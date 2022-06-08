День в истории: футбол — в мир, реакторы — в промышленность, Оруэлла — в печать

Чем примечательна дата 8 июня?

Фото: графитовая кладка первого советского реактора Ф-1 / историк.рф

Сегодня, 8 июня, мир отмечает День океанов, а Россия — День социального работника. В этот день в ТАССР появилось руководство, у Бугульмы — герб, прошел учредительный съезд Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и культуры, был запущен первый промышленный ядерный реактор в СССР, советская сборная впервые сыграла на чемпионате мира по футболу, а в Лондоне впервые вышел роман «1984». Родились публицист Александр Аксаков, актриса Клавдия Коршунова и рэпер Канье Уэст. Умерли пророк Мухаммед, драматург Галиаскар Камал и астролог Джуна. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Печальный день в Медине

8 июня 632 года из жизни ушел пророк Мухаммед. К этому моменту пророк по совету соратников переехал в город Ясриб (Медина), где уже сформировалась первая мусульманская община. Перед кончиной он съездил в Мекку, где сломал идолов, окружавших священную Каабу.

Члены Ревкома после передачи власти, 1920 год. Второй ряд, четвертый слева — Сахибгарей Саид-Галиев. Фото: Госархив РТ

8 июня 1920 года Политбюро ЦК РКП(б) под руководством Ленина обсудило, кто возглавит Временный революционный комитет ТАССР. В итоге руководителем стал Сахибгарей Саид-Галиев, ранее — комиссар по делам национальностей Казанского совета. В первый состав областного комитета РКП(б) также вошли Андрей Бочков, Борис Гольдберг, Александр Догадов, Исхак Казаков, Александр Таняев, Иосиф Ходоровский.

8 июня 1782 года утвержден герб Бугульмы — серебряная рыба с голубыми пятнами в голубом поле. Нынешний герб района появился в 2007 году: «В червленом поле с лазоревой оконечностью, завершенной серебром и обремененной серебряной рыбой, покрытой попеременно серебряной и лазоревой чешуей, — зеленый холм и над ним — отвлеченный серебряный купол, завершенный малым шпилем».

Фото heraldicum.ru

8 июня 1966 года начался учредительный съезд Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и культуры. Регистрация образования прошла годом ранее. Как стало известно в конце мая этого года, татарстанское отделение было ликвидировано как юридическое лицо по решению Кировского суда в феврале. Теперь осенью ТРО должно провести конференцию и создать новое юрлицо с новым руководителем.

8 июня 2021 года «Реальное время» сообщило, что в Татарстане развернулась детективная история о присвоении и растрате имущества судоходной компании «Татфлот» капитанами теплохода «Волгарь-1». По версии обвинения, которую, кстати, поддержал на этапе следствия собственник судна, капитаны неоднократно продавали горючее налево.

Фото: fleetphoto.ru

СССР берется за мировой футбол

8 июня 1948 года академик Игорь Курчатов с коллегами запускает на берегу озера Кызыл-Таш первый отечественный промышленный ядерный реактор. Предприятие строят более 45 тысяч человек. В ноль часов тридцать минут реактор достигает мощности ста киловатт, Курчатов глушит цепную реакцию. Через год у СССР есть 10 килограммов плутония.

8 июня 1958 года сборная СССР по футболу проводит первый матч на чемпионате мира. Спортсмены играют против Англии на стадионе в Гетеборге в присутствии 50 тысяч зрителей. Счет 2:2, голы забивают Никита Симонян и Валентин Иванов.

Фото news.sky.com

Продолжая традиции Замятина

8 июня 1949 года в Лондоне вышел роман Джорджа Оруэлла «1984». Один из образцов антиутопии оказал серьезное влияние на современную культуру, к примеру, из этого романа взяты такие понятия, как «Большой Брат», «мыслепреступление» и «новояз».

8 июня 1977 года родился американский рэпер и продюсер Канье Уэст. В этом году он официально развелся с Ким Кардашьян, разрушил новый дом стоимостью в десятки миллионов долларов и особняк на берегу пляжа в Малибу, а также выпустил альбом «Donda 2» — все в течение нескольких дней.

