День в истории: Арбузов стал институтом, эсеры раскололись, аравийские женщины получили право на образование

Чем примечательна дата 7 июня?

Фото: из фондов Музея казанской химической школы

Сегодня, 7 июня, отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов, а в России — день краудфандинга. В Саудовской Аравии женщины получили право на образование, в Петербурге начали строить Зимний дворец, в Казани появились авиазаводы №27 и №124, Александр Арбузов получил Сталинскую премию, Союз композиторов республики возглавил Назиб Жиганов. Сегодня родились философ Петр Чаадаев, художник Поль Гоген, актриса Татьяна Лаврова, писатель Орхан Памук, скончались поэт Фридрих Гёльдерлин, актриса Джуди Холлидей, писатель Генри Миллер, композитор Сара Садыкова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Арбузов — химик, лауреат и институт

7 июня 1939 года самолетно-моторный комбинат №124/27 был разделен на два предприятия: завод №27 моторного производства и завод №124 самолетного производства. На территорию первого вскоре были эвакуированы Воронежский моторный завод №16, Московский моторный завод №82 и Московский агрегатно-моторный завод №219, а ко второму присоединился Московский авиационный завод №22 имени Горбунова.

Фото из Национального архива РТ

7 июня 1947 года Александр Арбузов получил Сталинскую премию первой степени и 200 тысяч рублей за исследования в области химии фосфорорганических соединений, основателем которой он и был. В том же году химическому институту присвоили его имя.



7 июня 1948 года прошел учредительный съезд Союза композиторов Татарской АССР. На нем глава оргкомитета Назиб Жиганов стал его председателем — до 1979 года. Первое крупное сочинение Жиганова на этом посту — опера «Намус» («Честь») по мотивам одноименного романа Гумера Баширова о женщинах, работавших в тылу.

Фото tatar-congress.org

7 июня 1986 года умерла Сара Садыкова. В прошлом году было объявлено, что в Казани наконец появится памятник татарскому композитору, задуманный Радой Нигматуллиной и воплощенный на основе ее идей Римом Акчуриным. Однако пока что сквер на углу Татарстана и Тукая выглядит без изменений.

7 июня 2021 года «Реальное время» рассказало о первом процессе по делу о хищении имущества в виде криптовалюты. В числе поверивших в обещания дохода до 10—15% в месяц — экс-глава «Ак Барс Ипотеки» и семья депутата Казгордумы.

Фото: Ирина Плотникова

Эсеры — направо и налево

7 июня 1794 года родился Петр Чаадаев. Будущий философ участвовал в Бородинском сражении, затем был переведен корнетом в Лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк, в это время познакомился и подружился с Пушкиным. Подал в отставку, несмотря на симпатии императора и перспективы, после доклада о бунте в Семеновскому полку. По одной из версий, Чаадаев не мог смириться с наказанием бывших товарищей. Через несколько лет опубликовал первую часть «Философских писем», после чего распоряжением правительства был объявлен сумасшедшим.

7 июня 1917 года партия эсеров в России раскололась. Появилось крыло левых оппозиционеров и крыло традиционалистов, так называемых правых. В октябре того же года левые эсеры вошли в Военно-революционный комитет Петроградского Совета. Они наряду с большевикам приняли участие в свержении Временного правительства.

Фото wikipedia.org

Женщины в ОАЭ — право на образование

7 июня 1952 года родился Орхан Памук. В 2006 году турецкий писатель получил Нобелевскую премию как автор, «который в поисках меланхоличной души родного города нашел новые символы для столкновения и переплетения культур». В 2021-м выпустил роман «Ночи чумы», после которой адвокат Таркан Юлюк из провинции Измир подал жалобу на то, что Памук «оскорбил Ататюрка». Сам автор говорил, что писал роман «с большим уважением и восхищением перед либертарианскими и героическими лидерами страны». Недавно книга вышла на русском языке.



7 июня 1960 года в Саудовской Аравии появилось Главное управление образования девочек. Таким образом, женщины в этой стране получили право учиться. Сейчас около 60% слушателей университетов Саудовской Аравии — студентки. А, к примеру, первые юристки появились здесь только в 2013 году.