ФГР: российские гимнасты бойкотируют турнир в Румынии
Ранее организаторы заявили Федерации гимнастики России, что на соревнованиях на арене BT Arena не будет использоваться российская символика
Сборная России по художественной гимнастике не примет участия в Кубке вызова, который пройдет в румынской Клуж-Напоке. Об этом сообщили в Федерации гимнастики России (ФГР).
— Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток. Это прямое нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах, — сообщил пресс-атташе по художественной гимнастике ФГР Линар Гинатуллин.
В федерации заявили о намерении добиваться исполнения решений международной организации с использованием предусмотренных правовых механизмов. Кубок вызова по художественной гимнастике должен пройти с 26 по 28 июня в Клуж-Напока и является одним из этапов серии турниров под эгидой World Gymnastics.
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