Павел Муякин: «Вернулись с 10-дневных сборов на открытой воде в Турции»

Ближайший старт этого года у прыгунов — чемпионат Европы, который состоится в конце июля

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Спортсмены из Татарстана вернулись со спортивных сборов из Турции. Тренер спортивного клуба «Синтез» Павел Муякин рассказал о том, как готовятся к ближайшим соревнованиям прыгуны Никита Шлейхер, Марина Полякова, Геннадий Фокин.

«Вернулись с 10-дневных сборов на открытой воде в Турции. Перед чемпионатом Европы Никита Шлейхер проведет сборы на озере Круглое для подготовки синхрона с Русланом Терновым на 10 метров», — поделился наставник.

Напомним, что ближайший старт этого года у прыгунов — чемпионат Европы, который состоится в конце июля.

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