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Хоккей на траве: «Динамо-Ак Барс» обыграло московских соперников

21:50, 03.06.2022
Хоккей на траве: «Динамо-Ак Барс» обыграло московских соперников

В очередном домашнем матче чемпионата России по хоккею на траве казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло московский ЦОП Москомспорта со счетом 3:0.

Видео: Камиль Исмаилов
Спорт Татарстан

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