Каким будет памятник Саре Садыковой на новом месте по версии Рима Акчурина

«У меня другое решение на основе идеи Рады Нигматуллиной» — объяснил скульптор

Фото: предоставлено Римом Акчуриным

Затянувшаяся почти на четверть века история установки в Казани памятника татарскому композитору Саре Садыковой, возможно, приближается к концу. Задуманную Радой Нигматуллиной скульптуру на основе ее идей создает известный московский скульптор Рим Акчурин. Последнее решение — за городом, который должен утвердить проект сквера на углу Татарстана и Тукая. Подробности — в материале «Реального времени».

«Не находится места Саре!»

Татарский композитор, певица Сара Садыкова родилась 1 ноября 1906 года. Дом, в котором она появилась на свет, на Парижской коммуны, 18, снесен. Она была актрисой Московского татарского центрального драматического театра, Татарского академического театра имени Камала в Казани, солисткой татарского театра оперы и балета, но главное — написала сотни песен для десятков певцов, которые и сейчас популярны. Садыкова скончалась 7 июня 1986 года.

Решение об установке памятника первой татарской женщине-композитору было принято еще в 1997 году. Но, как ни странно, эта идея до сих пор не воплотилась в жизнь.

В 2004 году было принято постановление, что его поставят на Юнусовской площади. В 2006-м часть улицы Нариманова получила имя Сары Садывокой. В 2007-м памятник по проекту лауреата премии имени Тукая Рады Нигматуллиной, которая задумала его еще в 1995-м, был отлит.

По замыслу Нигматуллиной Садыкова должна была сидеть за пианино в окружении семи девушек (намек на песню «Жидегэн чишмэ»), а у подножия необходимо было разместить небольшую сцену для концертов.



Фото из журнала «Сююмбике» — макет фрагмента памятника по версии Нигматуллиной

Однако еще через 7 лет скульптуру предложили поставить в другом месте, на перекрестке улиц Габдуллы Тукая и Ахтямова, у Бурнаевской мечети. В это время депутат Госсовета, поэт Роберт Миннуллин написал стихотворение:

«Сарага урын табылмый, Казан зур ул, урын бар! Казандагы урын түгел. Күңелдәге урын тар!» — «Не находится места Саре, Казань большая, место есть! Не в Казани, а в душе не хватает места!».

Скульптор Рада Нигматуллина с выбором новой площадки не согласилась. За памятник боролась дочь Садыковой, 96-летняя Альфия Айдарская, собирая подписи в объемную тетрадь, общаясь с прессой и чиновниками. А Нигматуллина в знак протеста решила не отдавать гипсовую маску лица певицы. В последние годы она не общалась с журналистами из-за болезни, за нее говорили дочери и соавторы монумента — Марина и Изабелла. Нигматуллина умерла в 2019 году.



Летом 2020-го на тот момент префект территории «Старый город» Роберт Гарипов сообщил, что памятник появится в парке имени Тинчурина в сентябре.

В феврале 2021-го на фасаде дома №7а по ул.Карима Тинчурина, где в 1963-1977 годах жила народная артистка ТАССР, установили памятную доску. В августе в проекте «#ТатарстанОнлайн» министр культуры РТ Ирада Аюпова пообещала поставить многострадальный памятник, назвав это «личной темой»:

— Это мое личное обязательство перед Радой Хусаиновной. Мы поменяли место по ее желанию. Место топовое. Рим Акчурин дорабатывает сейчас ее композицию, адаптирует к этому пространству. В ближайшие год-полтора мы поставим точку в вопросе, который более 20 лет витает.

Этим летом пространство на углу Татарстана и Тукая действительно начали расчищать — убрали несколько киосков — восточное кафе, салоны сотовой связи, бистро с шаурмой. Многие годы это пространство из равноуровневых плит было плотно заставлено автомобилями.



Рим Акчурин родился в Москве в татарской семье, окончил Московскую государственную художественно-промышленную академию имени С. Г. Строганова. Он, в частности, автор памятника Махмуду Эсамбаеву, ряда мемориальных комплексов, посвященных воинам Великой отечественной войны и переходящей бронзовой статуэтки-символа для Московских областных национально-культурных праздников «Сабантуй».

В пояснительной записке от Акчурина указывается, что памятник будет установлен на площади размером 45х30 (по средней линии) метров, на искусственном возвышении. Высота скульптуры Сары Садыковoй — 2400 мм с плинтом.

Вариант оформления сквера

«В процессе разработки художественной концепции памятника стояла задача создания скульптурно-архитектурной композиции, пространственное решение которой объединяло бы в единый ансамбль все объекты проектируемого памятника: скульптуру композитора, ранее выполненные в бронзе скульптуры татарских девушек и элементы благоустройства — каскад декоративных водоемов. Композиция имеет почти круговой обзор», — поясняет скульптор.



Фигуры двух девушек с коромыслами ранее были выполнены в бронзе по эскизам Рады Нигматулиной. По замыслу они приходят к источнику за водой, поют народные песни, что вдохновляет композитора на создание музыкальных произведений. Также на площади предлагается высадить ели, плакучие ивы и кустарники, с сохранением двух существующих елей.

Помимо Акчурина, в работе участвуют архитектор Александр Жернаков и художник-проектировщик Нина Жернакова, а за визуализацию проекта отвечает Георгий Проценко.

Как пояснил «Реальному времени» Рим Акчурин, сейчас он ждет замечаний от города по поводу проекта, который был видоизменен после совещания с главным художником Казани. После этого министерство культуры РТ запросило у города деньги на установку памятника.



Фигуры двух девушек с коромыслами ранее были выполнены в бронзе по эскизам Рады Нигматулиной

Что касается наследия Нигматуллиной, художник ответил так: «Маски нет, головы нет. Есть только нижняя часть скульптуры». По его словам, он не доделывал предыдущий проект: «У меня другое решение на основе идеи Рады Нигматуллиной».

В Управлении архитектуры и градостроительства Казани нашему изданию сообщили, что схему благоустройства уже рассмотрели и направили автору замечания. Накануне прошло совещание с авторами проекта для обсуждения проектных решений и дальнейшей работы.