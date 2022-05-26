Очевидцы: в общежитии КНИТУ-КАИ №5 планируют экстренный ремонт фасада — из него выпадают кирпичи
В общежитии КНИТУ-КАИ №5, расположенном на улице Николая Ершова, 30, огорожен фасад — судя по всему, здесь планируется провести экстренный ремонт, сообщили «Реальному времени» очевидцы.
По словам работника общежития, фасад планируется экстренно ремонтировать, поскольку из него стали выпадать кирпичи.
Часть здания огорожена ближе к остановке Абжалилова. Здесь же есть указатели: ближе двух метров не подходить. «Реальное время» направило запрос в пресс-службу университета.
В мае 2021 года тендер на ремонт общежитий КАИ начальной суммой в 46 млн рублей был приостановлен по жалобе, выясняло «Реальное время». Согласно протоколу итогов аукциона, ремонтными работами должна была заняться московская компания, скинувшая ценник почти на 10 млн рублей. Эта компания и ранее сотрудничала с КАИ, но имеет опыт ремонта воинских частей Росгвардии и изоляторов временного содержания МВД. Пожаловалась же на тендер екатеринбургская компания «Джули».
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