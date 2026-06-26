ФГР: российские гимнасты бойкотируют турнир в Румынии

Ранее организаторы заявили Федерации гимнастики России, что на соревнованиях на арене BT Arena не будет использоваться российская символика

Фото: Динар Фатыхов

Сборная России по художественной гимнастике не примет участия в Кубке вызова, который пройдет в румынской Клуж-Напоке. Об этом сообщили в Федерации гимнастики России (ФГР).

— Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток. Это прямое нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах, — сообщил пресс-атташе по художественной гимнастике ФГР Линар Гинатуллин.

В федерации заявили о намерении добиваться исполнения решений международной организации с использованием предусмотренных правовых механизмов. Кубок вызова по художественной гимнастике должен пройти с 26 по 28 июня в Клуж-Напока и является одним из этапов серии турниров под эгидой World Gymnastics.

Наталья Жирнова