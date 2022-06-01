Открытие нового здания не решит проблему дефицита мест в общежитиях КНИТУ-КАИ

Фото: Максим Платонов

«Сроки сдачи общежития в эксплуатацию могут быть незначительно перенесены»

В КНИТУ-КАИ сохранится нехватка мест в общежитиях даже после постройки нового здания. Такой информацией с «Реальным временем» поделились в пресс-службе университета.

Сейчас в КАИ не хватает 800 мест в общежитиях, при этом строится новое еще на 620 мест. Его возведение должны закончить к 30 августа этого года. Однако в университете уточняют, что с ростом цен на стройматериалы сроки введения здания в эксплуатацию могут незначительно сдвинуться.

— В связи с ростом цен на строительные материалы сроки сдачи общежития в эксплуатацию могут быть незначительно перенесены. Со стороны руководства университета принимаются меры для того, чтобы подрядчик выполнил работы в срок и произвести заселение в новом учебном году, — сообщили в университете.

Место расположения общежития. Фото: скриншот сервиса «Яндекс. Карты»

Это будет 16-этажное здание блочного типа. В каждом блоке будет по две комнаты на два и три места. В каждом блоке будет предусмотрена отдельная душевая, санузел и прихожая. В здании общежития также будут расположены спортивные объекты, коворкинги и учебные комнаты. Располагается общежитие на перекрестке улиц Четаева и Адоратского.

— При заселении в новое общежитие будут учитываться успеваемость, участие студентов в жизни университета, а для первокурсников — высокие балы ЕГЭ, — отметили в вузе.

Из стен общежития выпадают кирпичи — подрядчик некачественно выполнил ремонт

В конце мая читатели «Реального времени» сообщили, что из общежития №5 стали в буквальном смысле выпадать кирпичи. Фасад быстро огородили и разместили информацию о том, что запланированы ремонтные работы.

В мае 2021 года тендер на ремонт общежитий КАИ №5 и 7 начальной суммой в 46 млн рублей был приостановлен по жалобе. В университете «Реальному времени» сообщили, что тендер был временно приостановлен для проверки УФАС, которая не нашла никаких нарушений.

Фото: очевидцы

— Впоследствии был заключен договор с победителем тендера — ООО «Сервис-Строй». Ремонт был начат, но подрядчик ООО «Сервис-Строй» выполнил выборочный капитальный ремонт помещений общежитий №5 и 7 ненадлежащим образом, а также сорвал сроки исполнения государственного контракта, — сообщили в пресс-службе университета.

Сообщается, что КНИТУ-КАИ в одностороннем порядке расторг договор с подрядчиком, а УФАС внесла его в список недобросовестных поставщиков. Сейчас взаимоотношения вуза и компании рассматривают в Арбитражном суде Татарстана.

— По его завершении (судебного процесса, — прим. ред.) университет проведет конкурсный отбор по определению нового исполнителя для завершения ремонтных работ, — рассказали «Реальному времени».

Артем Гафаров