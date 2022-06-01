Шестеркин выводит «Рейнджерс» в финал конференции. Нас ждет битва двух лучших вратарей мира из России

Грядет серия имени Шестеркина и Василевского

В розыгрыше Кубка Стэнли российские поклонники хоккея могут смело сконцентрировать все внимание на финал Восточной конференции. «Самая русская команда» НХЛ «Сент-Луис Блюз» обидно закончили свое выступление на полуфинале Западной конференции, так что теперь звездные россияне остались только на Восточном побережье и будут выяснять между собой, кому играть за Кубок в финале. Самое интересное, что на этот раз противостояние «Рейнджерс» и «Тампы» даже не называют битвой форвардов Панарина и Кучерова. А этот раз все прожекторы будут направлены на дуэль российских вратарей — Игоря Шестеркина и Андрея Василевского. Спортивная редакция «Реального времени» приводит расклады перед стартом самой «вратарской» серии сезона.

Панарин ушел в тень, а под софиты вышел Шестеркин

В противостоянии «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролины» произошло сразу несколько исторических момента. Во-первых, «синерубашечники» наконец-то прервали эту поднадоевшую серию «Каролины» с победами дома и поражениями в гостях — это давало им возможность забирать седьмые матчи учитывая высокий посев. Во-вторых, эта победная серия точно носит имя не одного из нападающих (да, они тоже постарались серьезно), а имя вратаря. И имя это Игорь Шестеркин.

Так уж повелось, что в случае локального успеха все внимание тут же приковано к тем, кто выводил команду в следующий раунд. Нападающие, набравшие важнейшие очки, естественно, становятся главными героями. Форвард «рейнджеров» Артемий Паннарин в седьмом поединке снова не ушел со льда без набранных очков — отдав результативную передачу, выводя в прорыв Райана Строума, который забросил победную шайбу.

После седьмого матча у Артемия уже 11 (4+7) очков в 14 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Вряд ли можно сказать, что Панарин здесь главный герой.

А вот об Игоре Шестеркине такое сказать можно со 100-процентной уверенностью. И признание первой звездой седьмого матча серии против «Каролины» — лучшее тому подтверждение. Только в сегодняшнем ночном решающем матче российский вратарь отразил 37 из 39 бросков (итоговый счет 6:2 в пользу «Рейнджерс»). Такая же статистика (37 из 39) у него была и в прошлом домашнем матче, позволившем ньюйоркцам продлить серию до седьмого матча. Всего же за серию с «Каролиной» у него набралось 222 сэйва.

Припомним сюда и серию с «Питсбургом», когда болельщики «пингвинов» как только ни пытались вывести голкипера из равновесия и кричали обидные напевы с трибун и травили в сети. Но провалив одну встречу, Шестеркин выдал еще шесть удачных, и похоронил соперника великой голевой передачей. Всего у Игоря в этом плей-офф уже 3 (!) голевые передачи.

Да, Игорь тоже не без греха, и эпизодические провалы, как в третьем периоде седьмой игры с «Каролиной» или в том разгроме от «Пингвинс». Но то, как Игорь умеет быстро выкинуть это из головы и с каким настроем выйти уже в следующем матче — вот что показывает в нем великого вратаря.





Нас ждет великая битва Шестеркина и Василевского

Судя по всему, сделав такой скачек в результатах по сравнению с двумя последними сезонами «Рейнджерс» уже перевыполнил план на сезон и может сыграть с флоридской машиной, действующими чемпионами «Тампой» в свое удовольствие.

Впрочем, будет в этом противостоянии одна точка напряжения, которое точно будет высоким. Это вратарская дуэль двух россиян — Игоря Шестеркина и Андрея Василевского. Парадоксально, но если еще год назад финальную серию Восточной конференции называли бы дуэлью двух российских нападающих — Никиты Кучерова и Артемия Панарина, то теперь все внимание любителей хоккея будет приковано к вратарям.

«Игорь против Василевского, вау. Рождество пришло раньше для всех фанатов вратарей. Должно быть невероятно», — написал легенда и многолетний вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист в своих соцсетях.

Если о том, насколько не превзойден Василевский знает фактически весь хоккейный, то гений Шестеркина признает и обожает пока только один остров — Манхэттен. Ну ладно, не только Манхэттен, но Игорю точно еще предстоит доказать, что «царь горы» среди вратарей в Национальной хоккейной лиге именно он. А Василевскому этот статус защищать.

К очному противостоянию Игорь и Андрей подходят с следующими показателями в нынешнем плей-офф:

· Андрей Василевский: 11 игр, 8 побед, показатель надежности — 2.22, 93.2% отраженных бросков

· Игорь Шестёркин, 14 игр, 8 побед, показатель надежности — 2.68 и 92.8% отраженных бросков

Важной особенностью этой пары станет тот факт, что обе команды в нынешнем сезоне ориентированы именно на надежность своих вратарей, нежели на атаку. Да, для «Тампы» с ее звездами в атаке это непривычно, но таковы нынешние реалии.

Судя по серии против Флориды, «Молнии» готовы проходиться катком и по «рейнджерам». Все ожидали, что флоридское дерби между «Форидой Пантерс» и «Тампой» станет долгой и упорной, учитывая лидерство «Флориды» в конференции. Однако в плей-офф действующие чемпионы своих земляков даже не заметили. Стоит ли говорить, что главным кудесником такой легкой победы для «Тампы» стал Андрей Василевский?

В общем «Тампа» при любых раскладах остается фаворитом в этом противостоянии. Каким бы крутым Нью-Йорке не подходил к этому финалу. Тем интереснее будет, если Шестеркин таки затащит эту серию и выведет «Рейнджерс» в финал Кубка Стэнли.