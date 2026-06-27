«Зависит от политического решения»: в Казани верят в проведение ЧЕ по водным видам спорта в 2028 году

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов озвучил ситуацию вокруг единственно оставшегося у Казани после весны 2022 года международного турнира

Фото: Реальное время

В Казани верят в проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году, турнир остается в календаре международной федерации. Что происходит вокруг единственно оставшегося после весны 2022 года у столицы республики международного турнира, в разговоре с корреспондентом «Реального времени» рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Вопрос зависит от политического решения»

Ближайшие контакты с Европейской федерацией плавания (European Aquatics) по данному вопросу могут состояться в августе этого года по ходу чемпионата Европы в Париже.

— Чемпионат Европы по водным видам спорта пока у нас стоит в графике на 2028 год. В этом году турнир пройдет в Париже. Там мы будем вести диалог с Европейской федерацией плавания (European Aquatics). И если всё будет хорошо, то в 2028 году чемпионат Европы пройдет в Казани. Нам для этого ничего не надо делать, с точки зрения инфраструктуры у нас всё есть. Вопрос зависит только от политического решения, — сказал Леонов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом министр спорта Татарстана заявил о готовности к диалогу с любой федерацией, но в 2026 году проведение крупных международных турниров в Казани не планируется.

ЧЕ должен был пройти в Казани в 2024 году, но был перенесен

За пару месяцев до начала Специальной военной операции, в ноябре 2021 года в Казани прошел чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. А через три года столица Татарстана должна была принять чемпионат Европы по водным видам спорта. Однако из-за ситуации вокруг Украины турнир был перенесен на 2028 год.

При этом Казань после начала СВО лишилась чемпионата мира по водным видам спорта-2025, ЧМ-2022 по плаванию на короткой воде и еще более 20 международных турниров по различным видам спорта.

Реальное время / realnoevremya.ru

Представители European Aquatics должны были приехать в Казань в июне этого года. Предполагалось, что стороны начнут собирать дорожную карту по проведению чемпионата Европы по водным видам спорта. В эти сроки в городе прошел чемпионат России по плаванию.

В начале июня на ПМЭФ-2026 председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что у него есть предложение от Международная федерация плавания (World Aquatics) по проведению чемпионата Европы и чемпионата мира, но не в столице Татарстана. Министр спорта России Михаил Дегтярев после этого в качестве замены Казани рекомендовал Екатеринбург.

Зульфат Шафигуллин