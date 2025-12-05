Маргарита Симоньян вошла в список влиятельных людей мира по версии Financial Times

Она представлена в категории «Лидеры»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян включена в перечень самых влиятельных людей планеты по версии британской газеты Financial Times. Она представлена в категории «Лидеры».

Вместе с Маргаритой Симоньян в этот список попали представители различных сфер мировой экономики и политики. Среди них — Дженсен Хуанг, генеральный директор и основатель американской компании Nvidia, специализирующейся на производстве микросхем. В перечень также вошли Сьюзан Уайлс, руководитель аппарата сотрудников Белого дома, Сафра Кац, исполнительный вице-председатель технологической корпорации Oracle, Блейз Метревели, глава британской службы внешней разведки MI6, и Стелла Ли, исполнительный вице-президент китайского автопроизводителя BYD.

Кроме того, в список влиятельных персон попали американский предприниматель Питер Тиль, избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж, Дэвид Соломон, исполнительный директор банка Goldman Sachs, и Мишель Канг, владелец нескольких женских футбольных команд.

Напомним, что Владимир Путин запустил вещание телеканала RT India в Нью‑Дели. На церемонии запуска также присутствовала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Наталья Жирнова