стал главной целью игроков «молний», а Никита, давно получивший славу не самого доброго и чистого игрока, вновь принялся за старое. В розыгрышах плей-офф-2019 или 2020 Никита срывался на иностранцах Маркусе Нутивааре из «Блю Джекетс» (опасный толчок в борт) или Соботке в серии с «Баффало».

В этом плей-офф он не стал осторожничать и в игре против соотечественника Игоря Шестеркина. В конце второго периода, после остановки игры, россиянин провокационно проехался через вратарскую площадь, получил тумаков от защитника, но при этом умудрился зачем-то просунуть клюшку Игорю Шестеркину между щитков. Российский вратарь ожидаемо потерял равновесие. И это учитывая, что игроки» молний» и без Никиты атаковали российского голкипера весь поединок.

В Штатах уже разгорелся спор, кто из россиян в этой встрече ведет себя хуже. Один лагерь утверждает, что Шестеркин просто практикует «нырки», другие ожидаемо осуждают Кучерова и задают резонные вопросы тренеру «Тампы» Джону Куперу, следит ли он за своим вспыльчивым нападающим? В ответ тот указывает лишь на демократичный подход к хоккеистам и что Кучеров поступает так редко.

«Держу ли Кучерова на поводке? Конечно. Он особенный парень. Но он не может выходить за пределы наших целей, нашей структуры, нашей философии. В любом случае он редко это делает», — приводит слова Купера The Athletic.

В ответ главный тренер «Рейнджерс» же Жерар Галан заявил, что его тенденция участившихся атак Шестеркина беспокоит даже больше, чем самого вратаря.

«В Игоря сегодня часто врезались? Меня это беспокоит больше, чем его. Мне это не нравится. Надеюсь, когда мы завтра поговорим с супервайзером, они позаботятся об этом, потому что это было неправильно», — сказал главный тренер «Рейнджерс».

Так или иначе, эта серия продлится еще очень долго, не исключен сценарий с семью играми. И если обороне «рейнджеров» не поменять свою тактику, то своего спасителя в лице Игоря Шестеркина они могут потерять. Кучеров же своими действиями без шайбы серьезно девальвирует то, какую магию он показывает с шайбой.

Ничушкин подтвердил старую мудрость, что терпение и труд все перетрут

Еще каких-то 2-3 года назад вся отечественная хоккейная пресса упражнялась в остроте на тему попыток Валерия Ничушкина закрепиться в Национальной хоккейной лиге со второго захода, и еще больше над его безголовой серией. Но не сегодня.

Преодолев ужасный период в «Далласе», где он за 57 матчей не забросил ни одной шайбы и практически полностью пропустил игры за Кубок Стэнли, со скитаниями по лиге в надежде получить хотя бы самый легкий контракт на $850 тысяч, Ничушкин наконец получил свой шанс от «Колорадо». Именно благодаря вере генменеджера «Лавин» Джо Сакику Ничушкин сумел зацепиться в НХЛ (а ведь уже никто, кроме него, особо не верил после всех неудач в предыдущих клубах), и уже в первом сезоне шайбы пошли — 13 голов в сезоне-2019/2020.

Хотя раскачивался Валерий достаточно тяжело, пытаясь вылезть из своей психологической ямы всю первую половину чемпионата и прервав 91-матчевую серию без голов лишь в конце ноября.



Дальше дело пошло лучше. Уже к следующему сезону Ничушкин стал не обычным работягой низших звеньев, а важным винтиком в системе «Колорадо Эвеланш». А вместе с тем пошли в гору и цифры в его контракте. Сейчас вместо унизительных для опытного хоккеиста 850 тысяч он уже играет за 2,5 миллиона и к следующему сезону наверняка будет просить еще больше. И есть за что.

В том разгроме «Эдмонтона» (3-0 в серии), который «Лавины» учинили «Нефтяникам», российский оборонительный нападающий играет ключевую роль. В третьем матче у него дубль и практически оформленное место в финале Кубка Стэнли!

Кто бы мог представить те самые пару лет назад, что герой мемов и шуток журналистов Биг Вэл все-таки перетерпит свою ужасную серию почти под 100 «сухих» матчей, не станет сдаваться и уезжать в КХЛ, а в итоге доберется до главного матча за главный трофей НХЛ. История, тянущая как минимум на фильм, и как максимум на сериал из трех сезонов.