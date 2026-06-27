Готовность Центра развития футбола на базе «Рубина» составляет 84%

Полное завершение строительства планируется к августу 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Строительство Центра развития футбола на базе «Рубина» в Казани завершено на 84%. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин на совещании.

Всего с Минспорта реализуется 14 объектов. Строительство четырех крытых футбольных манежей выполнено на 48%, ледовых арен — на 40%. По программе строительства универсальных спортивных площадок в работе остается последний объект программы в городе Казани, его готовность — 12%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, полное завершение строительства универсального комплекса и всего Центра развития футбола планируется к августу 2026 года. Он станет площадкой для круглогодичных тренировок и системной подготовки игроков для команд республики с раннего возраста.

Денис Петров