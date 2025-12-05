Африканские пингвины находятся на грани полного исчезновения

Основная причина вымирания вида — нехватка пищи

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

По данным совместного исследования Министерства лесного хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды ЮАР и Эксетерского университета, популяция африканских пингвинов сократилась на 95% за последние 30 лет.

Основная причина вымирания вида — нехватка пищи. Из-за необъяснимого перемещения сардин и анчоусов, являющихся основным кормом пингвинов, птицы испытывают постоянный голод. Только в период с 2004 по 2011 год от голода погибло более 60 тыс. пингвинов на территории ЮАР.

В настоящее время в дикой природе Африки насчитывается около 20 тыс. особей. Специалисты организации BirdLife South Africa прогнозируют полное исчезновение африканских пингвинов как вида к 2036 году. Африканские пингвины, обитающие в ЮАР и Намибии, отличаются от своих антарктических сородичей меньшими размерами. Вес взрослой особи составляет 2,2—3,5 кг, рост достигает 70 см. В поисках пропитания пингвин способен преодолевать вплавь расстояние до 120 километров. Средняя продолжительность жизни составляет 10 лет.

Наталья Жирнова