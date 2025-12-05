Долина заявила, что вернет деньги в полном объеме покупательнице ее квартиры
Ранее певица предложила Лурье возвращать деньги за жилплощадь в течение более чем трех лет.
Певица Лариса Долина в эфире Первого канала заявила, что вернет деньги в полном объеме Полине Лурье, которая купила ее квартиру.
Артистка выразила надежду на встречу с Лурье, назвав ее пострадавшей
Напомним, Долина оказалась в центре внимания летом прошлого года, заявив, что стала жертвой мошенников. Аферисты в течение четырех месяцев убеждали артистку перевести средства на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения, а также деньги от продажи квартиры в центре Москвы. Общий ущерб, по оценкам, составил не менее 317 млн рублей.
По заявлению Долиной было возбуждено уголовное дело. В конце минувшего ноября Балашихинский городской суд приговорил четверых фигурантов — в том числе казанца Артура Каменецкого — к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и крупным штрафам.
Параллельно Долина оспорила сделку о продаже квартиры в гражданском суде. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. Это решение привело к тому, что Полина Лурье, добросовестно купившая квартиру, осталась без денег и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого Полина Лурье обратилась в Верховный суд РФ, заседание по делу назначено на 16 декабря.
— Спустя полтора года судебных разбирательств и непосредственно после того, как дело поступило в Верховный суд, нам предлагают мировое соглашение фактически на кабальных условиях, которое сводит на нет сам факт решения дела миром, — рассказала адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
