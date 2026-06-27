Готовность Центра развития футбола на базе «Рубина» составляет 84%
Полное завершение строительства планируется к августу 2026 года
Строительство Центра развития футбола на базе «Рубина» в Казани завершено на 84%. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин на совещании.
Всего с Минспорта реализуется 14 объектов. Строительство четырех крытых футбольных манежей выполнено на 48%, ледовых арен — на 40%. По программе строительства универсальных спортивных площадок в работе остается последний объект программы в городе Казани, его готовность — 12%.
Напомним, полное завершение строительства универсального комплекса и всего Центра развития футбола планируется к августу 2026 года. Он станет площадкой для круглогодичных тренировок и системной подготовки игроков для команд республики с раннего возраста.
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