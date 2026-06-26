Маркус Бингем, покинувший УНИКС: «Я готов к НБА, нужно только найти команду»
Об уходе центрового казанской команды стало известно 25 июня
Бывший центровой казанского УНИКСа Маркус Бингем, покинувший клуб 25 июня, заявил, что рассматривает продолжение карьеры в НБА и считает себя готовым к переходу на новый уровень. Об этом он заявил в интервью «Чемпионату».
По его словам, НБА является приоритетным вариантом, а главным условием для закрепления в лиге он называет стабильность и физическое развитие.
— Я семифутовый игрок (213 см, — прим. ред. ), умею вести мяч, бороться на подборе и защищаться против любой позиции, с первой по пятую. Так что я готов к НБА, нужно только найти подходящее место, команду, которой буду нужен, — заявил Бингэм.
Игрок добавил, что не рассматривает выступления в G-лиге, но допускает участие в Летней лиге, в которой уже играл ранее. По его словам, у него есть два предложения от клубов НБА, а переговоры ведутся через агента. В случае если переход в НБА не состоится, Бингем считает более предпочтительным продолжить карьеру в Европе, чем выступать в G-лиге.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».